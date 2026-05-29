Aimar Bretos toma el mando de 'Hoy por Hoy' tras la salida de Àngels Barceló

Prisa ha movido ficha sin perder ni un minuto. Aimar Bretos, el director de Hora 25, será el nuevo presentador de Hoy por Hoy a partir de septiembre tras la renuncia fulminante de Àngels Barceló. El anuncio, difundido este jueves a través de un vídeo del propio periodista, cierra una semana de incertidumbre en la Cadena SER y confirma el relevo generacional y editorial en el programa estrella de la radio española.

La noticia ha pillado a casi todos con el pie cambiado. Apenas siete días después de que Barceló presentase su dimisión, la SER ya tenía la pieza de recambio encajada. Bretos, que ha pilotado el nocturno Hora 25 durante los últimos cuatro años, recoge el testigo con un mensaje muy claro: independencia editorial y compromiso con el mejor periodismo. Lo soltó en el vídeo de bienvenida, casi como quien lanza un salvavidas a una redacción que lleva meses con las orejas tiesas.

Un fichaje anunciado con prisa y con mensaje a la redacción

El movimiento no es solo un baile de nombres. La elección de Bretos es la respuesta de la cúpula de Prisa a la tormenta interna que ha acompañado los últimos coletazos de Barceló al frente del matinal. Fuentes internas confirmaron a infoLibre que la periodista catalana no contaba ya con el respaldo del presidente, Joseph Oughourlian, que busca reorientar la línea editorial de la emisora. La tensión era tan alta que la renuncia era cuestión de fechas.

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El propio Bretos aprovechó su presentación para evocar los cuarenta años de historia de Hoy por Hoy y los nombres que han pasado por el micrófono: Gabilondo, Francino, Pepa Bueno, Ángel... Un gesto que vale por todo un manual de intenciones. El periodista donostiarra sabe que hereda un legado con la audiencia más exigente y con una parrilla donde la confianza se gana a diario.

La tensión editorial que ha acabado con Àngels Barceló fuera del aire

Aquí viene el meollo. La salida de Barceló no ha sido un adiós dulce. Hace meses que se mascaba la bronca con Fran Llorente, director de contenidos nombrado por Oughourlian en mayo de 2024. Según las fuentes, la reorientación ideológica impulsada desde la presidencia había chocado de lleno con la línea que la periodista defendía. El divorcio era tan sonado que en marzo ya se había filtrado que Barceló no tenía el respaldo del presidente.

Agárrate, que hay más. Bretos aterriza en el matinal con un bagaje de 20 años en la casa. Empezó a los 15 en una emisora local de San Sebastián, pasó por la redacción de fin de semana con Jesús Cintora y fue subdirector de Hora 25 antes de tomar las riendas en solitario. La SER apuesta por un perfil de casa, pero con el desafío de mantener la independencia en un momento de polarización mediática. No es poca cosa.

Bretos hereda un micrófono con cuarenta años de historia y una audiencia que exige independencia. La pregunta es si Prisa le dejará cumplir su promesa.

Lo que nos dice este cambio sobre la radio de 2026

Los relevos en los grandes matinales no son nunca una simple cuestión de audiencia. Cuando el presidente de un grupo de comunicación mete mano en la línea editorial, el ruido traspasa los pasillos. Ya vimos algo parecido con la salida de Pepa Bueno hacia El País en 2021, otro movimiento con el sello de la cúpula. Ahora el foco está en si la Cadena SER logrará que el cambio de presentador sea también un cambio de rumbo que calme a una redacción dividida.

De momento, Bretos ha puesto sobre la mesa la palabra mágica: independencia. En un panorama donde la radio matinal sigue siendo el termómetro de la opinión pública, su promesa tendrá que traducirse en hechos desde el primer día. Y eso, en la radio de 2026, se mide en gestos, en invitados y en silencios tan reveladores como las preguntas.

El 31 de agosto arranca la nueva etapa. Y con ella, un nuevo capítulo en la guerra soterrada por el control editorial de Prisa. Mientras, en la redacción, hay quien ya ha puesto el contador de desmentidos a cero.

El chisme en 3 claves (TL;DR)