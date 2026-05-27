Las sandalias wedge de Zara y Massimo Dutti que arrasan en verano 2026

Reconócelo: en cuanto suben un poco las temperaturas, tú también te pasas a las sandalias. Y este verano 2026 hay una vuelta que te va a encantar. Las sandalias wedge, esas con cuña de los 2000, han regresado pisando fuerte y Zara y Massimo Dutti ya tienen los modelos que más van a dar que hablar. Y sí, desde 45 €.

Por qué estas sandalias de los 2000 han vuelto con todo

El estilo dosmilero lleva varias temporadas colándose en los armarios, pero esta vez las wedge vienen con un aire más refinado. Olvídate de las chanclas de goma con cuña que llevabas al instituto. Ahora hablamos de ante, piel y diseños que combinan con pantalones bombachos o vestidos midi. La tendencia no es solo nostalgia: es comodidad extra y unos centímetros de altura sin renunciar a la estabilidad.

Las tres compras inteligentes: Zara, Massimo Dutti y Mango

No hace falta dejarse un riñón para subirse a la moda. En Zara ya está la cuña más asequible y vibrante: el modelo rojo de piel por 45,95 euros. Es el típico calzado que alegra cualquier look neutro y, además, no es de dedo, lo que agradecerás si prefieres los pies más recogidos. Massimo Dutti apuesta por el ante en un diseño boho muy cuidado, 100% piel. Su precio es de 99,95 euros, pero ojo: la calidad se nota al primer paso. Y Mango tiene la opción de esparto, con cuña de yute y pulsera al tobillo por 49,99 euros. Todas en piel y con suela de lo más estable.

Publicidad

Así que sí, hay para todas. Elige tu batalla.

Si quieres explorar más, hay un modelo plateado de Gimaguas por 259 euros y unas negras de Hune en Krack por 39,95 euros. Pero te aviso: las tres que te hemos destacado son las más equilibradas en relación calidad-precio.

¿Merece la pena invertir 100 euros en unas sandalias de cuña?

Si eres de las que se compran tres pares baratos y al final ninguno aguanta el verano, quizá este año toca cambiar de estrategia. Las de Massimo Dutti o Mango son piel de verdad, y con los cuidados mínimos te duran varias temporadas. Pero si lo tuyo es renovar cada año, Zara tiene el precio más bajo para probar la tendencia sin remordimientos.

Una sandalia wedge de piel por menos de 50 euros es un chollo que no deberías dejar escapar.

Y ojo porque en la web de Zara y Massimo Dutti ya están volando algunas tallas. Como siempre, la moda de verano se anticipa y hay que darse prisa.

🛒 Directo al grano

Precio: desde 45,95 € (Zara), 99,95 € (Massimo Dutti), 49,99 € (Mango). Fecha de la promo: precios habituales de temporada. Sección donde encontrarlo: web oficial de cada marca y tiendas físicas.