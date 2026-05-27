Selectividad 2026: el calendario completo de la PAU por comunidades

Si estás en 2º de Bachillerato, esto va por ti. Las fechas de la Selectividad 2026 ya son oficiales, y aunque no te lo creas, la convocatoria ordinaria arranca el 1 de junio en Madrid y el día 2 en la mayoría de comunidades. Sí, apenas queda un suspiro. Así que más vale que marques en rojo los días que vienen.

¿Cuándo empieza la PAU 2026? El calendario clave

La PAU (Prueba de Acceso a la Universidad, lo que toda la vida fue Selectividad) tiene dos convocatorias: la ordinaria y la extraordinaria. La mayoría de las comunidades concentran los exámenes en fechas muy similares, pero hay diferencias que pueden hacerte cambiar el plan de verano. La mayoría de autonomías celebrarán los exámenes entre el 2 y el 4 de junio, aunque Madrid se adelanta un día y Cataluña se retrasa casi una semana.

Un detalle importante: cada comunidad fija sus propias fechas, aunque todas se coordinan para que no haya solapamientos con vacaciones ni festivos. Eso sí, la estructura de la prueba es idéntica en todo el país desde la reforma de 2025, así que no te asustes por los cambios de última hora.

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Calendario detallado: las diferencias que necesitas saber

Vamos al grano. Aquí tienes las fechas exactas de cada comunidad, porque no todas empiezan el mismo día:

Madrid : del 1 al 4 de junio (sí, empieza un día antes). Extraordinaria: 30 de junio, 1 y 2 de julio.

: del 1 al 4 de junio (sí, empieza un día antes). Extraordinaria: 30 de junio, 1 y 2 de julio. Cataluña : 11, 12 y 13 de junio (la que más tarde arranca). Extraordinaria: 2, 3 y 4 de septiembre.

: 11, 12 y 13 de junio (la que más tarde arranca). Extraordinaria: 2, 3 y 4 de septiembre. Castilla-La Mancha : 8, 9 y 10 de junio. Extraordinaria: 29, 30 de junio y 1 de julio.

: 8, 9 y 10 de junio. Extraordinaria: 29, 30 de junio y 1 de julio. Navarra : 2, 3 y 4 de junio, pero su extraordinaria es la más temprana: 24, 25 y 26 de junio.

: 2, 3 y 4 de junio, pero su extraordinaria es la más temprana: 24, 25 y 26 de junio. Resto de comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla, Murcia, País Vasco): 2, 3 y 4 de junio la ordinaria, y 30 de junio, 1 y 2 de julio la extraordinaria.

Ojo, que incluso dentro de una misma comunidad, los horarios y la distribución de materias pueden variar entre provincias. Consulta la web de la universidad pública de tu zona unos días antes para confirmar el lugar y la hora exacta de cada examen.

Conocer las fechas de la PAU con antelación no te quita los nervios, pero al menos te da una ventaja para planificar el sprint final sin imprevistos de última hora.

Este año, la Selectividad viene con menos faltas de ortografía... pero más presión

Madrid ha rebajado la penalización por faltas de ortografía este año, lo que suaviza un poco el examen, pero las notas de corte no dejan de subir. El año pasado, carreras como Medicina o Ingeniería Informática pedían más de un 12, y todo apunta a que la tendencia seguirá. Así que, aunque no te resten tanto por una tilde, la competencia sigue siendo feroz.

La reforma de la PAU de 2025 unificó los criterios de corrección en todo el país, pero cada comunidad sigue gestionando sus fechas. Eso provoca que los estudiantes catalanes tengan unos días extra para repasar mientras otros ya están de vacaciones. No es justo, pero es lo que hay.

A efectos prácticos, conocer las fechas te permite organizar mejor el estudio y, sobre todo, evitar el caos de última hora con los desplazamientos y la logística. Si vives en un pueblo y tu examen es en la capital, reserva alojamiento ya. Y si tu convocatoria extraordinaria es en julio, tocate los... dedos para que no coincida con las fiestas de tu pueblo.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)