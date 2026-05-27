"Por no ir al Mundial": Borja Iglesias revela en 'La Revuelta' cómo una decepción cambió su vida

El jugador gallego, Borja Iglesias, ha regresado al plató de 'La Revuelta', programa conducido por David Broncano, para ofrecer una entrevista cargada de sinceridad, anécdotas y confesiones íntimas. En esta ocasión, la conversación ha trascendido lo netamente futbolístico para adentrarse en cómo un enorme varapalo profesional terminó convirtiéndose en el inicio de la etapa más feliz de su vida privada.

El delantero centro del Celta de Vigo atraviesa un momento dulce. Tras firmar una temporada brillante en la que ha conseguido meter 18 goles, ha recibido la recompensa que tanto anhelaba. Luis de la Fuente lo ha incluido en la lista de convocados para representar a España en la gran cita internacional que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Borja Iglesias promete celebración para este Mundial. Ojalá consiga involucrar a todo el equipo 🤞



Es que es el mejor, imposible no quererle. Cómo nos sigue toda las chorradas que le proponemos ❤️ #LaRevuelta @BorjaIglesias9 pic.twitter.com/Mn2vXtlMes — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 26, 2026

Su paso por 'La Revuelta' fue una simple visita de cortesía, si no un ejercicio de catarsis pública. El deportista repasó su trayectoria, habló sin tapujos de las dinámicas dentro del vestuario y relató cómo gestiona la presión mediática en la élite del fútbol. Sin embargo, el momento más destacado de la noche llegó al recordar el amargo verano de 2022 y cómo aquella ausencia en la lista de convocados cambió para siempre su destino personal.

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Borja Iglesias y la ansiada revancha con el Mundial

Borja Iglesias y la ansiada revancha con el Mundial | Fuente: RTVE

Para comprender, es imprescindible retroceder varios meses antes del Mundial de Qatar. En aquel entonces, Borja Iglesias militaba en las filas del Real Betis Balompié y firmó una campaña espectacular que le hacía soñar con vestir la camiseta de la Selección. Durante una entrevista previa en el mismo programa nocturno, compartió con el presentador su firme esperanza de ser llamado a filas. Lamentablemente, esa ilusión se desvaneció cuando su nombre no apareció en la lista definitiva.

El golpe anímico fue indudable, pero el jugador decidió afrontarlo con una enorme dosis de sentido del humor. En plena disputa del torneo internacional, regresó al plató de televisión como un aficionado más, buscando evadirse del dolor de la ausencia. Aquella noche dejó una imagen para el recuerdo que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. El futbolista acabó celebrando un gol anotado por Álvaro Morata saltando dentro de la icónica piscina de bolas del decorado, ocultando tras las risas una evidente frustración deportiva.

El atacante acude ahora como miembro de pleno derecho del combinado nacional, listo para demostrar su valía en el torneo de 2026. Este ansiado regreso al equipo español supone para él una especie de revancha personal que justifica todos los sacrificios realizados. Tal y como confesó ante las cámaras de RTVE, esta oportunidad le permite finalmente "cerrar el círculo" y sanar aquella herida del pasado.

El inesperado cruce entre Borja Iglesias y María Valero

El inesperado cruce entre Borja Iglesias y María Valero | Fuente: RTVE

La decepción de no viajar a Qatar trajo consigo un inesperado regalo que el delantero jamás habría imaginado. Al quedarse fuera de la dinámica del equipo nacional, dispuso de unos días libres que decidió pasar en la ciudad de Madrid. Fue precisamente en ese periodo de descanso cuando el destino intervino. Durante una fiesta y gracias a la mediación de un amigo que tenían en común, conoció a la conocida influencer valenciana. Conversaron animadamente durante toda la noche y lo que parecía un encuentro casual sentó las bases de un romance sólido.

Vaya temporada se ha cascado Borja este año. 18 goles y alguno de ellos para enmarcar 🎨 #LaRevuelta @BorjaIglesias9 pic.twitter.com/tAIQmDKprv — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 26, 2026

Hablando abiertamente sobre este giro del destino, el jugador reconoció que el fracaso profesional fue el puente hacia su felicidad personal. De manera rotunda y sincera, le explicó al presentador cómo sucedieron los hechos. "No fui al Mundial, pero conocí a María. Fue triste, pero mereció la pena. La conocí por no ir al Mundial. Fue justo en ese momento", relató con una sonrisa. Queda claro que, de haber tomado aquel avión con el equipo, sus caminos nunca se habrían cruzado en la capital española.

La otra gran protagonista de la velada se encontraba presente en el teatro. Desde su butaca, la creadora de contenido no dudó en intervenir en la charla para aportar su particular visión de los hechos y revelar la advertencia que le lanzó a su pareja meses atrás. "Yo este año le he dicho: Ya me conoces, así que este año tienes que ir al Mundial sí o sí", bromeó ante el público. Afortunadamente, la profecía se cumplió y el jugador podrá disfrutar de la competición sin tener que renunciar al amor.

Borja Iglesias ante los detractores y la actualidad pública

Borja Iglesias ante los detractores y la actualidad pública | Fuente: RTVE

Durante la entrevista, repasaron cómo su firme postura ética respecto al polémico caso de Luis Rubiales y Jenni Hermoso generó un aluvión de comentarios en su contra. Cuando anunció que no jugaría con España mientras se mantuviera aquella directiva, muchos usuarios le atacaron diciéndole "No va a ir igual". Ante esto, David Broncano apuntó rápidamente: "Y ahora has acabado yendo". Fiel a su estilo pacífico, el delantero zanjó la cuestión afirmando que: "Tendemos mucho a menospreciar a los demás".

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El entorno digital también ha sido injusto con su pareja. El atacante denunció cómo los aficionados más radicales utilizan el nombre de la influencer valenciana como arma arrojadiza cuando el rendimiento sobre el césped no es el esperado. Expuso esta doble moral señalando: "Nunca ha recibido mensajes de ‘va al Mundial por tu culpa” por parte de los internautas, pero en cambio sí tiene que leer constantemente: "no mete goles por tu culpa". Pese a este ruido tóxico, el jugador prefiere centrarse en lo positivo y asegura con gratitud: "Recibo mucho amor".

Más allá del fútbol, el delantero siempre se ha caracterizado por no eludir temas de índole social o política. Durante la emisión en la cadena pública, se hizo mención a la manifestación ciudadana en defensa de la sanidad pública madrileña prevista para el domingo.

Además, el presentador le planteó un escenario hipotético y curioso: la posibilidad de tener delante a Donald Trump si la selección lograse coronarse campeona este verano. Fiel a sus principios inamovibles, el jugador se limitó a responder: "Intento ser consecuente" con sus valores en todo momento.

El nivel de exigencia de la primera división obliga a los jugadores a buscar vías de escape para mantener la salud mental intacta. El delantero reconoció que, durante una etapa de sequía goleadora y bajo estado anímico, el respaldo de su club fue fundamental para salir del bache.

Deseando que llegue ese España - Uruguay del Mundial para ver ese marcaje



Esperando confirmación de Araujo #LaRevuelta @BorjaIglesias9 pic.twitter.com/N15gIvOvxa — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 26, 2026

Recordó especialmente una conversación vital con el entrenador Claudio Giráldez, quien notó su bloqueo y le dio un consejo directo y necesario: "Tío, haz cosas". Aquellas palabras calaron hondo en su mentalidad y le empujaron a buscar aficiones alejadas del balón.

Aprender a desconectar se convirtió en una prioridad para él. Explicando este proceso de madurez personal frente a la audiencia, admitió abiertamente: "Yo necesito desenfocarme a veces".

En la actualidad, reside en Santiago de Compostela, su ciudad natal, un entorno que le aporta la calma necesaria para triunfar. Aunque la distancia con Madrid sigue existiendo, se siente un auténtico privilegiado por poder compartir su día a día rodeado de su familia y de sus "amigos de toda la vida".