Motorola espía tu app de Amazon: sus móviles insertan códigos de afiliación sin tu permiso

Nadie se esperaba que Motorola, la marca que lleva años vendiendo móviles con Android casi puro, se convirtiera en la protagonista de un escándalo de privacidad tan cutre. Pero aquí estamos: sus teléfonos están secuestrando la app de Amazon para colar un código de afiliación sin que te des cuenta.

Qué hace exactamente Motorola (y cómo lo han pillado)

Todo parte de un hilo en Reddit donde un usuario notó algo raro al abrir Amazon. La app parpadeaba un instante en Chrome antes de arrancar. La comunidad tiró del hilo y descubrió que la aplicación preinstalada Smart Feed —un agregador de noticias que casi nadie usa— estaba interfiriendo en el proceso.

El mecanismo es simple: al pulsar el icono de Amazon, Smart Feed abre Chrome durante una fracción de segundo, inyecta una cookie con un código de afiliado y luego redirige a la app. El usuario no ve nada raro pero a partir de ese momento todas sus compras generan una comisión. Lo peor es que el código no es de Motorola.

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El detalle más retorcido: la comisión no es para Motorola

Aquí viene el giro de guion. Los investigadores siguieron el enlace y descubrieron que el código de afiliado pertenece a @kirasfashionfinds, una influencer de moda con más de un millón de seguidores que, hasta donde se sabe, no tiene ninguna relación con Motorola.

Es decir, la compañía está regalando las comisiones de tus compras a una tercera persona, sin avisar y sin sacar un céntimo. De locos. No hay campaña conjunta, no hay patrocinio visible, solo un secuestro silencioso de la sesión de Amazon en millones de dispositivos.

Es como si comprases un coche y el concesionario le hubiera instalado un dispositivo oculto que desvía un porcentaje del combustible a un extraño. Y tú, pagando el mantenimiento.

Por qué esto es un escándalo de privacidad de los gordos

Esto no es una app de terceros con malware. Es la propia capa de software de Motorola, la que viene de fábrica en móviles que pueden costar hasta 1.500 euros. Ya has pagado por el hardware y el sistema operativo; que encima te conviertan en una fuente de ingresos pasiva para un desconocido es una violación de la confianza básica.

El sector lleva años lidiando con el bloatware, pero hasta ahora eran apps molestas que ocupaban espacio. Esto es diferente: es un intermediario silencioso que explota tu sesión de compras sin consentimiento. La Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos ya tiene esto en el radar, y si la cosa escala, podríamos ver multas millonarias.

Lo más inquietante es que Motorola no ha dicho ni mu. Ningún comunicado, ninguna explicación, ningún parche que desactive Smart Feed. Mientras tanto, los usuarios de modelos recientes —desde los Moto G económicos hasta los Edge de gama alta— son potenciales víctimas de esta jugada. Desactivar Smart Feed no es trivial, porque viene integrada en el sistema.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. No por lo novedoso, sino por lo cutre y descarado. Motorola ha convertido sus teléfonos en terminales de marketing de afiliación encubierta sin permiso, y no hay excusa que valga. Si no rectifican rápido, este escándalo puede marcar un antes y un después en la reputación de la marca.

El resumen para vagos (TL;DR)