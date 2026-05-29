Aviso de la AEMET a los vecinos de Zaragoza por el tiempo que llega a la capital de provincia

El episodio de altas temperaturas vuelve a extenderse por buena parte del país en pleno inicio del verano meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos en once comunidades autónomas ante un escenario marcado por el calor intenso y la estabilidad atmosférica, con picos que rozarán los 39 grados en Zaragoza, previsiblemente la capital de provincia más calurosa de la jornada.

Según el organismo estatal, los avisos por calor afectarán a amplias zonas del interior y del valle del Ebro, así como a puntos del sur peninsular y Baleares. En concreto, estarán en alerta provincias como Córdoba y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; además de territorios como Mallorca, Ávila, Toledo, Lleida, Tarragona, Badajoz, distintas áreas de la Comunidad de Madrid, la Ribera del Ebro en Navarra y La Rioja, y Valencia.

Temperaturas elevadas y noches tropicales en la previsión de la AEMET

La jornada estará dominada por cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio, lo que favorecerá el ascenso térmico en amplias regiones. AEMET señala que se superarán los 34 a 36 grados en el tercio nordeste peninsular, así como en la mitad sur de la vertiente atlántica y en zonas del este. En áreas concretas, como los valles del Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir, los termómetros podrían rebasar localmente los 38 grados.

Publicidad

Este incremento de las temperaturas no se limitará a las horas diurnas. El organismo advierte de la presencia de noches tropicales, con mínimas que no descenderán de los 20 grados en puntos de la meseta sur, en depresiones del nordeste peninsular, en el litoral mediterráneo y en Baleares. Este fenómeno, cada vez más frecuente, dificulta el descanso nocturno y agrava la sensación de bochorno acumulado.

No obstante, no todo el país experimentará la misma evolución térmica. Las máximas descenderán en Canarias, Galicia y el nordeste de Cataluña, con un descenso más acusado en el Cantábrico. En cuanto a las mínimas, tenderán a subir en la mayor parte de la Península y Baleares, salvo en Galicia, el Cantábrico y Andalucía occidental, donde se esperan ligeras bajadas o estabilidad.

Tormentas aisladas y granizo en zonas de montaña

Aunque la estabilidad será la tónica general, la predicción introduce matices importantes de cara a la tarde. El calentamiento diurno favorecerá la formación de nubosidad de evolución en áreas montañosas del centro y la mitad norte peninsular. Este proceso podrá derivar en chubascos y tormentas aisladas, especialmente en entornos de la cordillera Cantábrica, el alto Ebro y el norte del sistema Ibérico.

Calor propio de verano | Fuente: Freepik y elaboración propia

AEMET advierte de que estos episodios tormentosos podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo, un fenómeno típico de situaciones de calor acumulado combinado con aire más frío en capas altas de la atmósfera. Aunque su extensión será limitada, podrían generar incidencias puntuales en zonas concretas.

Durante la mañana, Galicia y el Cantábrico occidental presentarán mayor nubosidad, con posibilidad de bancos de niebla dispersos. En los litorales del sur peninsular, así como en Ceuta y Melilla, se esperan intervalos nubosos acompañados de brumas costeras. En el norte de Canarias también predominarán los cielos nubosos.

En cuanto al viento, el pronóstico apunta a un régimen generalmente flojo en la mayor parte del país. Destacará el levante moderado en el Estrecho, el viento del norte en los litorales gallegos y el de componente oeste en el Cantábrico. En el resto del territorio predominarán las brisas, mientras que en Canarias soplarán los alisios con intervalos fuertes y posibles rachas muy intensas.

El episodio de calor, aunque habitual en estas fechas, vuelve a poner el foco en la intensidad y extensión de las temperaturas elevadas en amplias zonas del país, en un contexto en el que los registros extremos se están convirtiendo en una constante durante los meses estivales.