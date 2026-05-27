Las millonarias exigencias de Belén Esteban para sellar su esperado regreso a Telecinco

Durante los últimos meses, uno de los rostros indiscutibles de la pequeña pantalla había manifestado por activa y por pasiva su firme determinación de alejarse temporalmente de los focos mediáticos para disfrutar de un merecido año sabático. Sin embargo, la televisión tiene un enorme magnetismo y Belén Esteban estaría meditando muy seriamente aceptar una propuesta de gran envergadura que tiene sobre la mesa.

El objetivo de la directiva de Mediaset es buscar que regrese a la misma cadena que, durante más de dos décadas ininterrumpidas, la encumbró a la máxima popularidad y la convirtió en un fenómeno social. A pesar del interés mutuo, existe un problema mayúsculo que frena el apretón de manos. Las exigencias económicas.

El diseño de la estricta hoja de ruta de Belén Esteban

El diseño de la estricta hoja de ruta de Belén Esteban | Fuente: Telecinco

La dirección del grupo audiovisual no contempla una vuelta esporádica o desordenada. Para garantizar el éxito de audiencia, la intención de Mediaset es que siga una hoja de ruta muy definida, estructurada en tres grandes bloques que abarcan diferentes franjas horarias y formatos. En primer lugar, este plan maestro arrancaría con una entrevista por todo lo alto en 'De viernes', el programa nocturno donde se abordan los grandes testimonios del corazón.

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Tras este impacto inicial, el siguiente paso consistiría en colaborar de forma regular en el nuevo programa que la cadena prepara para las tardes de los fines de semana. Para aportar tranquilidad a este movimiento, todo el proceso de adaptación se llevaría a cabo bajo la tutela de su casi hermano, el conocido director Raúl Prieto. Finalmente, el diseño de la cadena culminaría con su esperado salto al mundo del reality show, proponiendo que acuda a concursar en 'GH VIP El Reencuentro'.

La propuesta incluye un aliciente fundamental para ella, ya que el proyecto plantea que participe formando pareja con su íntima Ylenia Padilla, recreando una de las alianzas más explosivas de la televisión.

La brecha financiera que aleja a Belén Esteban del acuerdo final

La brecha financiera que aleja a Belén Esteban del acuerdo final | Fuente: Telecinco

Según cuenta el mediático colaborador Kiko Matamoros, las pretensiones salariales de la protagonista son sumamente ambiciosas para los estándares actuales de la industria audiovisual. En concreto, Belén Esteban quiere cobrar cuarenta mil euros semanales durante su encierro en la popular casa de Guadalix de la Sierra al participar en 'Gran Hermano'.

La directiva ha hecho sus cálculos y la cadena solamente le ofrecería veinte mil euros por semana. Una diferencia sustancial que mantiene el contrato paralizado. Ante la enorme magnitud de las cifras y el impacto mediático que estas generan, las negociaciones se llevan a cabo muy en secreto.

El enorme obstáculo de Belén Esteban ante el espacio de Paz Padilla

El enorme obstáculo de Belén Esteban ante el espacio de Paz Padilla | Fuente: Telecinco

Más allá del evidente desacuerdo en los cachés, la planificación televisiva tropieza con otro problema añadido de difícil solución. Este escollo nos lleva a la confección del nuevo espacio televisivo que presentará Paz Padilla, bautizado provisionalmente como 'El show de Paz'. El conflicto es latente porque la presentadora gaditana y la propia Belén Esteban son enemigas irreconciliables desde hace bastante tiempo.

Recordemos que fue tras una durísima discusión en directo con Belén Esteban cuando la primera fue "obligada" a marcharse de Telecinco. Aquel histórico abandono del plató en plena tarde supuso una ruptura total. Con este escenario, todas las miradas de la industria se dirigen hacia la figura del director encargado de orquestar el proyecto. ¿Conseguirá Raúl Prieto que las dos firmen la paz?

Al analizar el perfil de los programas que prepara la cadena, uno se pregunta si la de San Blas encajaría de forma natural en un programa que se alejará del chismorreo puro y los constantes enfrentamientos en plató. El viraje editorial de la cadena busca un entretenimiento más relajado, algo que contrasta directamente con el perfil combativo y visceral que la colaboradora ha explotado durante más de veinte años de trayectoria.