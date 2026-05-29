Un asalto armado y dos disparos cambian el rumbo de 'La Promesa'

El conflicto principal de esta jornada televisiva de 'La Promesa' arranca con una confrontación de altísimo voltaje. Vera tomará una decisión drástica sobre su futuro y se plantará firmemente ante su padre. La joven dejará claro que se niega a marcharse con él, un acto de rebeldía que desencadena la ira incontrolable del duque de Carril. Lejos de aceptar de buen grado la voluntad de su hija, el aristócrata reacciona con una ferocidad que hiela la sangre a los presentes en la sala.

Antes de abandonar temporalmente 'La Promesa', el noble, completamente fuera de sí por el rechazo, dirige su furia hacia el marqués. Lanza una advertencia directa y demoledora contra Alonso al asegurar que “se arrepentirán”.

Para intentar mitigar el miedo y la ansiedad de la joven, Manuel intervendrá rápidamente tomando las riendas de la situación. Con el objetivo de calmar los nervios de Vera, le prometerá que extremarán todas las precauciones de seguridad necesarias. Su intención es evitar por todos los medios que el duque pueda regresar al palacio para cumplir su violenta palabra.

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Una carta robada y el implacable chantaje contra Leocadia

Una carta robada y el implacable chantaje contra Leocadia | Fuente: La Promesa en X

La trama de Curro experimenta un giro radical. Pía, decidida a destapar la verdad de una vez por todas, terminará de redactar una misiva dirigida al muchacho. En ese texto, confesará que Leocadia mató a Jana, un secreto demoledor que podría destruir reputaciones y cambiar el destino de varios personajes para siempre.

No obstante, los valientes planes de Pía sufren un revés inesperado justo en el último segundo. Cuando está a punto de concluir su tarea y asegurar el envío de la carta, la situación da un vuelco. De forma sorpresiva, Cristóbal entrará en acción y le arrebatará el papel directamente de las manos.

Por si este encubrimiento criminal no fuera suficiente tensión para un solo episodio de 'La Promesa', las intrigas continúan por otro lado. Lorenzo mantendrá su dura presión psicológica y finalmente conseguirá su gran objetivo. Leocadia claudica ante las constantes exigencias del militar y aceptará las condiciones del chantaje. Como resultado de esta extorsión, la mujer se comprometerá a llamar a don Lisandro con un único fin, que no es otro que malmeter de forma deliberada a Curro para perjudicarle.

Un respiro de paz para Santos en medio de 'La Promesa'

Un respiro de paz para Santos en medio de 'La Promesa' | Fuente: RTVE

Petra mantendrá una conversación con Santos y le comunicará una noticia inmensamente liberadora. Le confesará que ha decidido frenar las represalias y le asegurará que no lo denunciará ante las autoridades por lo ocurrido recientemente.

Petra le cree cuando el joven sostiene, con lágrimas en los ojos, que la trágica muerte de su madre fue un suceso completamente accidental. Para formalizar esta postura y cerrar el conflicto de manera definitiva, también se lo dice directamente a Ricardo, validando así la versión de los hechos y evitando que la tragedia continúe destruyendo más vidas dentro de las instalaciones.

Los conflictos amorosos y sentimentales también reclaman su cuota de protagonismo en las tramas de 'La Promesa'. La tranquilidad del servicio salta por los aires cuando una confidencia recorre los pasillos a toda velocidad. María no puede guardarse la valiosa información que posee y le contará a Carlo el descubrimiento. Le revelará que ha descubierto que Estefanía está esperando un bebé y que ese hijo es suyo.

Carlo, desesperado por aclarar la situación de inmediato y asumir su parte de responsabilidad, intentará hablar a solas con la embarazada. Sin embargo, se topa con un muro de silencio, ya que ella se negará a prestarle la más mínima atención.

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De forma paralela a este enredo en la zona del servicio, las relaciones también sufren importantes fisuras emocionales en este episodio de 'La Promesa'. Adriano y Martina protagonizan un amargo desencuentro que reabre viejas heridas. El hombre no se muerde la lengua en absoluto y le contará a Martina una dolorosa confidencia. Le reprochará que la oyó decir que lo ayudaba por pura pena.

El asalto armado que paraliza el corazón de 'La Promesa'

El asalto armado que paraliza el corazón de 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Las promesas de Manuel sobre extremar la seguridad del recinto resultan del todo insuficientes frente a la determinación y la locura de un padre desquiciado. Burlando todos los controles establecidos, el temido duque de Carril se cuela en las instalaciones para cumplir su objetivo inicial a cualquier precio.

En medio de este terrorífico escenario, la valentía aflorará de forma inesperada. Julieta decidirá no quedarse de brazos cruzados observando la injusticia y se interpondrá valientemente en el camino del aristócrata para proteger a su amiga. Esta intervención provocará que las dos jóvenes terminen enfrentándose al duque, plantando cara al cañón de un arma de fuego lista para disparar. Finalmente, el capítulo culmina cuando el sonido de dos disparos estremece por completo el palacio de los Luján.