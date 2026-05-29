Descubren en China un ave prehistórica con una cola de plumas del doble de su tamaño para seducir: el Plumadraco bankoorum

Reconócelo: a ti también te fascinan esos documentales donde un pájaro hace el ridículo para conquistar a una hembra. Pues ese mismo numerito ya lo montaban las aves hace 121 millones de años, y un fósil recién descubierto en China lo demuestra.

Un equipo internacional, liderado por el Field Museum y la Universidad de Chicago, acaba de presentar en la revista PLOS One los restos del Plumadraco bankoorum, un auténtico dragón emplumado que usaba la cola para ligar. ¿Su truco? Una cola de plumas de 30 centímetros, el doble de larga que su cuerpo.

Un dragón emplumado del tamaño de un petirrojo

El nombre le va como anillo al dedo: Plumadraco significa, literalmente, 'dragón emplumado'. Bankoorum es un homenaje a los investigadores Winston y Paul Banko, que han dedicado décadas a proteger aves. El fósil, hallado en el noreste de China, pertenece a los enantiornítidos, el grupo de aves más diverso del Cretácico, todas extinguidas.

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El animal no era mucho más grande que un petirrojo americano: unos 15 centímetros de cuerpo, boca con dientes y, por supuesto, una cola de infarto.

La cola más larga jamás vista en un ave fósil

Las medidas son de récord. Con 30 centímetros, las plumas de la cola duplicaban la longitud del cuerpo, una proporción nunca antes documentada en un ave fósil. Alex Clark, el doctorando que se topó con el ejemplar en el Museo Shandong Tianyu, lo cuenta así: 'Me quedé de piedra al ver las plumas. Pensé que algo tan extravagante tenía que servir para impresionar'. Y no se equivocaba.

El Plumadraco ya hacía lo mismo que un pavo real, pero 120 millones de años antes: inflar la cola y esperar a que la hembra cayera rendida.

El análisis químico con un espectrómetro de masas portátil reveló que esas plumas eran probablemente de color marrón oscuro o negro, con la posibilidad de que las puntas tuvieran tonos iridiscentes o azulados, colores que no dejan huella química pero que hoy vuelven locas a las hembras.

El ligue en el Cretácico: plumas, color y mucho postureo

Según el estudio, los machos levantaban y bombeaban la cola para exhibirla ante las hembras, un movimiento similar al que vemos hoy en aves con adornos largos. Ese 'parpadeo' de las puntas de las plumas sería el TikTok de la época: un baile diseñado para seducir.

La preferencia de las hembras por los machos más vistosos ha moldeado la evolución de las aves durante más de 120 millones de años. Y no es solo postureo: mantener un plumaje tan largo supone un gasto energético y un riesgo frente a depredadores, así que solo los mejores ejemplares se lo podían permitir.

Lo que nos dice este fósil sobre el amor (y la evolución)

Este hallazgo no es solo una curiosidad de museo. Nos recuerda que el cortejo y la selección sexual son motores evolutivos potentísimos, mucho antes de que los humanos inventáramos los perfumes o las aplicaciones de citas. Ya en 2025, otro fósil chino de un microraptor con plumas alargadas apuntaba a la misma idea: las plumas no solo servían para volar, también para conquistar. Ahora el Plumadraco lo confirma con un ejemplar de libro.

Si algo nos enseña este dragón emplumado es que el amor (o lo que sea que sintieran las aves del Cretácico) llevaba siglos tirando de excentricidades. Y lo mejor: no ha cambiado tanto.

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🧠 Para soltarlo en la cena

Ya en el Cretácico las aves lucían cola para enamorarse.