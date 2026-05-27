El producto de Mercadona para tus digestiones: reduce picos de azúcar y cuesta menos de 3 euros

Si después de comer te sientes hinchado y con antojo de dulce, Mercadona tiene un nuevo aliado que puede ayudarte. Se trata del nuevo vinagre de manzana de Hacendado, un producto que llega con una fórmula sin filtrar y sin pasteurizar que promete cuidar tus digestiones y frenar los picos de azúcar en sangre. Y lo mejor es que cuesta menos de 3 euros.

El detalle que convierte este vinagre en un imprescindible

La divulgadora nutricional Andrea Valls (@andreavalls__) ha compartido en sus redes sociales el hallazgo. Y no es para menos: el nuevo vinagre de manzana de Mercadona viene en envase de cristal, a diferencia del anterior, que era de plástico. Esto evita microplásticos, pero lo más importante es que está sin filtrar y sin pasteurizar, conservando más compuestos naturales: bacterias beneficiosas, levaduras naturales y antioxidantes que en la versión anterior se perdían en parte. Un puntazo.

Cuesta 2,95 €, apenas unos céntimos más que el viejo, pero la calidad es muy superior. Lo encuentras en la sección de vinagres, aceites y aliños, en el pasillo de siempre, aunque en algunos súpers ya lo ponen en la zona de novedades junto a otros productos saludables.

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Los beneficios de tomarlo antes de comer (no es un milagro, pero casi)

Andrea recomienda tomar una cucharada disuelta en agua antes de las comidas. ¿Por qué? Porque ayuda a estimular la producción de ácido gástrico, lo que se traduce en digestiones más ligeras y menos hinchazón. Además, ralentiza la subida de glucosa en sangre, evitando esos picos de energía que terminan en bajón y antojo de dulce. Un detalle que agradecerá tu cuerpo, sobre todo si sueles tomar comidas copiosas o ricas en carbohidratos.

La clave está en su acidez natural, que crea un entorno digestivo menos favorable para bacterias no deseadas. Así que sí, puede ayudarte a sentirte mejor después de comer. Y todo con un producto que cabe en cualquier despensa.

Una cucharada antes de comer puede ser la diferencia entre una tarde de siesta y una tarde de energía estable.

¿Merece la pena el cambio? Comparado con el antiguo

Si ya usabas el vinagre de manzana de Hacendado, este es un upgrade indiscutible. El envase de cristal no solo es más sostenible y evita el contacto con plásticos, sino que la diferencia en sabor y en propiedades se nota. Si eres nuevo en esto, es el momento perfecto para probarlo sin que te duela el bolsillo. Por menos de 3 euros, tienes un aliño que va mucho más allá de ensaladas.

🛒 Directo al grano

Precio: 2,95 € (precio habitual). Sección donde encontrarlo: pasillo de vinagres y aliños, en la zona de productos saludables o novedades. Modo de empleo: una cucharada disuelta en agua antes de comer.