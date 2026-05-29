'007 First Light' vende 1,5 millones de copias en 24 horas y bate récords de ventas

A estas horas, más de un directivo de IO Interactive debe estar bebiendo un Martini agitado, no revuelto. Su nuevo juego, 007 First Light ha vendido 1,5 millones de copias en sus primeras 24 horas, una cifra que deja en pañales a cualquier lanzamiento reciente de la saga Bond. Y ojo, que la versión para Nintendo Switch 2 aún no ha salido.

Un millón y medio en un abrir y cerrar de ojos

La desarrolladora danesa, conocida por la aclamada trilogía Hitman, ha anunciado este hito con comprensible euforia. El juego salió el pasado 27 de mayo en PS5, Xbox Series X|S y PC y, en menos de un día, ya es el mejor estreno de la franquicia en más de una década. Para ponerlo en contexto: el anterior juego de Bond, desarrollado por Activision, tardó semanas en alcanzar una cifra similar.

Lo curioso es que IO Interactive ha logrado esto sin el impulso de la nueva consola de Nintendo. La versión para Switch 2 no llegará hasta este verano, lo que anticipa una segunda oleada de ventas cuando los usuarios de la híbrida se sumen a la fiesta.

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El verano traerá otra sacudida con Switch 2

Si 1,5 millones ya parecen una locura, la cifra puede dispararse en julio o agosto. La base instalada de Switch 2 es masiva y el hambre de un Bond de calidad —después de años de sequía— es real. La estrategia de IO Interactive de estrenar primero en sobremesa y luego en portátil huele a jugada maestra.

El agente 007 nunca había volado tan alto en su estreno: ni GoldenEye en la Nintendo 64 lo hizo.

Además, el boca a boca está siendo demoledoramente bueno. Las primeras impresiones hablan de un Bond que se aleja del arquetipo de acción descerebrada para abrazar el sigilo táctico y la narrativa pausada que hizo grande a la saga Hitman.

El Bond diferente que ha conquistado a jugadores y crítica

La frase que mejor define el juego la encontramos en el análisis de nuestro colega: “No es el James Bond de toda la vida, sino uno diferente y único, y esa es la mayor fortaleza de una propuesta que combina sigilo, acción y trama con mucho pulso”. IO Interactive ha hecho el Bond que los fans de Hitman llevaban años pidiendo sin saberlo.

El estudio danés ya demostró con su trilogía de asesinos que saben construir mundos vivos, atmósferas densas y un diseño de niveles impecable. Ahora, aplican ese mismo mimo a un icono cultura que llevaba demasiado tiempo encasillado en el set-piece explosivo y el QTE. El hype no es inflado; está más que justificado.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. 1,5 millones de copias en 24 horas no mienten, y la crítica respalda la jugada. Si la versión Switch 2 mantiene el nivel, estamos ante el renacer definitivo de 007 en el videojuego. Prepara la cartera para este verano.

El resumen para vagos (TL;DR)