Eiichiro Oda visita el set de One Piece temporada 3 con un guiño brutal a Arabasta

Eiichiro Oda ha visitado el set de la tercera temporada de One Piece y, lejos de ser una visita protocolaria, ha dejado una imagen que los fans van a analizar fotograma a fotograma. A través de un vídeo compartido por Netflix, se le ve con una X dibujada en el brazo izquierdo, el mismo símbolo que los Sombrero de Paja se pintan en el arco de Arabasta para evitar ser suplantados por Bon Clay. Un guiño que, a estas alturas, ya es una declaración de intenciones.

El mangaka no se limitó a pasearse por los decorados. En las imágenes difundidas por Netflix, aparece departiendo con Iñaki Godoy —el actor que da vida a Luffy— y con el equipo de producción. Pero lo que realmente ha hecho saltar las alarmas de los seguidores es esa X en el brazo, un detalle que no se apreciaba en sus visitas anteriores al set de las dos primeras temporadas.

La X que lo cambió todo

Para quien no haya llegado aún a Arabasta, aquella X fue la marca que los miembros de la banda de Luffy se grabaron en el antebrazo para distinguirse entre sí y evitar que Bon Clay, capaz de copiar su apariencia, se infiltrase. Aquel gesto tan sencillo se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la serie, y en el símbolo de una amistad improbable. Que Oda aparezca ahora con esa misma señal en pleno rodaje del live-action es un mensaje directo a la legión de fans: la esencia del arco se va a respetar.

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La referencia no es casual. Arabasta supuso el primer gran punto de inflexión en en el manga: la tripulación se enfrentó por primera vez a un Guerrero del Mar, la trama política de la princesa Vivi alcanzó su clímax y el concepto de 'nakama' quedó grabado a fuego. Muchos lectores coinciden en que fue ahí donde One Piece dejó de ser una simple aventura pirata para convertirse en algo mucho más profundo.

El primer gran arco de One Piece, ahora en carne y hueso

Adaptar Arabasta en live-action es un desafío mayúsculo. Hay criaturas gigantes, poderes sobrenaturales y batallas que rozan lo mitológico. Pero si algo han demostrado las temporadas anteriores es que, con Oda metido de lleno en el proceso creativo, la serie funciona. Él mismo ha insistido en que no se rueda ni una escena sin su visto bueno, y verle en el set con ese pequeño tatuaje temporal sugiere que la confianza entre el creador y el equipo de Netflix es total.

Según ha informado Vida Extra, Iñaki Godoy ya trata a Oda como si fuera un hermano más de la producción. El vídeo destila buen rollo: risas, abrazos y esa complicidad que solo se consigue cuando estás trabajando en algo con mucho cariño. Y mientras el set de Arabasta toma forma, el propio Oda ha anunciado una pausa en su manga: la próxima semana no aparecerá en la Shonen Jump, una decisión que demuestra que sus prioridades están, por una vez, del lado de la adaptación.

Oda no solo supervisa la serie: se la ha tatuado. Y en un género donde las adaptaciones fallidas son mayoría, ese gesto es un oasis.

Un mensaje en el brazo que vale más que mil tráilers

El detalle de la X es, probablemente, el mejor marketing que podía tener esta tercera temporada. No hace falta mostrar esfinges ni tormentas de arena: basta con que el autor lleve su propio brazo pintado. Es una promesa de fidelidad al material original, y los fans lo han entendido al instante. En redes, la imagen ya es viral y los memes no se han hecho esperar, comparando a Oda con un pirata más de la tripulación.

Habrá quien piense que es solo un guiño, una anécdota simpática. Pero en un ecosistema audiovisual donde los fans desconfían por defecto de cualquier adaptación, ver al creador de la obra original poniéndose literalmente en la piel de sus personajes es el tipo de gesto que reconcilia a los más escépticos. Oda no está supervisando desde Japón: está ahí, con su X, en el corazón de Arabasta.

El resumen para vagos (TL;DR)