La AEMET pone bajo aviso a Huesca, Zaragoza, Lleida y Navarra

El calor vuelve a ganar terreno en buena parte del país. Nueve comunidades autónomas estarán este miércoles bajo aviso por altas temperaturas, mientras que las tormentas activarán alertas en varias zonas del noroeste peninsular, en una jornada marcada por contrastes meteorológicos y fenómenos adversos localizados, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las alertas por calor afectan a territorios como Huesca y Zaragoza, Lleida y Tarragona, Badajoz, Ourense o La Rioja, además de amplias áreas del País Vasco, Navarra y Asturias. En paralelo, el organismo ha activado avisos por tormentas en el litoral asturiano, Liébana, provincias de Castilla y León como León, Palencia y Zamora, así como en Lugo y Ourense. Cádiz, por su parte, estará en aviso debido a episodios de viento y oleaje.

Calor intenso y noches tropicales

La previsión de la AEMET apunta a un ascenso generalizado de las temperaturas en la Península, con valores que se mantendrán altos para la época del año. En concreto, los termómetros superarán los 34 a 36 grados en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste, aunque no se descarta que estas cifras se alcancen también, de forma puntual, en el Cantábrico, el sur de Galicia, la meseta Norte o incluso en zonas de Canarias.

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Especialmente significativo será el comportamiento de las temperaturas mínimas en áreas como los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde no bajarán de los 20 grados, lo que dará lugar a noches tropicales. Durante el día, los valores máximos podrían situarse entre los 36 y los 38 grados en estos mismos puntos, intensificando la sensación de bochorno.

En contraste, el archipiélago canario y el Cantábrico oriental experimentarán un ligero descenso térmico, aunque sin abandonar registros relativamente suaves. La calima tenderá a remitir en Canarias, aunque podría mantenerse de forma débil en zonas del oeste y sur peninsular.

Tormentas con granizo y rachas muy fuertes

Frente al predominio del calor, el norte peninsular vivirá un episodio de inestabilidad atmosférica. La AEMET prevé el desarrollo de nubosidad de evolución diurna en el cuadrante noroeste y en áreas montañosas de la mitad norte, lo que dará lugar a chubascos y tormentas localmente intensas.

Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente en zonas de la cordillera Cantábrica y en puntos de Castilla y León. Asturias, Cantabria y Galicia concentrarán buena parte de estos fenómenos, con avisos activos en comarcas como Liébana o la suroccidental asturiana.

A pesar de estas tormentas, el conjunto del país estará dominado por una situación de estabilidad relativa, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. Solo se esperan intervalos de nubes altas y, en áreas costeras, la presencia de nubes bajas.

En los litorales de Galicia, el Cantábrico, Cataluña y Baleares podrían formarse brumas y bancos de niebla matinales, reduciendo la visibilidad en las primeras horas del día.

El viento soplará en general flojo en la Península, con predominio de componentes este y sur. Sin embargo, en el Estrecho se esperan intervalos fuertes, con posibilidad de rachas muy intensas, lo que ha motivado el aviso en Cádiz. En el litoral mediterráneo se establecerá un régimen de brisas, mientras que en Canarias el viento será moderado del norte y en Baleares se mantendrá flojo y variable.