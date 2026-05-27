Kacey Musgraves y la polémica por las tallas: su respuesta a la crítica que no gustó nada

Kacey Musgraves acaba de protagonizar el beef de la semana y todo por una respuesta de esas que mejor haberse callado. La colección ‘Kacey Lee’ aterrizó en Walmart hace unos días y en menos de 24 horas la creadora Megan Ixim le señaló lo obvio: la línea apenas incluye tallas grandes.

Así ha sido el encontronazo en Instagram

Kacey Musgraves, la estrella del country de 37 años, ha sacado una colección con Lee en exclusiva para Walmart. Más de 100 piezas entre vestidos, vaqueros, bañadores y hasta ropa para mascota. Pero cuando Megan Ixim (@msgigggles) revisó la tabla de tallas se llevó las manos a la cabeza: la ropa de mujer solo llega a la talla 18/XXL y los bañadores a la 3X, con muy pocas prendas en tallas extendidas. Eso sí, online y casi invisibles en tienda.

Megan no se mordió la lengua: “Adivina quién vuelve a quedarse fuera, la gente gorda. Y encima lo venden como inclusivo”. En su vídeo de Instagram, publicado el mismo día del lanzamiento, recordó que ya pasó lo mismo con la colaboración de Kacey con Reformation en 2024, donde las tallas grandes solo tuvieron tres diseños.

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Y entonces llegó la respuesta de Kacey, directa a la yugular y en modo pasivo-agresivo: “Hoooola, no está en mis manos. Siento que estés decepcionada. ¡Espero que esto te ayude!”. Ese “hope this helps” se ha convertido en el meme de la semana.

La artista pudo haberse callado, pero eligió un zasca de manual: un “espero que esto te ayude” que ha dejado a sus fans de talla grande más que dolidas.

Por qué el “espero que esto te ayude” lo ha empeorado todo

La respuesta, aunque intentaba escurrir el bulto, sonó a “no es mi problema”. Megan le contestó con elegancia: “Ser la cara de esta colección y decir que no tienes control es deshonesto. Podrías haber presionado a Walmart o a Lee para que las tallas grandes estuvieran en tienda, como hicieron Megan Thee Stallion o Blogilates”. La frasecita ha dolido porque parece una burla, no una disculpa.

La comunidad plus size estalló y Megan, en un vídeo posterior en TikTok, lo resumió así: “¿Sabéis lo que es que una estrella con formación mediática te responda con esa condescendencia? Es pura gordofobia”. De paso, desveló que en la colección había más prendas para perros que para cuerpos no normativos.

Lo más grave es que Kacey no ha pedido perdón. No ha habido ni un mensaje aclaratorio ni un gesto para arreglarlo. El silencio está siendo la única talla que sí se ha ampliado.

El precedente que ya debería haber aprendido

Esto no es nuevo. En 2024 su colaboración con Reformation dejó fuera a las tallas grandes y la excusa fue la misma: “no depende de mí”. Cuando una artista de su calibre se alía con gigantes como Walmart, tiene el poder y la responsabilidad de exigir un mínimo de inclusión. Megan Thee Stallion lo hizo en su lanzamiento con la misma cadena y logró que las tallas grandes estuvieran en todas las tiendas.

La respuesta condescendiente de Kacey no es solo torpe, es una oportunidad perdida para hacer las paces con una comunidad que la admiraba. Pedir disculpas no habría sido difícil; en cambio, ha preferido el silencio y dejar que el drama escale. Veremos si la presión de estas semanas fuerza a Walmart o a la propia artista a reaccionar. Por ahora, el beef sigue abierto y la lección de inclusión, sin aprender.

El chisme en 3 claves (TL;DR)