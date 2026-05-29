El SEPE pagará el paro automáticamente si encuentras un empleo a media jornada (pero consumirá tus días)

Si estás cobrando el paro y te sale un trabajo a media jornada, hay una noticia que te interesa. El SEPE te pagará un dinero extra cada mes de forma automática, sin que tengas que solicitarlo. La pega es que cada día que lo cobres, perderás un día de prestación. Vamos a contarte cuánto te llega y cómo funciona.

Ese dinero extra tiene nombre: Complemento de Apoyo al Empleo, o CAE (para los amigos). Nació con la reforma de los subsidios de 2024 y ahora el SEPE lo ha recordado en sus redes. Básicamente, si llevas al menos nueve meses en el paro y tu prestación es larga (mínimo 14 meses), al empezar un nuevo contrato, sea a tiempo completo o parcial, el sistema te ingresa el CAE mes a mes. Sin mover un dedo.

El CAE se cobra sin papeleo si cumples los requisitos.

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Los números del CAE: cuánto te llevas según el mes y la jornada

El CAE no es una cantidad fija. Depende del momento exacto en que empieces a trabajar y de cuántas horas hagas. La duración máxima es de 180 días, pero no todos la alcanzan. Aquí está la clave:

El plazo de cobro va creciendo según el mes en que compatibilizas:

Si empiezas en el décimo mes de prestación: 30 días de CAE.

En el undécimo mes: 60 días.

En el duodécimo mes: 90 días.

A partir del decimotercer mes: 180 días (el máximo).

Pero atención: esos máximos topan con lo que te queda de paro. Si te restan solo cuatro meses, cobrarás el CAE solo esos cuatro meses, aunque tengas derecho a seis.

Y la cuantía ? El SEPE ha establecido tramos que van menguando con el tiempo.

Entre los meses 10 y 15:

Jornada superior al 75%: 450 euros al mes.

Jornada entre el 50% y el 75%: 420 euros.

Jornada inferior al 50%: 360 euros.

Del mes 16 al 18, las cifras bajan: 300, 270 y 240 euros respectivamente. Del 19 al 21, son 210, 180 y 150. Y del 22 al 24, 150, 120 y 90 euros.

Así que, con un contrato de media jornada justa (50%-75%), empezarás cobrando 420 euros... que se irán reduciendo cada tres meses. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

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Lo que ganas y lo que pierdes: por qué el CAE no es un chollo

El CAE suena bien: dinero extra mientras trabajas. Pero cada día que te pagan, te lo descuentan de tu bolsa de paro. Un día de CAE equivale a un día menos de prestación. O sea, que no es un regalo; es como adelantar parte de tu paro futuro.

Para alguien que encuentra un empleo precario, esto puede ser un alivio. Pero también plantea dudas: ¿estás consumiendo tu colchón para un trabajo que quizá no dure? El SEPE lo justifica como estímulo al empleo, pero la letra pequeña recuerda que la red de seguridad se encoge.

El CAE te paga por trabajar, pero cada euro que cobras lo pagas con días de protección. Es un trueque que conviene entender antes de aceptar.

La medida no es nueva, pero su aplicación automática sí evita líos. Antes, compatibilizar paro y trabajo era un mareo burocrático. Ahora, el SEPE cruza datos y te ingresa el CAE sin esperar a que lo pidas. Eso sí, si la empresa en la que entras ha tramitado un un ERTE o es de un familiar directo, olvídate; el sistema te excluye automáticamente.

Mucho cuidado con los plazos: el mes diez es clave

No puedes pedir el CAE en cualquier momento. El reloj empieza a contar solo después de haber devengado nueve meses de paro, es decir,, si te quedas sin empleo hoy y al cuarto mes ya te sale algo, no aplica. Tienes que aguantar esos nueve meses cobrando la prestación primero.

Y otro detalle importante: tu prestación original debe durar al menos 14 meses. Si te corresponden doce meses de paro, el CAE tampoco será para ti. Solo los parados de larga duración con derecho a más de un año de cobertura entran en el juego.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)