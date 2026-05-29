Una película hecha con IA por 2.000 dólares se estrena en el Festival de Tribeca

Un par de hermanos iraníes han colado en la sección oficial del Festival de Tribeca una película generada íntegramente por inteligencia artificial. El coste total de los 75 minutos de metraje no supera los 2.000 euros. Sí, menos que el catering de cualquier producción de Netflix un martes tranquilo.

Dreams of Violets es un drama que reconstruye con imágenes y voces sintéticas la represión del gobierno iraní durante las protestas de enero de 2026. Los hermanos Ash y Pooya Koosha, exiliados en Estados Unidos desde 2009, firman esta pieza de cine generativo que se basa en reportajes periodísticos, fotografías y testimonios reales. La técnica que han utilizado permite crear rostros y paisajes urbanos que jamás existieron, pero que reflejan con inquietante fidelidad lo que ocurrió en las calles.

El dato que más ha sorprendido a la industria no es la calidad del resultado, sino la economía de medios: 2.000 dólares alcanzan para una película completa cuando la IA hace el trabajo pesado. Fountain 0, la compañía que ha producido el filme, asegura que el proceso duró apenas unas pocas semanas. Sin localizaciones, sin actores, sin permisos de rodaje y, sobre todo, sin riesgo para nadie sobre el terreno —algo impensable para un documental tradicional en la República Islámica.

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Inteligencia artificial para un horror que nadie pudo grabar

La película no es un simple experimento técnico. Dreams of Violets usa la IA generativa como única vía para eludir la censura y mostrar escenas que jamás podrían filmarse sin poner en peligro vidas humanas. Según la productora, todas las imágenes se crearon a partir de descripciones textuales muy precisas, cruzadas con material de archivo de agencias y relatos de testigos. El resultado, según los primeros pases privados, es áspero y profundamente perturbador.

La inteligencia artificial no sustituye la mirada humana, pero puede mostrar lo que los humanos no han podido grabar.

Para un festival como Tribeca, que siempre ha premiado la innovación narrativa, la inclusión de un filme generado por máquinas era cuestión de tiempo. Pero la temática, tan pegada a la actualidad más violenta, añade una capa de controversia que va mucho más allá de la técnica. No estamos ante un corto divertido hecho con Midjourney; estamos ante la primera película seria que una IA coloca en un certamen de primer nivel.

Firmar una película sin actores: ¿quién es el autor?

El debate sobre la autoría de una obra creada por inteligencia artificial se ha recrudecido desde que los grandes estudios empezaron a coquetear con la tecnología. Dreams of Violets lo aviva aún más porque no hay rostros reales a los que atribuir la interpretación: todo, desde los diálogos hasta la fotografía, ha sido generado por modelos de lenguaje y de imagen. Los hermanos Koosha defienden que su labor como directores y guionistas es la que da sentido a las herramientas. Sin ellos, dicen, la máquina solo habría escupido ruido.

Los críticos más escépticos señalan que este tipo de cine abre la puerta a una deshumanización peligrosa. Si una máquina puede fabricar un drama convincente sobre una atrocidad real, ¿dónde queda la línea entre el testimonio y la ficción? Lo cierto es que la polémica garantiza que nadie va a ignorar esta película.

El cine generativo ya no es un experimento de laboratorio

Hace solo tres años, una producción enteramente hecha con IA habría sido un proyecto de fin de carrera. Hoy se estrena en de Tribeca y los ejecutivos de Hollywood toman notas. La industria está en plena digestión de lo que supone poder crear contenido audiovisual sin los costes tradicionales, y ejemplos como Dreams of Violets aceleran esa conversación. No es casualidad que el presupuesto de la película sea el que se gasta un estudio en un solo día de corrección de color.

El caso recuerda a cuando el CGI permitió rodar batallas imposibles en los 90, pero con una diferencia fundamental: ahora no se necesitan cientos de artistas digitales, sino un par de mentes creativas y acceso a buenos modelos. La barrera de entrada al cine se ha desplomado, y eso asusta tanto como emociona.

Lo que pase con Dreams of Violets en Tribeca —si gana premios, si desata boicots o si simplemente se olvida— marcará el tono para los próximos diez años de festivales. De momento, los hermanos Koosha han conseguido lo más difícil: que una película invisible, hecha sin cámara y sin actores, sea la más comentada antes incluso de proyectarse.

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El resumen para vagos (TL;DR)