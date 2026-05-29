El chollazo irrepetible de PcComponentes para comprar la PlayStation VR2 a un precio nunca visto

La industria de los videojuegos lleva muchos años intentando que la realidad virtual sea una pieza fundamental del entretenimiento doméstico. Sin embargo, no ha sido hasta la llegada al mercado de la PlayStation VR2 cuando verdaderamente los usuarios pueden experimentar lo que siempre imaginaron.

Sony ha diseñado un dispositivo capaz de exprimir hasta la última gota del potencial gráfico que ofrece la consola de última generación, logrando una sensación de inmersión tremendamente realista. Si hasta hace poco tiempo considerabas que esta tecnología resultaba demasiado aparatosa o difícil de configurar, debes saber que todo eso es historia.

Esta propuesta va dirigida expresamente a los jugadores que desean sentirse físicamente dentro de sus títulos favoritos, experimentando cada movimiento, el sonido tridimensional y las vibraciones del entorno. Para rematar esta excelente noticia, la popular tienda online PcComponentes acaba de lanzar una promoción espectacular dentro de sus "Ofertas TOP de la semana", rebajando el visor a menos de 350 euros.

Publicidad

La tecnología visual que hace única a la PlayStation VR2 frente a la competencia

La tecnología visual que hace única a la PlayStation VR2 frente a la competencia | Fuente: PlayStation

Para entender el impacto visual de este periférico, basta con repasar las especificaciones que Sony ha montado en su interior. La PlayStation VR2 cuenta con unas avanzadas pantallas OLED 4K HDR que entregan una resolución exacta de 2000 x 2040 píxeles por ojo. Gracias a esta nitidez, las imágenes que recibes son increíblemente realistas y nítidas, eliminando los problemas visuales de generaciones pasadas.

Además de la alta definición, la PlayStation VR2 ofrece una frecuencia de actualización que alcanza hasta los 120 Hz. Esta altísima tasa de refresco resulta indispensable para que los movimientos rápidos dentro del juego se perciban totalmente fluidos. Esta combinación visual se complementa a la perfección con un campo de visión ampliado de 110 grados, garantizando que tu vista periférica también participe en la acción y que la experiencia sea mucho más envolvente.

Sumérgete en el juego con los avanzados mandos de la PlayStation VR2

El fabricante sabe perfectamente que la vista no es el único sentido que importa cuando quieres adentrarte en un entorno digital. Por eso, el apartado sensorial de la PlayStation VR2 ha recibido un trabajo excepcional. El propio visor integra un sistema de vibración suave que reacciona a los eventos de la partida, transmitiendo impactos que aumentan el realismo de la partida.

Junto al casco, el paquete incluye los innovadores mandos PS VR2 Sense. Estos controladores incorporan gatillos adaptativos y una respuesta háptica muy precisa capaz de transmitir los movimientos e impactos directamente a tus manos, logrando que sientas el juego en primera persona.

Si a esto le sumas el impresionante audio 3D Tempest, que cuenta con una calidad de primera para localizar a los enemigos por el ruido de sus pasos y aumentar la sensación de estar físicamente dentro del videojuego, obtienes una herramienta definitiva para el entretenimiento.

Olvídate de instalaciones complicadas con la nueva PlayStation VR2

Olvídate de instalaciones complicadas con la nueva PlayStation VR2 | Fuente: PlayStation

Una de las dudas más frecuentes entre los compradores que se plantean adquirir la PlayStation VR2 en PcComponentes es el tema de la instalación en el salón de casa. Con los dispositivos más antiguos, las habitaciones acababan llenas de cables y dependías obligatoriamente de colocar sensores en las paredes. Afortunadamente, este sistema moderno soluciona este inconveniente de raíz.

El hardware utiliza un conjunto de cámaras integradas directamente en el visor para hacer un seguimiento milimétrico tanto de tus movimientos como de los mandos. Ya no es necesario instalar sensores externos ni cámaras adicionales para empezar a jugar. Es decir, la instalación es muchísimo más sencilla que en generaciones anteriores. Solo tienes que conectar el dispositivo y empezar a disfrutar al instante sin complicaciones de ningún tipo.

Publicidad

Respuestas directas sobre la compatibilidad y el rendimiento de la PlayStation VR2

A la hora de aprovechar el descuento y comprar la PlayStation VR2, es lógico que te surjan dudas técnicas. Lo primero que debes tener muy claro es que este visor funciona única y exclusivamente con la consola PlayStation 5. No está diseñado para ser compatible con ninguna otra máquina de Sony, ya que requiere la potencia de la PS5 para procesar los entornos virtuales. Respecto a si la calidad de imagen se nota frente a otros visores, la respuesta es un sí rotundo. Las pantallas OLED con resolución 4K HDR y los 120 Hz proporcionan una experiencia muy fluida, sobre todo en aquellos juegos que han sido optimizados específicamente para este modelo.

Otra preocupación muy habitual es si el uso prolongado puede provocar mareos al jugar. Aunque siempre depende de la persona y del tipo de juego que elijas, la alta frecuencia de actualización y el seguimiento mejorado de las cámaras integradas reducen bastante la sensación de mareo, evitando la desorientación visual.