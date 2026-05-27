007 First Light arrasa con un 88 en Metacritic: el mejor juego de James Bond

Catorce años. Ese es el tiempo que James Bond llevaba sin un videojuego a la altura de su leyenda. IO Interactive, los daneses que han pasado dos décadas perfeccionando el sigilo con Hitman, han cogido al espía británico y han hecho lo que parecía imposible: firmar el mejor Bond de la historia con un 88 en Metacritic. Y de paso, superar su propio techo.

El 88 que luce 007 First Light en PlayStation 5 no es un número cualquiera. Con un 97% de reseñas positivas, el juego no solo ha callado bocas sino que ha pulverizado el listón que la propia IO se había puesto con Hitman 3, anclado en un 87 durante años. La comunidad acertó de lleno su quiniela: las predicciones en foros y redes situaban la nota entre el 86 y el 90, y el resultado final ha encajado como un guante en esa horquilla.

Un 88 que sabe a matrícula de honor

Conviene poner el dato en contexto. Hitman 3 era, hasta ahora, la obra más pulida de IO Interactive, el cierre de una trilogía que había refinado una fórmula hasta límites obsesivos. Superar ese 87 con un juego nuevo, fuera de la zona de confort de la saga y cargando con el peso de una franquicia cinematográfica como Bond, es un salto de fe que pocos estudios se atreven a dar. Y a IO le ha salido la mejor mano de su carrera.

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El consenso entre los análisis internacionales es rotundo: First Light devuelve a James Bond a la primera línea del videojuego con una autoridad que nadie esperaba. Tras catorce años de silencio y un historial de adaptaciones irregulares, el agente 007 vuelve a importar en los mandos. Y lo hace con un personaje más joven, impulsivo e inseguro que calza a la perfección con el tono de la aventura.

La fórmula secreta: Hitman, Uncharted y un Bond que por fin convence

Lo que ha enamorado a la crítica es la mezcla improbable que sostiene el juego: la libertad de diseño de niveles abiertos marca Hitman, combinada con la espectacularidad cinematográfica de un Uncharted. Dos mundos que sobre el papel podían chocar y que en la práctica funcionan como un reloj suizo. Puedes infiltrarte en una embajada con sigilo milimétrico o desatar el caos en una persecución por los tejados de Macao, y el juego no pierde el ritmo en ningún momento.

IO Interactive ha cogido una licencia ajena y la ha tratado con más mimo del que muchos estudios dedican a sus propias sagas.

Patrick Gibson, el actor que da vida a este Bond primerizo, se ha llevado una ovación casi unánime. Varios análisis lo consideran más convincente que muchos de los nombres que suenan para el relevo cinematográfico del personaje. El guion está a la altura de las mejores películas de la saga, y la banda sonora homenajea el mítico tema sin caer en el abuso nostálgico. Todo envuelto en una factura técnica impecable que exprime la generación actual de consolas.

Dónde cojea el traje a medida

Que nadie se piense que el 88 es un 10. Los análisis coinciden en señalar varios puntos flacos que alejan a First Light de la excelencia absoluta. La inteligencia artificial enemiga es poco convincente y en más de una ocasión rompe la inmersión que tanto esfuerzo ha costado construir. El sistema de coberturas resulta algo torpe, y hay mecánicas que pecan de simplificadas si las comparas con la profundidad que IO desplegó en Hitman.

El matiz más repetido entre la crítica es revelador: First Light supera a Hitman 3 en nota, pero no alcanza su profundidad ni su rejugabilidad, ni tampoco la épica desbordante de un Uncharted 4. La mayoría de los análisis coincide en que el juego se queda «a las puertas de la grandeza verdadera» por jugar demasiado seguro. Es un Bond que prefiere el esmoquin clásico al riesgo de un traje de neopreno, y eso, en un debut, se entiende. Pero la secuela va a exigir más valentía.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Es el mejor juego de Bond jamás hecho, IO ha clavado la fórmula y el 88 en Metacritic no es flor de un día. Los peros de IA y coberturas le impiden el sobresaliente absoluto, pero como carta de presentación es impecable. Compra día uno si el sigilo con espectáculo es lo tuyo.

El resumen para vagos (TL;DR)