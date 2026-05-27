"Muere cuando sale de TVE": Sentencian a la reina Letizia por su cambio de actitud

A sus 53 años, el detallado historial profesional de la reina Letizia demuestra que siempre ha sido una mujer trabajadora y comprometida con sus obligaciones laborales. Mucho antes de ostentar la representación de la Corona, su carrera como periodista estuvo repleta de éxitos.

Durante sus años en activo dentro de la profesión periodística, la reina Letizia alcanzó metas tan relevantes como presentar el espacio estrella de los informativos en La 1 o cubrir eventos internacionales de primer orden mundial sobre el terreno. Este excelente y continuado desempeño no pasó desapercibido para la industria, llevándola a ser galardonada por la prestigiosa Asociación de la Prensa de Madrid como la Mejor periodista menor de 30 años.

Quienes tuvieron la gran responsabilidad de coordinar sus labores diarias en las diferentes redacciones por las que pasó, coinciden en destacar el enorme placer que suponía verla desenvolverse en el ámbito profesional. A lo largo del tiempo, los exjefes de la reina Letizia han ofrecido declaraciones donde subrayan la inagotable capacidad de esfuerzo, el rigor informativo y el talento innato para la comunicación que poseía la entonces reportera.

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El paso de la reina Letizia por la prensa escrita en México y su innegable capacidad de redacción

El paso de la reina Letizia por la prensa escrita en México y su innegable capacidad de redacción | Fuente: Casa de S.M el Rey

Durante su estancia en el país azteca, la joven formó parte del equipo de redacción del medio impreso ‘Siglo XXI’, donde coincidió directamente con Jorge Zepeda, quien ejercía como su superior. Este reconocido periodista, años más tarde y tras recibir el prestigioso galardón del Premio Planeta en 2014, aprovechó la ocasión pública para echar la vista atrás y rememorar detalladamente cómo fue tener a una futura monarca bajo sus órdenes.

Según los datos recogidos en su momento por el portal ‘Vanitatis’, el encuentro profesional entre ambos directivos surgió a raíz de la propia Letizia. Durante la celebración de una conferencia sectorial, fue ella misma quien se aproximó a Zepeda con gran seguridad para solicitarle una oportunidad laboral en su cabecera: “El único puesto que yo tenía era la vacante para redactor en una guía de ocio, así que pensé en contratarla para ello”.

La reina Letizia asumió el reto con una dedicación tan férrea que llegó a redactar la inmensa mayoría de los textos que conformaban la publicación, asumiendo una carga de trabajo descomunal. El impacto de su ritmo laboral quedó perfectamente reflejado en las palabras de su antiguo jefe, quien confesó su asombro ante tal nivel de productividad: “trabajaba con tanto ahínco que, después de un par de meses, tuve que llamar al editor del suplemento para decirle que el 80% de los artículos estaban firmados por esta mujer”.

Para solventar este evidente monopolio de firmas en las páginas impresas del suplemento, Zepeda y la reina Letizia tuvieron que sentarse a buscar una alternativa creativa y pactar una solución práctica. Decidieron emplear un seudónimo utilizando su familia materna, firmando buena parte de los textos de la revista como ‘Letizia Rocasolano’. Sobre esta curiosa anécdota de redacción, el directivo apuntó con humor: “Entre los dos decidimos que lo que ella hiciera estuviera firmado por otro nombre: su segundo apellido. Entonces teníamos a dos reinas publicando”.

La faceta más solidaria de la reina Letizia según los directivos de su etapa en los diarios

La faceta más solidaria de la reina Letizia según los directivos de su etapa en los diarios | Fuente: Casa de S.M el Rey

Otra de las grandes e históricas figuras del periodismo español que tuvo la oportunidad de dirigir a la reina Letizia fue Luis María Anson. Durante el periodo formativo en el que la joven se incorporó como becaria a la histórica redacción del diario ‘ABC’, el veterano director pudo observar muy de cerca no solo sus grandes habilidades técnicas, sino también su enorme calidad humana.

En unas declaraciones concedidas a la publicación digital ‘El Español’, Anson quiso poner el foco en la inmensa generosidad que la entonces reportera demostraba en el día a día con el resto de la plantilla. “Ella no tenía más que el sueldo del periódico, que era muy bajo. Cuando había algún compañero al que le faltaba algo de dinero, ella se lo prestaba. Su espíritu solidario era extraordinario”, afirmó.

Durante una intervención televisiva en la cadena La Sexta, el comunicador reiteró sus halagos hacia la capacidad intelectual y el fuerte compromiso social de su antigua empleada. En dicha aparición ante los espectadores, el exdirector señaló: “Trabajó en 'ABC' cuando yo fui director, me parece una mujer muy inteligente, una mujer con un sentido de la solidaridad que demostró en TVE con los desfavorecidos”.

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Esta vertiente puramente caritativa y humana fue explorada con mayor profundidad cuando el portal 'Vanitatis' contactó nuevamente con Luis María Anson para indagar a fondo en sus recuerdos personales: “En su misión a Oriente Medio, cuando trabaja en TVE y cubría la guerra de Irak, se jugó el pellejo al lado de la gente más necesitada, la gente más pobre. Tiene un sentido de la caridad inmenso. Lo sé porque en 'ABC' lo viví de primera mano”, relató.

Anson no escatimó en elogios hacia su empatía y cercanía en el trato diario dentro de los despachos de la redacción. “La recuerdo como una gran mujer, muy guapa, pero cuya principal virtud era el estar preocupada siempre por los demás. Si una compañera estaba acatarrada, si la madre del otro compañero tenía algún tipo de problema, le salía la bondad por todos los lados… Era espontánea y muy inteligente. Pero, claro, al ser princesa, es muy complicado seguir manteniendo todo, pero yo creo que no ha cambiado mucho”, reflexionó.

El carácter perfeccionista de la reina Letizia frente a las cámaras de la televisión pública

El carácter perfeccionista de la reina Letizia frente a las cámaras de la televisión pública | Fuente: Casa de S.M el Rey

La trayectoria audiovisual de la reina Letizia alcanzó su indiscutible punto álgido durante su exitoso paso por los pasillos de RTVE, donde coincidió de manera estrecha con el comunicador Alfredo Urdaci. Quien fuera el máximo responsable de los servicios informativos de la cadena pública en aquella etapa no solo la dirigió desde los despachos, sino que también compartió mesa y pantalla con ella en la exigente presentación de diferentes ediciones del Telediario. De hecho, las circunstancias determinaron que la última aparición televisiva de la periodista, justo antes de anunciar oficialmente su compromiso con el entonces príncipe, fuera precisamente junto a él.

Al ser consultado por los redactores de la revista ‘LOC’ sobre si la reina Letizia, Urdaci no dudó ni un solo segundo en responder con un rotundo “sí”. Profundizando en el perfil puramente profesional de su excompañera, el periodista hizo mucho hincapié en la fuerza arrolladora de su temperamento frente a los imprevistos. “Tenía mucho carácter, yo creo que ahora lo ha sacado un poquito más que antes. Es que ahora es Reina”, argumentó.

Urdaci desveló una costumbre muy particular que la presentadora mantenía en el plató de televisión. “Cuando bajaba al Telediario siempre bajaba con un cepillo de pelo para ponerse bien el pelo, y tenía siempre el cepillo al lado para peinarse. Era más que coqueta, cuidadosa”, relató.

Los inicios de la reina Letizia en los informativos y su notable evolución en la pantalla

Los inicios de la reina Letizia en los informativos y su notable evolución en la pantalla | Fuente: Casa de S.M el Rey

Urdaci también quiso rememorar los duros pasos previos a la consolidación total de la reina Letizia en la pantalla, concretamente durante la etapa en la que se incorporó al emblemático e histórico espacio televisivo 'Informe Semanal' para cubrir las bajas y ausencias de la temporada estival. Según explicó el directivo de manera detallada en una entrevista para 'Mujer Hoy', el proceso de casting fue sumamente tenso y exigente para cualquier candidato. “La prueba se la realizó Pedro Roncal, que era subdirector de Informativos. Era un hombre riguroso y exigente”, detalló.

A pesar de la dificultad técnica del reto que suponía enfrentarse a aquel casting, la capacidad de la periodista asturiana brillaron con luz propia desde el primer instante en que se encendió el piloto rojo. “Letizia Ortiz lo pasó con soltura natural y fue contratada. Se la contrató expresamente para presentar 'Informe Semanal' en aquel verano. Baltasar Magro, que dirigía el programa, la dejó al frente del informativo, junto a Manuel Rubio, subdirector del Semanal”, narró Alfredo Urdaci.

Con el paso inexorable de los años y tras asumir un papel fundamental e histórico en el desarrollo institucional de España, la transformación gestual de la reina Letizia ha sido sumamente evidente para quienes la trataron a diario en su faceta más puramente periodística. Alfredo Urdaci valoró el cambio radical que ha experimentado su actitud pública debido a las férreas e inamovibles exigencias del protocolo real.

“Una de las cosas que mejor tenía y por la que yo la fiché para informativos: la espontaneidad. Eso lo ha perdido... Ha pasado de esa Letizia de 'déjame terminar' a esa otra figura contenida, seria, grave e hierática. La presentadora muere cuando sale de TVE”, concluyó.