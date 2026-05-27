Kendall Jenner y Jacob Elordi, a besos y caricias en una cena

Kendall Jenner y Jacob Elordi se han puesto de acuerdo con el dress code negro y con las ganas de no esconderse más. Acaban de regalarnos una cena con todas las letras: caricias, miradas y un toqueteo que ha hecho que medio internet esté guardando las fotos como si fueran el 'shipper' definitivo. Bien por ellos.

La pareja fue vista el domingo por la noche en Santa Bárbara, con un estilismo combinado de pies a cabeza que ya grita 'esto es oficial'. Según las imágenes que acaban de salir a la luz, la cosa fue mucho más allá de un par de copas: Jacob, literalmente, no podía quitarle las manos de encima.

Él no paraba de acariciarle la espalda y de jugar con su pelo, gestos que los fans más avezados ya están comparando con el 'lenguaje del amor' más empalagoso que se recuerda en el clan Kardashian-Jenner. Las fotos muestran a la pareja en una actitud tan cariñosa que, en palabras de los testigos, Jacob parecía un novio sacado de una comedia romántica noventera.

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Una cena a base de caricias y miradas cómplices

La secuencia es de manual: cena, salida del restaurante y él pegado a su espalda como si se fuera a acabar el mundo. Kendall, siempre impecable, se dejaba querer y hasta esbozaba una sonrisa de esas que no necesita filtro. No hubo besos de tornillo, pero sí la clase de contacto que confirma que lo de esta pareja va en serio.

El actor de 'Saltburn' no solo puso la mano en su cintura —le acarició el pelo justo antes de subir al coche, un detalle que ha derretido a los más escépticos. Después, desaparecieron en la noche californiana sin hacer declaraciones, con la misma discreción con la que han ido construyendo este romance.

De aquel viaje a Hawái al doble date más viral con Kylie y Timothée

Si creías que todo había empezado en Santa Bárbara, te has perdido un par de capítulos. Kendall y Jacob debutaron como pareja hace unas semanas con unas imágenes en Hawái donde ya se les veía muy acaramelados —lo que pasa en el paraíso ya no se queda en el paraíso. Aquel viaje fue la primera pista seria, y desde entonces las alarmas no han dejado de sonar.

Por si fuera poco, la pareja ya ha compartido mesa con Kylie Jenner y Timothée Chalamet en una cita doble que casi rompe el internet del cotilleo. Kylie y Timothée también están viviendo su propia novela de amor, así que el combo familiar ha dado mucho de qué hablar. Cualquiera diría que las hermanas Jenner han decidido sincronizar sus corazoncitos.

Lo que pasó anoche en ese restaurante de Santa Bárbara no es una cena cualquiera: es la confirmación de que la modelo y el actor han elegido no esconderse.

¿Por qué cada paso de Kendall se convierte en un evento planetario?

A ver, tener a una Kardashian-Jenner como protagonista ya es sinónimo de trending topic. Pero Kendall siempre ha jugado en otra liga: es la más reservada del clan, la que ha logrado mantener sus relaciones en un tono más bajo que sus hermanas. Por eso, verla así públicamente, con un actor que viene de petarlo en Saltburn y con un despliegue de cariño que no se gastaba ni en sus tiempos con Devin Booker, ha pillado a todos con el pie cambiado.

Quizá ha sido el efecto dominó de la relación de Kylie con Timothée, o simplemente que el amor le ha pillado en un momento de 'me importa un pimiento lo que digan'. Lo cierto es que las redes han celebrado esta nueva etapa con un entusiasmo que casi roza lo ridículo: los usuarios ya hablan de 'boda en tres meses' y de que esta pareja es la que necesitábamos para un verano de ensueño.

Aunque la mayoría de los fans tiene claro que esto va a durar, nosotras preferimos verlas venir. El historial de la modelo nos dice que los romances intensos pueden enfriarse tan rápido como se calientan, pero si algo nos ha enseñado el 2026 es que nunca hay que subestimar un flechazo cuando hay química y un buen fotógrafo detrás. De momento, nos quedamos con las imágenes, las caricias en el pelo y esa sensación de que la pareja del año ya tiene nombre y apellidos.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)