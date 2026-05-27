El nuevo mikado de Mercadona a 2,10 € que arrasa para decorar baños y recibidores

Lo confieso: yo también soy de los que entran a Mercadona a por pan y salen con tres productos para la casa que no sabía que necesitaba. El último es este mikado de madera con aroma a magnolia que cuesta 2,10 €, y que ya está provocando colas en los supermercados.

La cuenta @mercadona.novedades ha sido la primera en dar la voz de alarma. En un vídeo que han subido hace apenas unos días se ve el producto en un establecimiento de Guadalajara, aunque la disponibilidad, como suele pasar con los lanzamientos de la cadena, puede variar según la tienda y la ciudad durante los primeros días.

El funcionamiento no puede ser más sencillo: quitas el tapón, metes las varillas de madera y dejas que el perfume se distribuya de forma progresiva por la estancia. Nada de enchufes, ni pilas, ni recambios caros.

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Por qué este ambientador de 2,10 € se ha vuelto viral

La clave está en la combinación de precio, aroma y versatilidad. El mikado huele a magnolia, una fragancia floral intensa y envolvente, según la descripción que hace la propia cuenta de Instagram. Pero lo que más está gustando es que tú decides cuánto perfume quieres: si pones pocas varitas, el olor es más suave; si las metes todas, el baño o el recibidor se impregnan de una manera más potente.

Mkado decorativo de Mercadona

Esa posibilidad de regular la intensidad es justo lo que lo hace diferente de otros ambientadores baratos. En espacios pequeños como el baño o la entrada, poder ajustar el aroma sin tener que estar pendiente cada dos días es un puntazo.

Otro dato que no se puede pasar por alto: la duración estimada es de 25 días en condiciones normales, según indica el envase. Para un producto que cuesta 2,10 €, la relación calidad-precio es de las que te hacen replantearte por qué gastabas más en otras opciones.

Por 2,10 euros, este mikado perfuma el baño durante casi un mes sin enchufes ni recambios caros.

Dónde colocarlo para que luzca (y huela) mejor

@mercadona.novedades lo recomienda para el baño y el recibidor, y yo no puedo estar más de acuerdo, pero también queda muy bien en un rincón del dormitorio o incluso en la cocina, siempre que no esté cerca de fuentes de calor. Como las varillas son de madera natural, el conjunto tiene un aspecto decorativo que no desentona con la mayoría de estilos.

Un truco para alargar la vida del ambientador: gira las varillas cada tres o cuatro días. Así el perfume se reactiva y no se estanca. Y si ves que el aroma empieza a perder fuerza, siempre puedes añadir unas gotas de esencia de magnolia que venden en cualquier droguería.

¿Merece la pena o es otro 'producto viral' que acaba en un cajón?

Mercadona tiene un largo historial de artículos de hogar que se agotan en cuestión de días: la vela de jazmín, el ambientador de coche de vainilla, el limpiador de acero inoxidable... La mayoría funcionan porque combinan precio bajo, utilidad diaria y esa sensación de casa limpia y perfumada que todos buscamos cuando llega el calor.

Este mikado sigue la misma receta y, por lo que se ve en redes, está funcionando. No es un producto revolucionario, pero hace bien lo que promete y cuesta menos que un café con churros. Así que sí, yo creo que merece la pena. Si lo encuentras en tu Mercadona, no te lo pienses demasiado: las colas no esperan.

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🛒 Directo al grano

Precio: 2,10 €. Disponibilidad: en la sección de hogar y limpieza de Mercadona (puede variar según tienda). Duración estimada: 25 días. Consejo extra: gira las varillas cada pocos días para reactivar el aroma.