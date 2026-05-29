El millonario heredero latinoamericano que conquistó el corazón de la princesa Leonor

Recientemente, diversos medios de comunicación a nivel internacional han vuelto a situar el foco mediático sobre la esfera sentimental de la futura reina de España, la princesa Leonor. La atención informativa se centra ahora mismo en un joven y acaudalado heredero originario de Latinoamérica, quien presuntamente ocupa el corazón de la primogénita de los reyes Felipe y Letizia.

El origen del vínculo entre la princesa Leonor y el millonario brasileño

El origen del vínculo entre la princesa Leonor y el millonario brasileño | Fuente: Europa Press

Para entender el inicio de esta historia internacional debes retroceder hasta el año 2022, justo en la etapa posterior a la crisis de la pandemia. Fue en aquel momento cuando el nombre de este joven saltó por primera vez a los titulares de la prensa española. Gabriel Giacomelli y la princesa Leonor coincidieron como compañeros de clase durante su etapa educativa en el extranjero. Ambos forjaron una estrecha relación mientras estudiaban en las exclusivas instalaciones del UWC Atlantic College.

👑Fuertes rumores aseguran que la princesa Leonor de España mantiene un romance con Gabriel Giacomelli, a quien conoció en la UWC Atlantic College de Gales. pic.twitter.com/6YAf8yD4Pf — 🌍 El mundo de Regina (@elmundodeRegina) May 28, 2026

Este centro educativo, situado en un castillo en la costa de Gales, es conocido mundialmente por ser un claustro reservado casi en exclusividad para los hijos de las principales monarquías europeas, príncipes y herederos de grandes empresarios millonarios. En este entorno de alta seguridad y absoluta privacidad, ambos jóvenes lograron completar sus estudios secundarios, obteniendo finalmente el exigente título de bachilleres internacionales.

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Según relatan diversas fuentes que han seguido de cerca los pasos de la princesa Leonor, los dos estudiantes se volvieron prácticamente inseparables durante su estancia en el internado británico. A partir de esa fuerte conexión inicial nacida en las aulas galesas, los rumores sobre un posible romance no han dejado de crecer, perfilando al joven sudamericano como un potencial candidato a convertirse en el rey consorte de España en el futuro.

Las visitas de Gabriel Giacomelli al entorno íntimo de la monarquía

Las visitas de Gabriel Giacomelli al entorno íntimo de la monarquía | Fuente: Casa de S.M el Rey

La relación entre los dos antiguos alumnos no se limitó únicamente a los centenarios muros del colegio en Gales. Gabriel Giacomelli ha demostrado a lo largo del tiempo tener un acceso directo y privilegiado al núcleo más íntimo de la monarquía española.

Hace algo más de cuatro años, el joven fue captado por las cámaras compartiendo tiempo de calidad dentro de las inmediaciones del palacio de la Zarzuela. En aquella visita, no solo estuvo acompañado por la princesa Leonor, sino que también compartió espacio con su hermana, la infanta Sofía, y con los mismísimos reyes Felipe y Letizia.

Esa primera aparición situó al joven brasileño de forma definitiva en el radar de la prensa del corazón y de los analistas de la realeza. Sin embargo, el nivel de confianza con la Familia Real española quedó aún más patente cuando trascendió otro evento de carácter puramente privado. Se aseguró en diversas publicaciones que el estudiante había asistido como invitado especial a la celebración de la reunión sorpresa organizada por el cumpleaños de Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia y abuela de la heredera al trono.

Pese a estos evidentes acercamientos familiares y las constantes fotografías, como suele suceder habitualmente en los estrictos ámbitos de las monarquías europeas, nunca hubo ninguna declaración oficial por parte de la institución para negar o ratificar que los jóvenes se frecuentaban con fines románticos. La Casa Real ha mantenido hasta la fecha un silencio totalmente hermético respecto a este asunto sentimental.

Una relación a distancia bajo el análisis de la prensa internacional

Una relación a distancia bajo el análisis de la prensa internacional | Fuente: Casa de S.M el Rey

El resurgir mediático de este posible noviazgo ha llegado impulsado desde el otro lado del océano Atlántico. Ha sido concretamente la revista peruana Cosas la encargada de rescatar este vínculo a través de sus plataformas digitales, generando miles de interacciones en muy pocas horas. La citada publicación afirma sin miramientos que el joven brasileño “sería el nuevo novio de la princesa Leonor, heredera al trono español”.

Esta afirmación de la cabecera sudamericana ha sido retomada en cadena por varios medios internacionales de renombre. Estas plataformas informativas recuerdan que la relación no es algo nuevo, y sostienen que Gabriel fue la razón principal por la cual la princesa Leonor viajó completamente sola en un vuelo comercial con destino a Nueva York hace un par de años, ciudad estadounidense donde el joven tiene fijada su residencia actual.

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La obligada separación geográfica de sus respectivas trayectorias ha provocado que el vínculo se desarrolle a larga distancia. La prensa rosa insiste a menudo en definir la situación actual como una amistad muy cercana, aunque algunos gestos recientes apuntan a un interés mayor.

Se señaló que el joven viajó recientemente hasta Marín, en Galicia, para celebrar el decimonoveno cumpleaños de la princesa Leonor dentro de las dependencias de la Escuela Naval. Paradójicamente, cuando la futura reina llegó a la ciudad de Nueva York a bordo del buque-escuela Juan Sebastián Elcano durante una de sus paradas formativas, no se obtuvieron imágenes de ambos juntos, lo que alimentó todavía más el misterio sobre su estatus actual.

La poderosa y acaudalada familia detrás del pretendiente

La poderosa y acaudalada familia detrás del pretendiente | Fuente: Europa Press

Proviene de una familia que posee una inmensa fortuna económica, cimentada en las exitosas carreras profesionales de sus dos progenitores. Su padre ocupa un cargo de altísima responsabilidad en el sector financiero global, desempeñándose como un alto ejecutivo del prestigioso Deutsche Bank. Dentro de esta entidad bancaria de origen germano, ejerce concretamente las complejas funciones de director de investigación de mercados emergentes.

Por su parte, el perfil profesional de la madre del joven también resulta sumamente exitoso e influyente. Ella dedica su actividad laboral diaria al competitivo mundo del marketing y a la publicidad a nivel internacional. Este desahogado contexto familiar y patrimonial explica a la perfección que el joven pudiera acceder a la misma educación de élite que la princesa Leonor cursó en el internado de Gales.