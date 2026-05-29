Nintendo supera en 7 veces a PlayStation en visualizaciones del anuncio de Call of Duty: Modern Warfare 4

Alguien en Nintendo ha pulsado el botón rojo y ahora el Call of Duty más esperado tiene más tirón en Switch 2 que en la casa original de la saga. Sí, has leído bien. La publicación del anuncio de Modern Warfare 4 en la cuenta oficial de Nintendo en X ha reventado los contadores: 1,3 millones de visualizaciones frente a las 177 mil de la cuenta de PlayStation. Una diferencia de más de siete a uno que confirma que la comunidad Nintendo está hambrienta de un shooter AAA nativo.

1,3 millones frente a 177 mil: la cifra que ha incendiado X

Los datos los destapó el conocido filtrador NateTheHate y el perfil @necrolipe los recogió con una comparativa que no dejaba lugar a dudas. El tuit de Nintendo, anunciando la llegada de Call of Duty: Modern Warfare 4 a Switch 2, acumuló 1,3 millones de reproducciones en apenas unas horas. El de PlayStation, con el mismo juego, se quedó en 177 mil. Y no es un espejismo de algoritmo: la conversación en torno a la versión híbrida es siete veces más grande que la de la consola que lleva años vendiendo CoD como churros.

Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando del mismo tráiler, del mismo día de lanzamiento —23 de octubre de 2026 en todas las plataformas— y, según ha confirmado la propia compañía, con todas las funcionalidades intactas, incluido el cross-play. El hype no viene de un recorte, sino de una conquista.

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La explicación es casi psicológica. Call of Duty lleva años siendo un fijo en las sobremesas de Sony, tanto que el anuncio allí es rutina. En Switch 2, en cambio, es el primer CoD nativo en una Nintendo de sobremesa desde hace más de una década. Literalmente, los fans de la gran N llevaban una generación entera viendo la saga desde la barrera, así que la noticia de que podrán jugar con cross-progression, modo ratón y sin recortes gráficos graves es como abrir la nevera y encontrar el pastel que no habías pedido. De repente, tiene sentido que el tuit de Nintendo sea un electrodoméstico.

Aquí en la redacción, la verdad, nos hemos sorprendido menos de lo que parece. La base instalada de Switch 2 está creciendo a un ritmo que supera las previsiones más optimistas, y la comunidad de jugadores de Nintendo es especialmente ruidosa en redes cuando algo le ilusiona de verdad. El contraste con el perfil de usuario de PlayStation, más dado al juego silencioso y a la espera de la siguiente oleada de descuentos, explica parte del gap. Eso sí, 1,3 millones frente a 177 mil no es solo ruido: es un terremoto.

Y ojo, porque el dato tiene letra pequeña. La versión de Switch 2 contará con cross-play completo, lo que significa que un jugador en una portátil podrá enfrentarse a los de PC, Xbox o PlayStation sin complejos. Además, el modo ratón —heredado de la retrocompatibilidad con el anterior Joy-Con— abre la puerta a una precisión inédita en consolas que hará que más de uno se replantee su setup. No es un port descafeinado, es el CoD completo en formato híbrido.

Lo que de verdad importa: esta versión no es un recorte

El fantasma de los ports infumables de la era Wii U sobrevolaba el anuncio, pero los detalles filtrados y confirmados apuntan a un desarrollo específico con el estudio Beenox —los mismos que hicieron la versión de Switch del anterior CoD— y con soporte pleno para las características únicas de la consola. El cross-progression, por ejemplo, permite que avances en la campaña desde el tren y luego sigas en casa en la tele grande. Eso, para el jugador híbrido, es un argumento de venta demoledor.

La diferencia de visualizaciones no mide calidad gráfica, mide ilusión acumulada. Y la de Nintendo, ahora mismo, es una olla a presión.

Y más allá del morbo de la métrica, lo que viene es un octubre cargado. GTA VI sigue moviendo fechas, y la industria espera que este CoD sea el lanzamiento más importante del año para Switch 2, capaz de arrastrar a la consola a cifras de ventas que algunas analistas ya comparan con el bum inicial de Switch 1 en 2017. Si el plan de Activision y Nintendo sale bien, la era de los shooters AAA en portátiles dejará de ser una anomalía para convertirse en el nuevo estándar.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. El primer CoD nativo en una Nintendo de sobremesa en más de una década, con todas las funciones y cross-play, justifica cada visualización. Que la comunidad se vuelque así es el mejor termómetro: si esto fuera humo, se habría disipado en 24 horas. Prepara la cartera.

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