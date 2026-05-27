Las amenazas de Lorenzo acaban con la paz de ‘La Promesa’

El punto más candente de la jornada de hoy en 'La Promesa' llegará de la mano de Lorenzo. Sin ningún tipo de miramiento, Lorenzo le dirá a Leocadia que la vio besándose con Cristóbal. La gran pregunta que flotará en el ambiente será muy clara ante este movimiento. ¿Con qué objetivo? Lejos de montar un escándalo inmediato o de desenmascararla delante de toda la familia, su estrategia resultará mucho más inquietante y sutil para la antagonista.

El hombre simplemente le dejará claro que sabe lo ocurrido, utilizando esa valiosa información como un poderoso as en la manga para futuras negociaciones. Esta encerrona llegará en el peor momento posible para Leocadia, quien ya verá cómo pierde terreno de forma constante dentro de la jerarquía del palacio. La mujer se mostrará incapaz de controlar los pasos de Ángela y no podrá influir en las firmes decisiones de Alonso. Lorenzo jugará sus cartas con verdadera maestría.

La drástica decisión de Pía sobre el asesinato de Jana

La drástica decisión de Pía sobre el asesinato de Jana | Fuente: La Promesa en X

Por otro lado, desde que Pía descubrió la implicación de Leocadia en la trágica muerte de Jana y perdió la valiosa oportunidad de hablar cara a cara con Curro antes de su precipitada salida. Ante esta actitud de bloqueo, Teresa intentará hacerla reaccionar de una vez por todas.

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Le pedirá a Pía que recapacite sobre su actitud y le recordará que Curro ya no es un niño desvalido al que deba proteger y que necesita empezar a pensar en su propio bienestar. Estas duras palabras surtirán efecto, ya que Pía tomará una decisión trascendental en la trama: escribirá una carta para Curro confesándole la verdad sobre el asesinato de Jana.

El cerco sobre el duque de Carril y la reacción de Vera en ‘La Promesa’

El cerco sobre el duque de Carril y la reacción de Vera en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Mientras tanto, en las estancias superiores de ‘La Promesa’, la sombra del duque de Carril seguirá siendo muy alargada y peligrosa. Alonso, en un acto de pura sinceridad con su entorno, finalmente le explicará a Vera lo que está haciendo su padre a espaldas de todos.

El marqués advertirá a Vera de que, tras el fuerte enfrentamiento verbal que mantuvieron, el siguiente movimiento del aristócrata probablemente consistirá en acudir a la Guardia Civil para denunciar a la familia Luján por secuestro. Al comprender que su progenitor la ha utilizado para conseguir dinero y que nunca tuvo la intención de protegerla, ella se comprometerá a decir la verdad ante las autoridades.

En paralelo, las consecuencias de las acciones del duque afectarán directamente al matrimonio formado por Ciro y Julieta. Después del grave incidente financiero, Julieta endurecerá notablemente su postura. La mujer le pedirá a Ciro que se enfoque en recuperar el dinero y le exigirá que deje de justificarse por sus errores. Esta firmeza provocará un profundo cambio en Ciro. El hombre se indignará por el trato del duque hacia su esposa, percatándose del nivel de desprotección que ella ha sentido y promoviendo una búsqueda de soluciones reales.

Los secretos del servicio y la imprudencia de Martina

Los secretos del servicio y la imprudencia de Martina | Fuente: La Promesa en X

Las intrigas continuarán multiplicándose sin freno en los pasillos de ‘La Promesa’. Las sospechas de María Fernández sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Estefanía y Carlo no dejarán de crecer. En medio de este clima de desconfianza, Samuel informará a María de que va a entrevistarse con alguien del pueblo que puede arrojar luz sobre Carlo y Estefanía.

En el terreno sentimental, la tarde dejará una de las escenas más tensas que se recordarán en ‘La Promesa’. Martina le recriminará a Jacobo que airee su vida privada con Adriano y ambos terminarán protagonizando una acalorada discusión. El verdadero drama surgirá cuando, en un intento desesperado por explicarse, ella le dirá a Jacobo, por justificarse, que todo lo que hace por Adriano es por pena. Adriano la escuchará desde la distancia.

La inminente confesión de Santos alterará el orden de ‘La Promesa’

La inminente confesión de Santos alterará el orden de ‘La Promesa’ | Fuente RTVE

Para completar este panorama en ‘La Promesa’, el oscuro secreto que guardan Ricardo y Santos comenzará a resquebrajarse sin remedio. La implacable doncella personal de la marquesa, Petra, continuará con su incansable labor de investigación, lanzando preguntas incómodas y sembrando dudas constantes entre el personal.

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Totalmente abrumado y sumamente preocupado por la insistencia de Petra, el joven buscará a su padre para mantener una conversación definitiva a puerta cerrada. Durante este encuentro, Santos le dirá a Ricardo que, si todo se desvela frente a los señores, él asumirá su responsabilidad en los hechos que rodearon a Ana.