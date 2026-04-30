"Desafía la vida a la sombra de la corona": La prensa extranjera sentencia a la infanta Sofía

Revistas de referencia en Europa, como la alemana Bunte y la histórica publicación británica Tatler, han dedicado extensos reportajes para celebrar la trayectoria reciente de la infanta Sofía. Ya no la ven únicamente como la hermana menor que acompaña a la futura reina, sino que la valoran como un activo fundamental e independiente para la institución.

El análisis que llega desde Alemania es contundente y muy positivo respecto a su posicionamiento público. En este sentido, un detalle que destaca Bunte con el titular “La princesa Sofía desafía la vida a la sombra de la corona”, es precisamente cómo ha sabido encontrar y defender su propio espacio mediático. Como señala la propia revista: “Sofía de España, aunque probablemente nunca será reina como su hermana Leonor, ya ha encontrado su propio camino”.

El paso al frente de la infanta Sofía en la agenda oficial

El paso al frente de la infanta Sofía en la agenda oficial | Fuente: Europa Press

Durante gran parte de su infancia, el foco principal de las cámaras estuvo situado sobre la heredera al trono, un hecho completamente lógico dentro del protocolo de Zarzuela. Sin embargo, la publicación británica explica a la perfección este reciente cambio de dinámica institucional afirmando que “la infanta Sofía ha empezado realmente a ocupar el primer plano, un espacio que, en los primeros años de su vida, estuvo tal vez dominado por su hermana mayor, la princesa Leonor, llamada a ser reina”.

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Ese ascenso mediático se hizo especialmente evidente durante su debut en solitario en la recepción oficial del Día Nacional celebrada en octubre, un momento clave en el que demostró su solvencia. Lejos de conformarse con un rol pasivo, la joven se adapta a los retos oficiales con una soltura admirable. Tatler destaca abiertamente su “madurez impropia de su edad” a la hora de relacionarse con las autoridades y los invitados.

La prensa internacional no escatima halagos hacia la actitud que muestra la infanta Sofía en sus apariciones públicas. La cabecera del Reino Unido afirma sin rodeos que la joven “está haciendo suyo el título ‘secundario’ al asumir su papel real”. Además, para afianzar su análisis sobre el excelente comportamiento institucional que proyecta hacia el exterior, añaden un detalle muy descriptivo señalando que: “Parece estar afrontándolo con elegancia”.

Educación internacional de la infanta Sofía y el reto de compaginar agendas

Educación internacional y el reto de compaginar agendas | Fuente: Casa de S.M el Rey en X

La educación integral es el pilar central en la preparación de cualquier miembro de la realeza contemporánea. Tras formarse inicialmente en el colegio madrileño Santa María de los Rosales, el mismo centro donde estudió su padre, dio el gran salto académico al extranjero. Siguiendo los pasos de su hermana mayor, cursó el prestigioso Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales. Esta institución, de la que se graduó en el verano de 2025, es descrita por la revista Tatler con un tono curioso como “la Hogwarts hippie”.

En el año 2025 inició una etapa académica aún más exigente centrada en las Ciencias Políticas y las Relaciones Internacionales. Se matriculó en el Forward College, un innovador programa universitario itinerante que la llevará a residir y estudiar en diversas capitales europeas como Lisboa, París y Berlín. A pesar de la enorme exigencia que supone este tipo de educación sin fronteras, la joven no ha descuidado en ningún momento sus deberes para con la Corona.

Para cumplir con todo, realiza continuos desplazamientos entre Lisboa y Madrid. Así logra asistir a eventos trascendentales como la Fiesta Nacional, los Premios Princesa de Asturias, la emotiva ceremonia del Toisón de Oro para su abuela, la reina Sofía, o la histórica conmemoración del medio siglo de la monarquía con la presencia de su abuelo, Juan Carlos I. Sobre esta capacidad de gestión, Bunte indica que “la hija pequeña de Felipe VI y Letizia de España combina una doble función de formación universitaria con sus obligaciones reales. Esta tarea de equilibrio la ha manejado con soltura, como ha demostrado recientemente”. Además, aseguran que “la infanta Sofía logra mantener un equilibrio entre la responsabilidad pública y el desarrollo personal”.

Sensibilidad social y el poderoso vínculo entre hermanas

Sensibilidad social y el poderoso vínculo entre hermanas | Fuente: Casa de S.M el Rey en X

Más allá de los actos puramente protocolarios, la infanta Sofía demuestra tener inquietudes propias muy marcadas que conectan directamente con la sociedad. Tatler subraya su vocación solidaria afirmando: “Desde luego ha heredado el amor de su abuela Sofía por los animales. No solo está encariñada con el labrador de rescate de la reina Sofía, Jan, sino que la joven princesa decidió apoyar a la Fundación ONCE de perros guía el 30 de enero”.

Su nivel de compromiso con esta causa fue tan elevado que priorizó el evento solidario por encima de su agenda personal. La misma revista recuerda a sus lectores que, para poder acudir a ese acto benéfico, la joven “renunció a celebrar el 58 cumpleaños de su padre en el Palacio de la Zarzuela”.

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En el terreno familiar, la relación con la princesa de Asturias sigue siendo su mayor pilar. Ambas revistas internacionales valoran enormemente esta unión. Tatler comenta que “Las hermanas se consideran grandes amigas. Asistieron juntas a un concierto de Rosalía en abril junto a su madre”. Este fuerte vínculo se evidenció públicamente cuando Leonor, durante un discurso en aquel Día Nacional, usó un símil tenístico cargado de emoción: “Es maravilloso que digan que sin Venus no habría habido una Serena”.

Las ventajas y estrictas reglas de su posición real

Las ventajas y estrictas reglas de su posición real | Fuente: Europa Press

El diseño del futuro de la segunda en la línea de sucesión presenta matices muy diferentes al de la heredera. Una de las diferencias más notables es que la Casa Real ha descartado oficialmente que reciba formación militar, lo que refleja un planteamiento mucho más flexible en su preparación. Debido a esto, la cobertura alemana resalta que la joven “goza de mucha más libertad que Leonor en el diseño de su futuro”.

Sin embargo, esa libertad tiene límites institucionales muy claros que no se pueden traspasar. Bunte advierte que “también el camino de su vida está definido en muchas áreas. Dentro de la familia real española, existe la clara regla de que los miembros no pueden desarrollar actividades profesionales privadas”. Esto significa que, estudie lo que estudie, su vida laboral estará siempre ligada a la representación del Estado.

A pesar de estas normativas, la infanta Sofía encuentra espacio para cultivar aficiones alejadas de la tradición monárquica clásica. Aunque mantiene un perfil sumamente discreto ante las cámaras, es de dominio público su gran afición por el deporte, destacando especialmente su pasión por el fútbol.