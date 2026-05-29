Ayuda de 700 euros para mayores de 30 que vivan con sus padres: requisitos y cómo pedirla

Si tienes más de 30, vives con tus padres y cada intento de emanciparte se topa con un alquiler imposible, hay una puerta que se abre. El Gobierno ha modificado las reglas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) —una prestación económica de la Seguridad Social para personas en situación de vulnerabilidad— para que, a partir de 2026, puedas solicitarla de forma individual aunque compartas el domicilio familiar. La cuantía puede alcanzar los 733 euros al mes, siempre que cumplas los requisitos.

Qué cambia exactamente en el Ingreso Mínimo Vital

Hasta ahora, la norma consideraba a todos los miembros del hogar como una sola unidad económica. Si vivías con tus padres, sus ingresos se sumaban a los tuyos, y en la mayoría de los casos eso te descartaba automáticamente aunque tú no tuvieras un solo euro. La reforma cambia el enfoque: se valora tu situación económica real, no con quién compartes techo.

Para entendernos: si eres mayor de 30, resides en casa de tus padres pero no formas parte de su unidad familiar a efectos fiscales (es decir, no dependes de ellos ni tienes ingresos conjuntos), puedes pedir el IMV como persona sola. Lo determinante es que acredites ingresos insuficientes para cubrir tus necesidades básicas, sin que los sueldos o pensiones de tus padres te penalicen.

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Es un cambio que aspira a corregir una de las paradojas más crudas de la emancipación tardía: quedabas atrapado en casa porque no llegabas a fin de mes, y justo por vivir allí perdías el derecho a la ayuda.

Cuánto dinero puedes recibir y con qué condiciones

El importe máximo para un beneficiario individual se sitúa en 733 euros mensuales después de la revalorización prevista para 2026. Es la renta garantizada para una persona sola sin recursos, aunque la cifra final depende de los ingresos previos que tengas o de otras ayudas compatibles. No es un cheque automático por cumplir años: el IMV sigue siendo una prestación condicionada al cumplimiento estricto de los límites de renta y patrimonio.

Vamos por partes. Para que te lo concedan, tus ingresos mensuales deben estar por debajo de ese umbral de 733 euros y tu patrimonio (sin contar la vivienda habitual) no puede superar un límite que se actualiza cada año. Además, la Seguridad Social comprueba que la ayuda sea realmente necesaria, analizando tu situación laboral, posibles rentas o ahorros. No basta con vivir bajo el mismo techo que tus padres; tendrás que demostrar que no participas económicamente en la unidad familiar.

Ojo al detalle: este cambio no crea una ayuda nueva, sino que amplía el acceso a una prestación que ya existe. Eso significa que los plazos de solicitud son los mismos de siempre —no hay una convocatoria especial— y que deberás pasar por el mismo filtro de la administración.

Lo que la ley deja fuera (y por qué importa)

La reforma resuelve un agravio evidente, pero no es una varita mágica. El IMV es una prestación de subsistencia, no un sustituto del salario ni un bono de emancipación. Recibir 733 euros al mes apenas cubre una habitación en según qué ciudades, y nada más. Además, la concesión no es inmediata: los plazos de resolución pueden alargarse meses, y olvídate de acumular retrasos milagrosos: se cobra desde la solicitud si se aprueba, pero la espera se hace larga.

Otro punto importantísimo: el cambio aún debe concretarse en el desarrollo normativo. El Gobierno ha avanzado la intención, pero hasta que se publique la modificación en el BOE y se adapten los formularios, la solicitud individual para quienes conviven con sus padres no será efectiva. Esto quiere decir que la ventanilla aún no está operativa al cien por cien, aunque el objetivo es que lo esté este mismo 2026.

No es la edad la que te bloquea; es un sistema que hasta ahora confundía hogar compartido con red de seguridad.

En la práctica, quienes llevan años encadenando empleos precarios o directamente en paro sin derecho a prestación, y que sobreviven gracias a la familia, pasan a tener una herramienta que antes les estaba vedada. Es un avance, sí, pero la medida llega décadas tarde para una generación que ha normalizado la convivencia forzosa.

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Con todo, merece la pena estar pendiente. Si crees que puedes cumplir los requisitos, lo recomendable es hacer una simulación en la web de la Seguridad Social y preparar la documentación: vida laboral, declaración de la renta, certificado de empadronamiento y, sobre todo, acreditar que tus ingresos y tu situación económica son independientes de los del resto del hogar.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)