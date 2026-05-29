Tom Hardy y el nuevo escándalo en 'MobLand': las acusaciones que reabren la herida con Charlize Theron

Si creías que lo de Tom Hardy en el rodaje de 'Mad Max' se había quedado en una anécdota, prepárate. Porque el actor está en plena tormenta otra vez, y esta vez viene con 'MobLand', la serie de Paramount+, de por medio.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8.5/10. Una estrella de Hollywood, horas encerrado en su tráiler, un productor ejecutivo cabreado y el recuerdo del beef más legendario del cine de acción. Este drama tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados hasta la tercera temporada.

Lo que ha pasado en el set de 'MobLand'

La segunda temporada de la serie, dirigida por Guy Ritchie, finalizó su rodaje en marzo de este año. Pero, según ha publicado BuzzFeed, los problemas venían de lejos. Fuentes cercanas a la producción aseguran que Tom Hardy se negó a salir de su tráiler durante horas, dejando a sus compañeros esperando. 'Mantenía al reparto a la espera, un claro juego de poder', explicó una fuente a The Hollywood Reporter. 'Tener a Pierce Brosnan, Helen Mirren y el resto del elenco esperando es un suicidio profesional'.

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Algunos rumores apuntan a que Hardy intentaba hacer cambios en el guion y dar notas al creador, Ronan Bennett, lo que habría tensado aún más las relaciones con los productores. Aunque no ha sido despedido oficialmente, el informe señala que el estudio se ha 'replanteado' su vuelta para una posible tercera temporada. La decisión aún no está tomada, pero el ambiente está cargado.

Por qué este escándalo reabre la herida con Charlize Theron

El nombre de Charlize Theron ha vuelto a escena porque el patrón suena demasiado familiar. En 2015, durante el rodaje de 'Mad Max: Fury Road', la tensión entre ambos fue tal que Theron dijo sentirse insegura. Aquella historia es ya un clásico del salseo cinematográfico: llegadas tarde, mal rollo en el set y un director, George Miller, que tuvo que mediar constantemente.

Miller, en una entrevista de 2024 con el Telegraph, lo explicó con elegancia pero sin esconder la realidad: 'Tom tiene un daño interno pero también una brillantez que lo acompaña... mientras que Charlize era increíblemente disciplinada, siempre la primera en el set. No hay excusa para ese comportamiento'. Palabras que hoy cobran una nueva dimensión.

La industria tiene memoria, y cuando pierdes a Pierce Brosnan y Helen Mirren esperando tres horas, el reloj empieza a correr en tu contra.

Este nuevo episodio revive aquella polémica y deja entrever un patrón de conducta que, según varios medios, podría estar pasándole factura. Porque la industria, por mucho talento que tengas, tiene memoria.

Un patrón que ya vimos con Patrick Stewart y 'Star Trek'

No es la primera vez que Hardy es señalado por actitudes solitarias. En sus memorias de 2023, Sir Patrick Stewart escribió que durante el rodaje de 'Star Trek: Nemesis' en 2002, el actor era 'extraño' y 'solitario', nunca saludaba y se pasaba las horas muertas en su tráiler con su novia. Treinta años después, la historia se repite con matices mucho más graves.

Lo que antes podía pasar como excentricidad de un actor de método, ahora se lee como una falta de respeto hacia colegas de primer nivel y un riesgo para la continuidad de los proyectos. Y quizá, solo quizá, esa sea la lección que Hardy todavía no ha aprendido.

El chisme en 3 claves (TL;DR)