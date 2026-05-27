'Se tiene que morir mucha gente': la serie de Movistar+ que arrasa con Anna Castillo y Macarena García

Victoria Martín lo ha vuelto a hacer. La autora de Estirando el chicle estrena en Movistar+ una serie que ya está en boca de todos antes de cumplir una semana en catálogo. Seis episodios de media hora que se ven del tirón y un retrato tan ácido como tierno de la amistad femenina, la depresión y esa sensación de que la vida que te han contado no es la tuya.

La historia arranca con Bárbara (Anna Castillo), guionista en un programa de humor tóxico, atrapada en una depresión que apenas disimula. Su voz interior, encarnada por Sofía Otero con una mordacidad que hiela, la martiriza, sin descanso. La excusa perfecta para el desastre llega con la fiesta de revelación del sexo del bebé de una vieja amiga del colegio, Elena (Macarena García). A partir de ahí, las tres protagonistas descarrilan con una naturalidad que da vértigo.

Anna Castillo y Macarena García sostienen la serie con una química que traspasa la pantalla. Castillo interpreta a una Bárbara insoportable y a la vez imposible de odiar, mientras que García se relaja en un personaje que ella misma define como “plano y simple”. La actriz ha confesado haber tenido que bajar el ritmo y abandonar sus habituales procesos psicológicos porque Elena no da para más. Y aún así, funciona.

Publicidad

El verdadero hallazgo de la serie es esa voz interior a la que da vida Sofía Otero. Un coro de pensamientos intrusivos que cualquier persona con ansiedad reconocerá al instante. Victoria Martín convierte el monólogo autodestructivo en un recurso que se queda clavado mucho después de los créditos. La propia autora lo ha explicado en entrevistas: su generación ha sido bombardeada con el “si quieres puedes”, y reivindica el derecho a no hurgar demasiado en uno mismo. “No vayas a India a buscarte, que te puedes encontrar”, ha dicho. Toda una declaración de intenciones.

La serie no es perfecta. Las caricaturas del presentador rancio y la famosilla espiritual se quedan en un trazo demasiado grueso para el filo que exhibe el resto del guion. Pero esos deslices no empañan un retrato generacional que habla sin filtros de la envidia entre amigas, el cariño que convive con el rechazo y la presión de ser la mejor versión de ti misma.

Victoria Martín ha conseguido que una serie sobre la depresión y la insatisfacción sea, también, un chute de energía.

El equipo detrás de las cámaras suma. Nacho Pérez-Pardo, marido de Martín y cómplice desde los tiempos de Living postureo, comparte dirección con Sandra Romero y la propia Victoria Martín, que debuta en la función con un pulso narrativo que ya quisieran muchos directores consolidados. El resultado es un cóctel de comedia negrísima, drama contenido y una estética que huye del gris para abrazar el color sin caer en lo naíf.

Es pronto para datos de audiencia, pero la conversación en redes ya es una marea. El público respalda este tipo de relatos, y Movistar+ vuelve a acertar con una producción que sabe a lo que juega. Si te gustó Válidas o cualquier serie que diseccione la amistad con bisturí, esta te va a encantar. Si no, igual también, porque Anna Castillo y Macarena García son de esas actrices que hacen oro de lo que tocan.

El chisme en 3 claves (TL;DR)