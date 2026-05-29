La policía de Florida sanciona a una influencer por sujetar el móvil con una mano que no tiene

Esto no es una broma de internet ni un montaje de TikTok. Katie, una influencer y atleta adaptativa de Florida que documenta su vida con diferencia de miembros bajo @slightlyoff.balance, se llevó una multa de tráfico de 116 dólares por usar el teléfono con la mano derecha mientras conducía. El problema: Katie no tiene mano derecha.

El agente del condado de Palm Beach la paró el pasado 11 de febrero en la North Dixie Highway y le soltó la perla: la había visto sujetar el móvil con la mano derecha. Katie levantó el brazo sin mano —literalmente, sin mano— y le dijo: «Obviamente no». La respuesta del policía fue seguir escribiendo la sanción.

Qué pasó exactamente en la North Dixie Highway

La escena la tienes en el vídeo de cámara corporal que Katie consiguió y subió meses después. El agente insiste en que la vio con el teléfono en la mano derecha y le pide que ponga su «mano sobre el corazón». Katie vuelve a levantar el brazo derecho, donde solo hay un muñón. El agente, sin inmutarse, le pide que use la otra mano y continúa con la infracción: Florida Statute 316.305(3)(a), primera ofensa, 116 dólares.

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📱🚔 Multa imposible en Florida: policía acusó a una mujer de usar el celular con la mano que no tiene.



El caso quedó grabado en la cámara corporal y se volvió viral; la sanción fue desestimada tras exhibir la contradicción. pic.twitter.com/NgWjVOzWDs — Patricia Estrada (@estradapaty) May 28, 2026

Y aquí llega lo que tiene tela: Katie se declara no culpable, pide la grabación, la sube a TikTok y la historia explota en cuestión de horas. La burocracia se ríe de lo absurdo, pero esta vez la red ha hecho de abogada.

Una multa por usar un móvil con una mano que no existe es el retrato más surrealista de la automatización sin sentido común.

TikTok estalla: la cámara corporal lo cambia todo

El vídeo de @slightlyoff.balance con la cámara corporal acumuló millones de reproducciones en un suspiro. La gente lo compartía con un mezcla de estupor y carcajada. «Yo creo que es el ticket de tráfico más ridículo que he visto en la vida», subrayaba un comentario recurrente. Otros recordaron casos parecidos de multas a coches aparcados por caducidad de parquímetro con el motor encendido y el coche en marcha.

La diferencia aquí es que la evidencia estaba delante del agente: no había mano que sujetara nada. El desenlace fue casi de guion: dos días antes de la vista del 27 de mayo, el mismo agente pidió que se retirara la multa «por falta de pruebas». Sí, la falta de pruebas era literalmente visible desde el asiento del conductor.

La burocracia absurda que solo entiende si explotas en redes

Si no llega a ser por el vídeo viral, Katie tendría que haber ido a juicio con la mano ausente como principal testigo de la absurdidad. El caso recuerda a aquel hombre que fue multado por exceso de velocidad en una calle donde no había coches o al ciclista sancionado por ir sin casco en una zona peatonal. La administración a veces funciona con el piloto automático encendido, pero esta vez la imagen ha hecho más que mil recursos.

Katie lo tiene claro: «They saw me holding a device with my right hand. I don't have a right hand». Y en TikTok ha quedado claro: el sentido común no siempre viene de serie en los procedimientos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)