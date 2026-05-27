El Papa cita a Gandalf en su nueva encíclica y se vuelve viral

Si hace diez años te dicen que el Vaticano iba a invocar a Gandalf para calmar a las tecnológicas, habrías pensado que era un meme. Pues no. El Papa León XIII ha lanzado Magnifica Humanitas, una encíclica donde pide a los gobiernos que frenen el desarrollo de la inteligencia artificial, y lo hace con una cita directa del mago de El Señor de los Anillos.

Gandalf entra en el canon pontificio

La encíclica, presentada esta semana en el Vaticano, incluye una sección titulada 'Todos podemos hacer nuestra parte' donde León XIII recupera una frase del capítulo final de El Retorno del Rey. La cita completa dice: «No nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que esté en nuestra mano para ayudar en los años en los que nos ha tocado vivir...». Traducción: los avances no se paran solos, pero la responsabilidad de no destrozarlo todo sigue siendo humana.

Para quien no se sepa la película de memoria, Gandalf pronuncia esas palabras durante el concilio de los ejércitos en Minas Tirith, con Sauron aún activo pero ya tocado. Un contexto perfecto para hablar de una tecnología que, según el Papa, «no es permisible delegar decisiones letales e irreversibles» en sistemas de inteligencia artificial. La analogía entre el mal de Mordor y los algoritmos opacos no ha pasado desapercibida en redes.

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¿Alguien en Silicon Valley se dará por aludido?

Lo más jugoso no es la cita, sino el quién apareció en primera fila. Chris Olah, cofundador de Anthropic, la empresa detrás de Claude, estuvo en el acto. Al menos un peso pesado de la IA generativa ha escuchado la reprimenda. El Papa insiste en que no basta con la 'alineación' de modelos con valores humanos: «una IA más moral no es suficiente si esa moralidad la determinan unos pocos».

La pregunta incómoda es si el resto del sector, desde OpenAI hasta los inversores que ven en la IA una mina de oro, va a tomar nota. En mayo, Peter Jackson despachó el impacto de la IA en el cine con un «no me desagrada en absoluto, para mí es un efecto especial». El contraste es casi cómico: el director que llevó a Gandalf a la gran pantalla no ve peligro, mientras el Papa necesita al personaje para pedir una frenada global.

La gran ironía es que, mientras los CEO de IA prometen alineación con los valores humanos, el Papa tuvo que recordarles que esos valores no los define un prompt, sino la gente.

Magnifica Humanitas, en el fondo, va de eso: de no dejar que una tecnología con capacidad de desinformar y de matar quede en manos de un puñado de empresas californianas. Y por si alguien no se había enterado, el pontífice ha elegido un icono de la cultura pop que, como gesto de comunicación, ha sido el bombazo inmediato que cabía esperar.

El resumen para vagos (TL;DR)