"Me acusaban de odiar": Ylenia Padilla finalmente pide perdón por sus comentarios tránsfobos

Concretamente, cinco años han pasado desde que desapareció Ylenia Padilla del mapa mediático tras una serie de episodios que finiquitaron su carrera en un abrir y cerrar de ojos. Recientemente, la alicantina decidió dar la cara en el programa de Telecinco.

Visiblemente nerviosa, aferrada a una cruz en el pecho y presumiendo de una fe renovada en Jesús, la ex estrella de los realities decidió abordar los demonios de su pasado televisivo. Sobraron los motivos para que decidiera alejarse de los focos en su día, pero todos sabemos que la gota que colmó el vaso fueron sus ataques contra el colectivo LGTBI. Hoy te cuento cómo se gestó este accidentado regreso y todo lo que hay detrás de una de las entrevistas más densas que se recuerdan.

Ylenia Padilla rompe su silencio sobre el origen de su cancelación

Ylenia Padilla rompe su silencio sobre el origen de su cancelación | Fuente: Telecinco

Ylenia Padilla quiso retroceder en el tiempo para explicar a la audiencia cómo empezó su particular descenso a los infiernos. Todo surgió a raíz del debate sobre la ley trans. La de Benidorm confesó que sus comentarios iniciales sobre este marco legal fueron el detonante de una cacería digital que la superó anímicamente.

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Ylenia desvela qué ha hecho durante este tiempo retirada del foco mediático



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Sentada frente a los presentadores del formato, intentó justificar su postura de entonces alegando que sus palabras se sacaron de quicio rápidamente. “Yo di unas opiniones sobre unas leyes que me parecían tener fallos. Mi intención en ningún momento fue incitar al odio o a la violencia contra nadie. Pero al opinar sobre esas leyes, que considero chapuzas y que vulneran los derechos de las mujeres, se me empezó a linchar. Me acusaban de odiar, de ser odiadora”, relató. Según explicó, la presión de sentirse en el centro de la diana fue mermando su paciencia.

Insultos constantes y una reacción que fulminó su carrera

Insultos constantes y una reacción que fulminó su carrera | Fuente: Telecinco

Para entender el nivel de hostilidad que rodeó a Ylenia Padilla en aquellos meses, basta con repasar los calificativos que tenía que leer en su teléfono móvil a diario. Empezó a recibir ataques constantes insultos como "facha de mierda", "drogadicta" o acusaciones burlescas de ser una "drag queen con parálisis facial". Soportar esa avalancha de odio terminó quebrando su autocontrol.

Lejos de apagar el dispositivo y dejar que pasara la tormenta mediática, terminó estallando de la peor de las maneras a través de su cuenta de Instagram. Sus vídeos en directo se volvieron virales por la honestidad de sus palabras. En uno de los cruces de acusaciones más fuertes contra sus detractores, soltó: “Tú eres libre de llamarme 'yonki' y yo soy libre de llamarte 'maromo'. Una mujer normal no eres, mujer normal es la que nace mujer”.

Tras más de 5 años alejada de los platós, Ylenia Padilla reaparece y lo dice claro: “Se me empezó a linchar”.



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Pero la cosa no frenó ahí, ya que Ylenia Padilla también les dedicó durísimas palabras a los homosexuales, cruzando todas las líneas rojas admisibles en la televisión actual. “A las mujeres se nos mata todas las semanas y los gays contribuís”, llegó a vociferar en sus redes. Acto seguido y muy alterada, remataba la ofensa afirmando sin miramientos: “Sois cómplices”.

Dejando a sus propios seguidores en shock, la intérprete de 'Pégate' sentenció: “Yo solo quiero aquí a españoles de bien, gente que madruga, no maromos trasnochadores. A tomar por culo la degeneración, que os gusta”.

El mea culpa tras un duro proceso judicial y la presión social

El mea culpa tras un duro proceso judicial y la presión social | Fuente: X

Cinco años después y con un proceso judicial de por medio, Ylenia Padilla se sentó en Telecinco para entonar el mea culpa y tratar de explicar a su antiguo público cómo llegó a esa situación tan límite. Sabe de sobra que el perdón no borra las barbaridades dichas, pero quiso que el espectador entendiera la espiral tóxica en la que estaba metida.

Frente a las cámaras, Ylenia Padilla se mostró arrepentida y trató de contextualizar la ira del momento. “Después de muchísimos meses de acoso, linchamiento y hostigamiento, reaccioné desde el dolor y desde la ira. No estoy orgullosa, pero es una reacción humana. Mi intención era defenderme, está claro que no lo hice bien”, declaró Padilla, buscando un atisbo de comprensión por parte de la gente que en su día la encumbró.

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Durante la charla, la alicantina señaló que le duelen todos estos ataques de transfobia y homofobia precisamente porque ella “siempre ha defendido” a esta comunidad a capa y espada en los platós. Para reforzar su argumento de tolerancia, aportó un dato sobre su círculo de amistades: “Estamos hablando del colectivo LGTBI, que ha sido el 70% de mis relaciones toda la vida”, afirmó Padilla. La exconcurante quiso dejar una reflexión final, asegurando que “la cultura de la cancelación expulsa del debate público a quien no opina según la narrativa oficial de ciertos temas”.

¿Cuánto dinero costó convencer a Ylenia Padilla para que rompa su silencio tras años alejada de la televisión?

El sonado fracaso con los creadores de contenido de internet | Fuente: Telecinco

Dejando a un lado el drama personal y judicial, hay una pregunta que siempre flota en el ambiente cuando ocurren estos regresos bomba a la pantalla. ¿Cuánto dinero cuesta convencer a alguien para que rompa su silencio tras tanto tiempo? Sabemos que el formato nocturno de Telecinco es uno de los programas que mejor paga a sus invitados actualmente. De hecho, en la industria corre el rumor de que han llegado a firmar contratos de 100.000 euros en algunos casos muy concretos.

Sin embargo, hay que tomar estas cifras con pinzas. La propia directora del espacio, Julia Tapia, ha salido al paso en varias ocasiones para frenar en seco la rumorología. Aunque admite que los cheques existen y son altos, niega los montantes que se filtran a la prensa. En una charla con el portal Bluper lo aclaró: “Normalmente se dan cifras disparatadísimas que no suelen tener que ver con la realidad. Ojalá pudiésemos manejar esas cifras”.

Para poner los pies en la tierra, tenemos algunos ejemplos recientes que sirven de termómetro real. Elisa Mouliáa compartió ante el juez lo que cobró por asistir, dejando ver que las exclusivas suelen estar más cerca de los 30.000 euros. Por otro lado, la periodista Gema López destapó hace poco que Alejandra Rubio se embolsó 60.000 euros por sentarse a contar en el programa que estaba embarazada de su segundo hijo.