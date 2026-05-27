Cuánto durará la ola de calor que estamos viviendo en mayo: 40 grados y noches tropicales en España

Vamos al grano: la ola de calor que está viviendo España este final de mayo va a más y no, no es un veranillo adelantado. Los termómetros van a rozar los 40 grados en el sur y las noches tropicales se extenderán por casi toda la península al menos hasta el fin de semana, según la AEMET, las temperaturas se mantendrán muy por encima de lo habitual.

Tras un fin de semana en el que ya se superaron los 38 grados en puntos de Sevilla y Andújar, la previsión apunta a que a partir del miércoles el calor se endurecerá. El jueves y el viernes los 34 grados serán casi generales y se esperan picos de 40 en las provincias de Córdoba y Sevilla, según el portavoz Rubén del Campo. Las mínimas, mientras, no bajarán de 20 grados en muchas ciudades: dormir va a ser un deporte de riesgo.

¿Hasta cuándo se va a quedar el horno encendido?

La AEMET sitúa el pico de este episodio entre el jueves y el viernes, pero las altas temperaturas se mantendrán durante todo el fin de semana. No se espera un alivio significativo hasta al menos el lunes 1 de junio, con la posible entrada de aire más fresco del Atlántico. Hasta entonces, las provincias del Valle del Guadalquivir, del Valle del Ebro, y del Guadiana serán las más castigadas.

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Traduciendo: si vives en el interior sur o en zonas de valle, prepárate para tardes infernales y noches en las que el ventilador no va a dar abasto. Las temperaturas estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para esta época del año, según los registros históricos.

Cómo te afecta en el día a día (y en la factura de la luz)

La ola de calor no solo aprieta la garganta, también el bolsillo. Poner el aire acondicionado a tope durante varias horas al día puede disparar la factura eléctrica entre un 15% y un 25% en estos días, según cálculos de la OCU para una vivienda media. Además, el Gobierno ha activado avisos de nivel naranja en varias comunidades, lo que puede implicar restricciones al trabajo al aire libre en las horas centrales o la suspensión de actividades deportivas escolares, como ya ha ocurrido en Francia.

En el día a día, las noches tropicales (mínima por encima de 20 grados) complican el descanso. Dormir mal varias noches seguidas afecta a la concentración, al humor y a la productividad, algo que no es menor cuando tienes que levantarte para trabajar o estudiar. La recomendación de Sanidad: cerrar persianas durante el día, beber mucha agua y evitar el alcohol. Para un respiro, las horas más seguras para ventilar son la primera de la mañana o ya bien entrada la noche.

Llevamos años avisando desde la ciencia: las olas de calor en mayo no son una rareza, sino la nueva normalidad climática.

El cambio climático detrás de esta anomalía histórica

La ciencia lo ha dejado clarísimo: estos episodios extremos están vinculados directamente al calentamiento global causado por la quema de combustibles fósiles. Un estudio publicado en la revista Nature analizó 213 olas de calor ocurridas entre 2000 y 2023 y concluyó que fueron más probables e intensas debido al cambio climático inducido por el ser humano. De hecho, 55 de esas olas habrían sido prácticamente imposibles sin el calentamiento actual.

España es uno de los países europeos más vulnerables, con un aumento de la temperatura media de 1,7 grados desde la época preindustrial, por encima de la media mundial. Cada año las olas de calor empiezan antes y duran más, y este evento de mayo de 2026 encaja perfectamente en ese patrón. No se trata de alarmismo: es un dato que condiciona cómo diseñamos las ciudades, los horarios laborales y hasta las tarifas eléctricas.

Lo que está pasando en Francia, con muertes relacionadas con el calor y la suspensión de actividades, o en Reino Unido, donde se batieron récords históricos este lunes con 34,8 grados en Londres, demuestra que ninguna zona de Europa está a salvo. La pregunta ya no es si volverá a ocurrir, sino con qué frecuencia.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)