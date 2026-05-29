Hoy llegan las zapatillas Travis Scott 2026: Jordan 1 Low color fresa a 159,99 € y se agotan al instante

Si hay un lanzamiento que hace que la comunidad sneakerhead pierda la cabeza cada año, es una colaboración de Travis Scott con Nike. Este viernes 29 de mayo llega una edición que promete agotarse más rápido que un helado de fresa al sol: las Air Jordan 1 Low x Travis Scott 'Strawberry' por 159,99 euros. He estado contando los días, te lo confieso.

¿Zapatillas que te recuerdan a un helado de fresa? Sí, y son una locura

La inspiración es tan literal como deliciosa: la paleta de colores imita el rosa suave de un helado de fresa sobre un fondo de piel ivory. Lo que mola de verdad es que no es un rosa empalagoso, sino un tono tímido y vintage que se sale de lo habitual. Los logotipos bordados en el talón y, sobre todo, el Swoosh del revés (marca de la casa en esta colaboración) dejan claro que no son unas Jordan cualquiera. Si te gustan los detalles, fíjate en la calidad de la piel: es premium de verdad, no el cuero sintético que suelen traer las ediciones generales.

El conjunto tiene un rollo nostálgico, como de verano de la infancia, que engancha incluso a los que no son fanáticos de las sneakers. A mí me recuerda a esas meriendas de barquillo con fresa que te comías de pequeño y que ahora vuelves a buscar por capricho.

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Cómo ponértelas sin que parezca que te has disfrazado de heladero

Al ser unas zapas con tanto color, lo fácil es ir a lo seguro: pantalones anchos de algodón y una camiseta blanca oversized. Es el combo infalible para que las zapatillas sean las protagonistas. Si quieres algo más arriesgado, prueba con unas bermudas de pinzas en tono crudo y un polo de punto fino: contraste de volúmenes y elegancia casual que le da mil vueltas al chándal de toda la vida. La clave está en que el resto del look sea neutro: blanco, beige o negro, y dejar que el rosa hable por sí solo.

Llevar unas Travis Scott es un statement; a partir de ahí, tú decides si quieres ir de rapero de Houston o de chico que sabe de moda sin pretensiones. Eso sí, el mejor complemento es la actitud.

Estas zapatillas son un billete dorado: salen, se agotan y en la reventa triplican precio. Si las quieres, tienes que saltar al segundo.

Vale, ¿por qué este precio de 159,99 euros es un chollo y por qué se van a agotar en cinco minutos?

Para empezar, las Travis Scott suelen salir en torno a los 180-200 euros en modelos similares, así que estos 159,99 € son una rebaja sutil pero agradecida. Pero no es solo el precio de salida: el valor de reventa una vez agotadas se dispara. Hoy mismo puedes encontrar en StockX las ediciones anteriores por encima de 400 euros. Quien consiga un par, si quiere, lo multiplica por dos antes de quitárselo de la caja.

El problema, claro, es conseguirlas. Los bots y los resellers profesionales barren en los drops de Nike SNKRS, y la única manera de tener una oportunidad real es estar con la app abierta unos minutos antes, tener el método de pago ya asociado y rezar. Nike no confirma tiendas físicas en España más allá de su flagship en Barcelona y alguna boutique en Madrid, pero la web y la app son el campo de batalla principal.

🛒 Directo al grano

Precio: 159,99 euros. Fecha de lanzamiento: viernes 29 de mayo de 2026. Dónde comprarlas: Nike SNKRS (app y web), tiendas seleccionadas de Barcelona y Madrid (por confirmar). Consejo: Ten el método de pago asociado y la app instalada unos minutos antes del drop.