El secreto de Mercedes de Carril sale a la luz en el próximo episodio de ‘La Promesa’

Uno de los momentos más impactantes de la jornada de hoy en 'La Promesa' tendrá como protagonista a Vera. La doncella, que ha vivido bajo la constante presión de ocultar sus orígenes por temor a las represalias de su padre, se verá acorralada por el destino.

A pesar de sus dudas internas sobre si buscar el apoyo de su madre o seguir huyendo, será Alonso quien tome la iniciativa. El marqués la mandará llamar para un encuentro privado que cambiará su vida para siempre. Sin rodeos, Alonso le confirmará que ha descubierto el engaño: conoce perfectamente que su verdadera identidad es Mercedes de Carril.

Esta confesión dejará a Vera paralizada, despojándola de la protección que le brindaba su anonimato. En ‘La Promesa’, el peso de la verdad suele traer consecuencias graves, y ahora la joven deberá enfrentar la incertidumbre de no saber qué medidas tomará el marqués con esta información privilegiada.

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Por si fuera poco, Manuel seguirá profundizando en los oscuros movimientos financieros y personales del duque de Carril. En sus investigaciones, el joven heredero encontrará evidencias que superan sus peores expectativas. Al compartir estos hallazgos con su padre, la preocupación por la estabilidad de ‘La Promesa’ aumentará considerablemente, sugiriendo que las amenazas externas vinculadas a la familia de Vera son mucho más peligrosas de lo que se sospechaba en un principio.

El enfrentamiento de Alonso contra Lorenzo y Leocadia en 'La Promesa'

El enfrentamiento de Alonso contra Lorenzo y Leocadia en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

La convivencia en los salones nobles se volverá insostenible debido a la actitud de Lorenzo. El marqués, harto de los constantes desprecios y humillaciones que este vierte sobre Curro, perderá la paciencia de forma pública.

La discusión entre ambos ascenderá de tono con tal rapidez que estarán a punto de llegar a la confrontación física. Alonso, en su papel de protector, dejará claro que no permitirá que se siga vulnerando la dignidad de su hijo bajo su propio techo.

Lorenzo es capaz de sacar de quicio a todo el mundo #LaPromesa



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Leocadia intentará intervenir para calmar las aguas, pero su mediación resultará contraproducente. Alonso no ha olvidado la falta de tacto de la mujer al proponer que el enlace entre Curro y Ángela se celebre en el mismo lugar donde falleció Eugenia. Para el marqués, esta sugerencia es de una crueldad intolerable, y así se lo hará saber a Leocadia, reprochándole su falta de empatía.

La crisis emocional de Adriano y el descubrimiento de Jacobo

La crisis emocional de Adriano y el descubrimiento de Jacobo | Fuente: La Promesa en X

En otro sector del palacio, el drama personal de Adriano llegará a un punto crítico. La adaptación a su nueva condición de ceguera está resultando un proceso devastador, llevándolo a creer firmemente que su estado físico lo convierte en un peligro potencial para el bienestar de sus propios hijos. Sumido en la desesperación y convencido de que la atmósfera cargada de ‘La Promesa’ solo empeora su salud, Adriano tomará la determinación de abandonar el lugar en busca de la paz que necesita para su recuperación.

Martina, al ver el sufrimiento de Adriano, intentará ofrecerle consuelo mediante un abrazo. Sin embargo, este gesto de cercanía será presenciado en silencio por Jacobo. El prometido de Martina, que ya albergaba sospechas previas, confirmará al ver la escena que el vínculo entre ellos es mucho más intenso de lo que ambos quieren admitir.

Vigilancia en el servicio y la llegada de un periodista externo y sospechas sobre la muerte de Ana y el consejo de Petra

Vigilancia en el servicio y la llegada de un periodista externo y sospechas sobre la muerte de Ana y el consejo de Petra | Fuente: La Promesa en X

Mientras tanto, en la zona de servicio, las tensiones no son menores. Teresa, alertada por las advertencias de María Fernández, empezará a monitorizar estrechamente cada paso de Estefanía. Las constantes ausencias y la falta de profesionalidad de la nueva doncella han puesto en guardia a sus superiores. Teresa no está dispuesta a permitir comportamientos que pongan en riesgo el orden de la casa y dejará clara su postura de tolerancia cero ante cualquier negligencia.

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La llegada inminente del periodista Aníbal Esparza obligará a todos a mantener una fachada de perfección. Esta visita internacional alterará los nervios de los habitantes de 'La Promesa', forzando incluso a Lorenzo y Leocadia a fingir un afecto inexistente hacia Curro y Ángela durante la entrevista.

Ángela, consciente de la falsedad de la situación, disfrutará viendo cómo sus adversarios se ven obligados a contener su desprecio. Sin embargo, ella misma presionará a Curro para que intente resolver sus cuentas pendientes con Pía antes de someterse al escrutinio público que traerá el periodista a ‘La Promesa’.

Finalmente, el pasado volverá para atormentar a la familia Pellicer. Ricardo empezará a dudar seriamente de la versión oficial sobre el fallecimiento de Ana, sospechando que no fue un accidente fortuito. Petra, por su parte, intentará mediar con Pía para evitar que se siga hurgando en heridas que ya no pueden sanar.