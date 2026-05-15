Paz Padilla rompe moldes y vuelve a dar el "sí" a un conocido "ex"

La presentadora y actriz Paz Padilla reaparece en Mediaset, regresando de manera oficial a la que fue su casa televisiva durante una gran cantidad de años. Si haces memoria, recordarás su vinculación histórica a proyectos de enorme calado en la audiencia que van desde el mítico espacio de crónica social Qué me dices hasta el concurso Got Talent, pasando por su faceta interpretativa en la comedia de ficción La que se avecina y, por supuesto, su larga e intensa etapa al frente de Sálvame.

La nueva estrategia de Telecinco y el papel de Paz Padilla

La nueva estrategia de Telecinco y el papel de Paz Padilla | Fuente: Telecinco

El despliegue de nuevos formatos para el verano incluye apuestas muy diversas que buscan recuperar el liderazgo de la audiencia. Entre las novedades presentadas, destaca que Carlos Lozano se pondrá al frente de un nuevo espacio diario dedicado a la búsqueda del amor, mientras que Santi Acosta y Bea Archidona asumirán la responsabilidad de conducir un nuevo magacín que se emitirá de lunes a viernes.

En este esquema de cambios significativos, los fines de semana quedarán reservados para ella. De este modo, Paz Padilla regresa al show con un proyecto diseñado específicamente para la programación de los sábados y domingos.

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Paz Padilla compartió con los periodistas asistentes una profunda y meditada reflexión sobre las dinámicas del desamor y las segundas oportunidades, construyendo un discurso con el que resulta muy sencillo sentirse identificado a nivel de usuario, puesto que, en el fondo, todos compartimos la condición de haber sido la expareja de alguien en algún momento de nuestras vidas.

La sorprendente metáfora sobre el reencuentro con una antigua pareja

La sorprendente metáfora sobre el reencuentro con una antigua pareja | Fuente: Antena 3

La intervención de la presentadora destacó por su honestidad y por la claridad con la que expuso sus sentimientos actuales al volver a pisar las instalaciones del grupo de comunicación en Fuencarral. Sin paños calientes ni rodeos retóricos, Paz Padilla utilizó una analogía sentimental descriptiva para definir la naturaleza exacta de su situación laboral contemporánea.

“Cuando he entrado por las puertas de Mediaset, tenía la sensación de que volvía con mi ex. Porque, además, nos hemos dicho las mismas cosas. Eso de ‘ay, te queremos, porque eres importante’, ‘si me eliges a mí vas a salir ganando’. Yo siempre he sentido que con Mediaset no tenía un contrato laboral, sino un matrimonio. Porque hemos pasado por todo. Momentos felices, nuestras crisis... Hasta que alguien, inteligente, dijo aquello de lo ‘mejor es que nos tomemos un tiempo’. Y, vamos, que si nos lo hemos tomado... Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando hay una relación con historia siempre hay una llamada pendiente. Y, aunque digas ‘no quiero volver a verte nunca más’, termináis cenando juntos. Te dice ‘he cambiado’. Y tú dices, vale, pues venga, seguro que ha cambiado. Más que Toni Cantó de partido. Pues venga, esta vez puede ser, ¿por qué no? Vamos a darnos esta oportunidad”.

Curiosamente, estos días han coincidido las comparecencias públicas de Florentino Pérez y de Paz Padilla, cada uno lógicamente en su propio ámbito de actuación y con su estilo particular. No obstante, ha sido la humorista quien ha sabido tejer una alegoría perfecta a través de sus ideas ordenadas, permitiendo que el público comprenda cada matiz de sus sensaciones internas en este nuevo comienzo.

La evolución del panorama televisivo actual y el fin de los viejos formatos

La evolución del panorama televisivo actual y el fin de los viejos formatos | Fuente: Antena 3

A pesar de que las tendencias cambian y el tiempo avanza de forma implacable, existe una constante universal en la comunicación humana que permanece inalterable frente a las modas pasajeras. Esta realidad fue subrayada con especial énfasis por Paz Padilla ante las preguntas del sector periodístico, incidiendo en el valor terapéutico del entretenimiento puro en la sociedad contemporánea.

Para explicar el objetivo fundamental que persigue con su nueva apuesta para los fines de semana, la andaluza argumentó: “He aprendido que el amor y el humor te salvan. A ver, no te pagan la hipoteca ni bajan el precio del aceite, pero te dan oxígeno. Y queremos que, con este show, nos pase un poco eso: nos dé un poco oxígeno. Que la gente que llegue a casa cansada de la vida, se sienta en el sofá, se relaje, se lo pase bien”.

El desempeño de este oficio enfocado a la distracción y a la comedia no representa en absoluto una novedad para Paz Padilla. Si repasas su amplio historial en la pequeña pantalla, recordarás que el público de todo el país la conoció inicialmente gracias a su particular destreza para contar chistes en el espacio Genio y Figura de Antena 3.

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Posteriormente, demostró su versatilidad asumiendo la conducción de concursos como Hola, hola, hola de la productora Gestmusic, o capitaneando el recordado programa nocturno Paz en la Tierra en la cadena autonómica Canal Sur, un proyecto de corte íntimo que se desarrollaba de cara al público en el emblemático Teatro de Jesús Quintero en la ciudad de Sevilla.

A pesar de este bagaje tan sólido y diverso, a menudo da la impresión de que vivimos en una sociedad con una memoria colectiva muy frágil, que parece recordar de manera exclusiva el último gran estruendo o la polémica más reciente, ignorando el recorrido previo de los profesionales.