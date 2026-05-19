El patrimonio personal de Felipe VI y Letizia y el asterisco de las propiedades en la Casa Real española

Han pasado cuatro años desde que Zarzuela difundiera por primera vez el patrimonio personal de Felipe VI. A mediados de 2026, la fotografía económica de la Jefatura del Estado español sigue anclada oficialmente en la cifra que conocimos: 2.573.392,80 euros.

No hay una actualización posterior y tampoco se conoce, de manera oficial, el patrimonio de la reina Letizia. La transparencia de la Corona avanza, pero lo hace a un ritmo y con unos límites marcados por el propio rey y por un marco jurídico que preserva tanto la inviolabilidad de la monarquía como grandes zonas de opacidad sobre sus bienes.

En cualquier caso, que Felipe VI hiciese público en su día su patrimonio fue presentado como un gesto de decisión personal y con el objetivo declarado de reforzar la confianza ciudadana. Según ese desglose, el rey posee más de dos millones de euros en depósitos en cuentas corrientes o de ahorro y en valores representativos de la participación en fondos propios de entidades, y 305.450 euros en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal tasadas.

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La suma bruta que Felipe VI ha ingresado de los Presupuestos de la Casa del Rey desde 1998, primero como Príncipe de Asturias y después como monarca, asciende a 4.275.796,94 euros. De esa cantidad habría que descontar retenciones e impuestos satisfechos a lo largo de un cuarto de siglo. Legalmente, el rey no está obligado a actualizar esa información ni a convertirla en una práctica periódica, pero lo hizo por transparencia.

Un rey sin ladrillo en un continente de monarcas propietarios

¿Lo sorprendente de todo esto? Que Felipe VI no tiene bienes inmuebles ni tampoco propiedades en el extranjero, según subrayó entonces Zarzuela.

Su patrimonio es relativamente modesto en comparación con otras casas reales, pero el jefe del Estado español es el único monarca europeo sin bienes inmuebles a su nombre. Mientras la corona de Inglaterra o los soberanos de Países Bajos, Dinamarca o Noruega combinan su función institucional con un relevante patrimonio inmobiliario privado, Felipe VI carece (siempre según los datos oficiales) de inversión en ladrillo.

Felipe VI en las aulas de la Autónoma | Fuente: Agencias

Tiene cierto sentido si viajamos hacia atrás. El patrimonio inmobiliario de la dinastía Borbón se vio profundamente alterado por la proclamación de la II República y las posteriores decisiones tomadas en el exilio. Durante el periodo republicano fueron expropiadas numerosas propiedades que pertenecían a miembros de la realeza, incluido Juan de Borbón, abuelo del actual rey.

Más tarde, el franquismo devolvió a los Borbones esos inmuebles. Sin embargo, Juan de Borbón optó por no conservar buena parte de esas propiedades y las cedió a las ciudades donde estaban situadas a precios simbólicos, según reconstruyen trabajos históricos sobre los bienes de la familia.

Ya en el reinado de Juan Carlos I, el ahora rey emérito se instaló en el Palacio de la Zarzuela, adscrito a Patrimonio Nacional, y cuando recibió el palacio de La Mareta en Lanzarote, como regalo del rey saudí, cedió igualmente su gestión al Estado. Felipe VI llegó así al trono sin un parque de inmuebles heredado de su padre y sin haber realizado compras privadas conocidas de relevancia en ese ámbito. Su riqueza, de acuerdo con la declaración de 2022, se concentra en activos financieros líquidos y en un limitado patrimonio mueble personal.

En las otras casas reales europeas es habitual que los soberanos combinen el uso de residencias oficiales con propiedades estrictamente privadas. La familia real británica cuenta, por ejemplo, con casas como Sandringham o Balmoral dentro del patrimonio personal, además de colecciones de arte, joyas, caballos o participaciones en empresas. Los reyes de Países Bajos o los príncipes de Dinamarca han afrontado periódicamente polémicas por casas de vacaciones en Grecia, Mozambique o los Alpes.

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La reina Letizia no hace público su patrimonio

Si el patrimonio de Felipe VI se conoce con cierto detalle desde 2022, el de la reina Letizia se mantiene en una zona mucho más difusa. Zarzuela fue clara en su momento y no estaba previsto hacer pública la declaración de bienes de la consorte, algo que no ha cambiado nada desde entonces. La reina no está obligada por ninguna norma específica a difundir sus cuentas, y la nueva regulación de la Casa Real impulsada por el Gobierno y aprobada en Consejo de Ministros tampoco introduce una exigencia en ese sentido.

La reina Letizia | Fuente: Agencias

La información disponible sobre el patrimonio de Letizia procede en buena medida de su etapa anterior a su matrimonio con el entonces Príncipe de Asturias. Como periodista, fue propietaria de un apartamento en el barrio madrileño de Valdebernardo, adquirido antes de su boda y vendido poco después de la muerte de su hermana Erika por un precio que diversas crónicas situaron en torno a los 230.000 euros. Aquel piso fue su última propiedad conocida. Desde su ingreso en la familia real no figura oficialmente como propietaria de inmuebles o fincas en España, y nada se ha hecho público sobre posibles bienes fuera del país.

En la práctica, Felipe y Letizia viven como usufructuarios de residencias que no les pertenecen, pero que pueden utilizar sin coste fiscal directo. El Pabellón del Príncipe, en el recinto de El Pardo, es su residencia habitual; el palacio de Marivent, en Mallorca, se utiliza para las vacaciones de verano. Ambos inmuebles forman parte del patrimonio administrado por Patrimonio Nacional o por instituciones públicas autonómicas, y la pareja real disfruta de ellos sin asumir impuestos como el IBI. Sucede lo mismo con los grandes palacios históricos, desde el Palacio Real de Madrid hasta La Almudaina o El Escorial, que sirven para actos oficiales y representación.

Que los reyes no declaren propiedades no significa, en todo caso, que tengan prohibido poseerlas. El Rey de España puede tener bienes privados, inmuebles incluidos, siempre que se sometan al mismo marco legal que el resto de ciudadanos: inscripción registral, tributación por IRPF, patrimonio o transmisiones, y pago de impuestos asociados. La diferencia es que, a día de hoy, la ley no le obliga a hacer público ese detalle.