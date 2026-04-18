Giro en el proceso judicial de Kiko Matamoros y Makoke por fraude patrimonial

Durante su comparecencia formal ante el juez, Kiko Matamoros ha decidido verbalizar toda la verdad sobre sus polémicos movimientos económicos del pasado. El que fuera un rostro habitual e indispensable en los platós de las grandes cadenas nacionales ha reconocido abiertamente que ejecutó diversas maniobras para ocultar su patrimonio real a los ojos de la Agencia Tributaria.

El objetivo primordial de todas estas acciones opacas no era otro que esquivar los inminentes embargos derivados de sus cuantiosas deudas por el impago sistemático de sus correspondientes impuestos. Para que puedas comprender la magnitud real de esta ocultación patrimonial, debes saber que el entramado comenzó a gestarse hace bastante tiempo, concretamente en el año 2009.

El acusado confesó en la sala que utilizó sociedades mercantiles creadas bajo su propio sello, específicamente las firmas denominadas Salto Mortal y Silla del Ring. A través de este sistema empresarial, logró un vaciamiento formal de todos sus bienes y simuló una absoluta carencia de ingresos regulares.

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Mediante estas empresas canalizaba las altas ganancias obtenidas por sus continuas intervenciones en los medios de comunicación y por su labor profesional como representante de terceros. Las cuentas bancarias de dichas sociedades terminaban vaciadas sistemáticamente para su propio beneficio personal, ocultando a las arcas públicas las importantes rentas provenientes de su arduo trabajo.

El papel fundamental de Makoke en la protección del chalé familiar

El fraude fiscal confesado ante el tribunal no se limitó de forma exclusiva al desvío de ingresos en efectivo, sino que también abarcó inversiones directas en el sector inmobiliario de lujo. En el año 2011, la entonces pareja adquirió una amplia vivienda situada en la exclusiva localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. El inmueble alcanzó en el mercado una cifra de compra que ascendió a 1.315.750 euros.

Este chalé se convirtió rápidamente en su residencia habitual, pero para proteger el patrimonio de las inminentes actuaciones de Hacienda, tomaron la decisión de poner la titularidad exclusiva a nombre de María José Giaever, la figura pública conocida por todos como Makoke.

Ella misma ha tenido que testificar en la vista oral, reconociendo sin tapujos su papel de cooperadora en esta trama económica. La acusada admitió ante los magistrados que prestó su identidad legal para figurar como la única dueña registral de la casa y como la titular de la cuenta bancaria que estaba asociada al pago mensual de la hipoteca.

Sin embargo, los fondos económicos que nutrían esa cuenta para afrontar los recibos provenían íntegramente del trabajo diario de su entonces marido. En su defensa firme ante el tribunal, la colaboradora de televisión aseguró que no fue hasta el año 2018 cuando descubrió realmente que su pareja de aquel entonces no estaba cumpliendo con sus obligaciones tributarias de rigor.

Las nuevas penas solicitadas que cambian el futuro de los acusados

El reconocimiento explícito y detallado de los hechos por parte de ambos acusados ha transformado de manera drástica el panorama penal al que se enfrentaban. La fiscal encargada de liderar la acusación ha modificado sus conclusiones provisionales, aplicando para ambos las circunstancias atenuantes de confesión y de dilaciones indebidas en el desarrollo del procedimiento judicial.

Matamoros sobre su juicio con Makoke: “Quien ha pagado esa casa he sido yo, ella colaboró en la ocultación de ese bien. Son dos años los que ha pedido la fiscalía para mí”. pic.twitter.com/VF14r8R4Go — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) April 17, 2026

Gracias a este movimiento estratégico, la solicitud inicial que pedía cinco años y medio de cárcel para el extertuliano se ha visto reducida sustancialmente a tan solo dos años de prisión. En el caso paralelo de Makoke, la petición ha descendido de forma notable, pasando de cuatro años a un año y nueve meses. Estas nuevas cifras pactadas garantizan legalmente que ninguno de los dos tenga que enfrentarse a la dureza de entrar en prisión.

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El Ministerio Público considera totalmente probado que ambos incurrieron en un delito de alzamiento de bienes. Además de la rebajada pena privativa de libertad, se exige por ley que la expareja indemnice de manera conjunta a la Hacienda Pública con una cantidad económica que supera ligeramente los 400.000 euros. Por su parte, el abogado del Estado, profesional que actúa en representación directa de la Agencia Tributaria, fijó su petición final en tres años y medio de cárcel para él y un año y nueve meses para ella, posturas a las que finalmente se han adherido sin oposición los abogados defensores de los acusados.

Las advertencias ignoradas y los pagos exigidos por las autoridades

Durante la extensa sesión judicial del viernes, salieron a la luz detalles muy precisos e interesantes sobre las continuas advertencias previas emitidas por el fisco español. La representante de la Fiscalía recordó un episodio crucial ocurrido en el año 2017, fecha en la que la Agencia Tributaria dictó una resolución oficial exigiendo al tertuliano la identificación total de sus bienes para hacer frente a una deuda viva que, en ese exacto momento, ascendía a 1.240.425 euros.

Aunque el acusado admitió haber recibido la notificación pertinente en su domicilio, reconoció que decidió no atender el requerimiento, una grave inacción que, en palabras textuales de la fiscal, provocó “el fracaso de toda pretensión de embargo” por parte de los inspectores asignados.

Lydia Lozano llega al juicio de Makoke y Matamoros: “Si tengo que llevarles algo a la cárcel, les llevo”. pic.twitter.com/XPsvqtNJ6g — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) April 17, 2026

A pesar de estas audaces maniobras evasivas, el abogado defensor del exrepresentante televisivo subrayó ante la sala madrileña un dato económico relevante: Hacienda finalmente sí logró embargar a su cliente una suma total cercana a los 800.000 euros a lo largo de este convulso tiempo. En paralelo a esta información, la defensa letrada de Makoke aportó el dato oficial de que ella ya ha depositado de forma voluntaria la cantidad de 60.000 euros para ir cubriendo su posible responsabilidad civil en la presente causa.

La innegable tensión vivida en los exteriores de la Audiencia Provincial

Una vez finalizada por completo la vista oral del viernes, las declaraciones concedidas a la prensa en los exteriores de la Audiencia Provincial reflejaron la absoluta falta de cordialidad que existe hoy en día entre los protagonistas de esta historia. Kiko Matamoros advirtió con contundencia ante los micrófonos agolpados que, en cuanto se dicte la resolución firme, emprenderá nuevas acciones civiles para defender lo que considera legítimamente suyo. Adelantó a los reporteros que iniciará “la pelea por mis derechos”, haciendo un especial y punzante hincapié en el hecho de que en la polémica vivienda familiar de Pozuelo de Alarcón continúan residiendo habitualmente familiares directos de su expareja.

Por su parte, Makoke, que ni siquiera cruzó un mero saludo de cortesía con el padre de su hija dentro de las asépticas instalaciones judiciales, se limitó a definir su obligado paso por el banquillo de los acusados como una experiencia “muy desagradable”. El indudable alivio personal de haber logrado evitar la privación de libertad le permitió, con fuerzas renovadas, reincorporarse a su puesto de trabajo habitual el sábado dieciocho de abril, retomando su silla en el plató del programa televisivo.

Las palabras de Makoke tras superar su peor pesadilla judicial

En su primera intervención pública tras el juicio, Makoke intentó transmitir a la audiencia cómo había gestionado interiormente la enorme presión acumulada durante las últimas horas decisivas. Al ser preguntada directamente por su compañera y presentadora Emma García sobre su estado anímico actual, respondió con absoluta franqueza ante todos los espectadores que seguían la emisión. “¿Cómo se puede estar? Fue un momento muy duro, fue muy desagradable. Yo lo pasé muy mal en la declaración”, confesó.

A pesar de la evidente curiosidad en el plató por conocer los entresijos del acuerdo económico y las responsabilidades civiles exactas que deberá asumir, la trabajadora optó de forma inteligente por mantener una estricta prudencia institucional. “Por respeto al Tribunal, hasta que no se produzca una sentencia yo no voy a opinar ni voy a decir nada. Ellos ya me han escuchado y respeto muchísimo”, argumentó.

Ya en un entorno de conversación más íntimo junto a la presentadora, y sin la presencia en pantalla de colaboradores como Alejandro Entrambasaguas, reconoció abiertamente que atravesar toda esta situación “no es agradable”. Finalmente, cerró su intervención recordando el profundo desgaste vital y psicológico que le ha supuesto este largo proceso, sentenciando con un suspiro que “llevamos muchos años con esto” antes de dar por zanjado el asunto televisivo hasta que la justicia emita su fallo definitivo.