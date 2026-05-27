Nokia se dispara un 140 % en bolsa por la IA: el difícil reto de mantener el vuelo

Hubo un tiempo en que Nokia era sinónimo de móviles indestructibles. Ahora es otra cosa: una acción que se ha disparado un 140% porque los inversores la leen como un activo de IA. Pero hay un pequeñísimo detalle: el 92% de sus ventas no tienen nada que ver con la inteligencia artificial.

La subida ha sido tan bestia que Nokia se ha convertido en el cuarto mejor valor del Stoxx Europe 600 y ha vuelto a cotizar a niveles que no veíamos desde 2008. La clave: sus equipos ópticos para centros de datos, un nicho que promete conectar chips, modelos y servidores a toda velocidad. La empresa finlandesa ha sabido meterse en la conversación justo cuando el mercado busca el oro en las alcantarillas de la IA.

La compra de Infinera, una inversión de 1.000 millones de NVIDIA y un crecimiento del 49% en ventas vinculadas a IA en el primer trimestre han alimentado la narrativa. El PER adelantado a 12 meses se ha disparado a 36 veces, el doble que a principios de año. Los inversores pagan mucho más por cada euro de beneficio esperado. Vamos, que los titulares lo ponen fácil.

Publicidad

El dato incómodo: la IA apenas representa un 8% de las ventas de Nokia

Aquí la cosa se tuerce. Ese 49% de crecimiento viene de una base pequeñísima: los ingresos vinculados a nube e IA apenas fueron el 8% del total en el primer trimestre. El 92% restante es el negocio de siempre: redes móviles para operadoras que llevan años recortando inversiones. La división de redes móviles sigue siendo más de la mitad de las ventas y opera con márgenes bajos.

El entusiasmo por la IA choca con una realidad tozuda: Nokia no es una empresa de IA. Lo intenta, pero la mayor parte de su facturación sigue dependiendo de redes móviles que no levantan cabeza.

Nokia ya aprendió a caerse del caballo: ¿lo evitará esta vez?

La compañía no es nueva en esto de reinventarse. En 2014 vendió su división de móviles a Microsoft y muchos la dieron por muerta. Pero Nokia Oyj, la empresa que cotiza en bolsa y que hoy vemos en el parqué, siguió viva fabricando infraestructura para operadoras. HMD Global es quien comercializa móviles con la marca, pero la verdadera Nokia es otra.

Ahora el reto es que la euforia no se desinfle. La subida del 140% ha encarecido la acción hasta un punto en el que ya no basta con estar en el mundo de la IA, sino que hay que demostrar que los pedidos, los ingresos y los márgenes van en serio. Y por ahora, la historia es más bonita que los números. La empresa ya ha vivido caídas en en bolsa por expectativas infladas; el recuerdo de la era smartphone debería servir de advertencia.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. La narrativa es potente, pero los números actuales no justifican la prima. Si la IA se convierte en un 20% de las ventas en dos años, entonces hablamos. Ahora es más fe que facts.

El resumen para vagos (TL;DR)