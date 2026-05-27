El Real Madrid se juega su futuro el 7 de junio: Florentino Pérez y Enrique Riquelme, ante la gran batalla electoral

Agárrate porque el 7 de junio de 2026, el Real Madrid se viste de democracia. El club blanco celebra elecciones a la presidencia por primera vez en 20 años, y no será en el Bernabéu. El Papa León XIV se ha colado en la agenda y ha mandado las urnas al pabellón de baloncesto de Valdebebas. Sí, el destino del próximo mandamás se decide entre canastas.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Dos décadas sin urnas y justo el día que toca votar, el papamóvil aparca en el feudo. Riquelme, el outsider alicantino, le planta cara a Florentino. El 7-J va a ser más tenso que una prórroga de Champions.

Florentino Pérez y Enrique Riquelme, los dos gallos del corral

Florentino Pérez, socio número 1.484, lleva la presidencia con mano de hierro desde 2009, aunque su primer mandato arrancó en el año 2000. En los últimos cuatro lustros nadie se ha atrevido a plantarle cara en las urnas. Pero esta vez hay rival: Enrique Riquelme, socio 41.736, empresario alicantino de Cox y fundador del grupo energético Cox Energy.

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Riquelme, de 37 años, representa un soplo de aire fresco y una facturación millonaria. Llega con un discurso de renovación generacional y la promesa de modernizar la gestión. El viejo rockero frente al emprendedor tecnológico.

El Papa León XIV desvía las votaciones al 'exilio' del pabellón

La gran curiosidad de estos comicios es el cambio de sede. Las urnas no estarán en el templo del Bernabéu porque el Papa León XIV celebra allí un acto multitudinario. Así que la Junta Electoral ha confirmado que los socios votarán en en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, de 9:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.

El madridismo, que ya ha pasado por confinamientos y reformas, ahora adapta su democracia a la agenda vaticana. El que fuera pabellón de las canastas de Llull y compañía se convierte el 7 de junio en el epicentro del poder blanco.

Un detalle: será la primera vez desde 2006 que un socio deposite una papeleta. Aquella ocasión, Ramón Calderón se impuso a Villar Mir y Lorenzo Sanz en aquella histórica votación de 2006, tras la dimisión de Florentino. Desde entonces, silencio electoral.

La última vez que un socio del Real Madrid metió una papeleta en una urna, aún existía el Nokia 3310 y Kaká era un proyecto. Veinte años después, todo puede pasar.

Por qué estas elecciones son una bendición (con o sin Papa)

Más allá de los nombres, que un club como el Real Madrid tenga elecciones de verdad es un soplo de oxígeno. La competencia obliga a debatir sobre el modelo económico, la Superliga, el estadio y la cantera. Riquelme ya ha deslizado propuestas para regionalizar el club y acercarlo a los socios.

Florentino Pérez, por su parte, defiende su legado de títulos y la estabilidad financiera. Pero la sombra de la Superliga y la gestión del nuevo Bernabéu dividen a la masa social. El domingo se sabrá si el mandato casi monárquico tiene aguante o si el madridismo pide cambio.

Personalmente, celebro que haya urnas, aunque sea en un pabellón. Porque la dictadura perfecta es aquella en la que no se vota. Y este 7 de junio, por fin, se vota.

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