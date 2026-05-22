Zapatero ha beneficiado a Risto Mejide, Vicente Vallés e Iker Jiménez

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra ha tenido un efecto inmediato en la televisión generalista en abierto, cada vez más enfocada en espacios de actualidad política y social. El interés del público se ha disparado hacia el caso judicial del expresidente del Gobierno y sirve para dibujar un grupo de ganadores muy claros en la batalla por la audiencia de estos días de mayo.

Al frente del pelotón se sitúan tres nombres propios: Risto Mejide, Iker Jiménez y Vicente Vallés. Los tres, en sus respectivas franjas, han capitalizado el tirón informativo del caso con récords y subidas muy significativas, mientras otros espacios llamados a ejercer de contrapeso político e informativo no han conseguido un salto tan grande.

La imputación de Zapatero refuerza el dominio informativo de Antena 3

En el terreno estrictamente informativo, la gran beneficiada es Antena 3. El martes 19 de mayo, coincidiendo con el estallido mediático de la imputación, 'Antena 3 Noticias 2' firmó su mejor martes del curso con un 21 % de cuota y 2.200.000 espectadores. La edición presentada por Vicente Vallés tiene fuerza precisamente por la figura del presentador, convertido para algunos en un referente del prime time informativo.

Publicidad

Y es que es cierto que 'Antena 3 Noticias 1' (la edición de sobremesa) tiene mejores datos, pero con la imputación de Zapatero no se han visto grandísimos cambios. El día de la noticia hizo un 24,4 % de share y 2.290.000 espectadores, y el día siguiente reforzó todavía más ese liderazgo al subir hasta el 25 % y 2.341.000 espectadores, consolidándose como el informativo más visto de la televisión en abierto.

Vicente Vallés en 'El Hormiguero' | Fuente: Antena 3

'Antena 3 Noticias 2' retrocedió en cuota hasta el 18,2 % y 1.857.000 espectadores el día siguiente, ya sin el componente de impacto inmediato del martes, pero manteniéndose en cifras claramente superiores a las de sus rivales directos en la noche. Es el informativo nocturno Vallés el que se distancia aún más de sus competidores en estos días.

El contraste lo ponen los informativos de Telecinco y LaSexta, muy lejos de Antena 3 en la misma franja. En ninguna se observa rastro de efecto arrastre comparable al de la cadena principal de Atresmedia en la franja nocturna, y también están lejos del 13 % habitual que están marcando el Telediario de La 1 de RTVE.

Cuatro se agarra a la política con 'Todo es mentira' y 'Horizonte'

En el terreno de los programas de actualidad y análisis el gran beneficiado por la imputación de Zapatero es Cuatro. La segunda cadena de Mediaset se ha convertido últimamente en el refugio del grupo para aprovechar el impulso noticioso que Telecinco no está logrando transformar en grandes subidas de audiencia.

El día de la noticia de la imputación del expresidente socialista, Cuatro firmó uno de sus mejores días de la temporada con un 7,3 % de share global, superando por un punto a LaSexta, que se quedó en el 6,3 % diario. Desde hace años, LaSexta ha sido el canal de referencia en información política y análisis, pero ahora la balanza se está inclinando hacia Cuatro por la alineación de sus programas de actualidad con el interés informativo del momento.

'Todo es mentira', el magacín vespertino de Risto Mejide, aprovechó al máximo la imputación de Zapatero y batió su récord de temporada el martes con un 8,5 % de audiencia y 675.000 espectadores, una cifra muy por encima de su rendimiento habitual. Es verdad que posteriormente, ya con la noticia estabilizada y sin el componente de novedad, el programa bajó hasta el 6,3 % y 426.000 espectadores, pero se mantuvo en un nivel competitivo frente a la oferta de tarde de LaSexta y en buenos números a nivel general.

Risto Mejide, presentador de 'Todo es mentira' en Cuatro | Fuente: Mediaset

Donde el efecto se percibe de manera aún más consistente es en 'Horizonte', el espacio de Iker Jiménez en el access de Cuatro. El martes, en plena efervescencia informativa, el programa marcó 1.183.000 espectadores y un 9,7 % de share, récord de cuota en el access hasta ese momento y máximo del año para el formato en esa franja.

Publicidad

Y, lejos de diluirse, el día siguiente subió hasta un 9,9 % y 1.153.000 espectadores, firmando de nuevo récord de cuota en el access y confirmando que el ascenso del programa no es un fogonazo aislado, sino la continuación de una tendencia al alza que viene de atrás, impulsada por la cobertura de temas como el hantavirus y otras alertas a nivel social y de geopolítica.

Cuatro está cosechando grandes números con su apuesta por la actualidad política

Pero Cuatro en general está siendo muy beneficiada en casi todas sus franjas. Solo así se explica que otros programas también hayan subido, como 'En boca de todos' y los servicios informativos de la cadena, que firmaron algunos de sus mejores resultados del curso. El espacio de susesos e investigación 'Código 10' logró igualmente su mejor cuota anual de audiencia.

Todo lo contrario que la oferta vespertina de análisis de laSexta que, con 'Más Vale Tarde' y 'laSexta Clave', se mantuvo en registros discretos. 'El Objetivo', incluso dedicando un espacio a la figura de Zapatero, no consiguió trasladar ese interés al mismo nivel que los programas estrella de Antena 3 y Cuatro.

Iker Jiménez en Horizonte | Fuente: Cuatro

En los mismos términos está Telecinco, que evidencia la debilidad estructural de su oferta informativa y de análisis político. En la franja matinal, 'El programa de Ana Rosa' se mantuvo el martes en torno al 12 % pero sin capacidad para arrastrar de forma significativa al resto de la parrilla. Los informativos siguieron sin alcanzar el 10 % en la mayoría de sus ediciones, y el prime time quedó dominado por el entretenimiento.

La situación actual deja a Mediaset dependiendo, en términos de actualidad, de la fortaleza de Cuatro, que no solo ha ganado el pulso a laSexta en estos días clave, sino que actúa como auténtico motor informativo del grupo. Telecinco, pese a sus grandes marcas de entretenimiento, continúa mostrando un perfil tibio en el terreno donde se está librando la batalla más caliente del momento.