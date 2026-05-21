Mark Zuckerberg ha destronado a Google y va a dominar la publicidad mundial con Meta

Si pones un vídeo de YouTube, te puedes zampar hasta tres anuncios antes de que empiece a reproducirse. Si entras en Instagram a ver las historias de tus contactos, cada dos o tres te salta una que es publicidad. Es lo habitual en nuestro día a día como usuarios, pero siempre son los mismos los que están detrás: Google y Meta.

El duelo es particularmente curioso porque Google tiene más armas y mejor posición para ganar la batalla, pero sin embargo Meta se prepara para firmar este año un vuelco histórico en la industria publicitaria digital. Por primera vez, la compañía de Mark Zuckerberg está en disposición de superar a Google en ingresos publicitarios globales y en cuota de mercado, según las últimas previsiones de eMarketer y otros analistas que ha consultado este diario.

Los expertos proyectan que Meta alcanzará en 2026 unos 243.460 millones de dólares en ingresos netos de publicidad a escala global, frente a los 239.540 millones que generaría Google en ese mismo periodo. El año pasado, Google ingresó 214.060 millones por publicidad frente a los 196.170 millones de Meta, con el buscador todavía por delante en volumen y cuota. La aceleración del grupo de Zuckerberg es tremenda porque crece al doble de ritmo que su gran rival, a pesar de que Google va con todo con los anuncios que ha llevado a cabo en el I/O 2026 esta misma semana.

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La inteligencia artificial de Meta | Fuente: Agencias

Los pronósticos elevan la cuota de Meta sobre la inversión publicitaria digital mundial de este año en torno al 26,8 %, ligeramente por encima del 26,4 % que conservará Google. El rendimiento comercial de las redes sociales Facebook, Instagram y Threads y el uso de la app de mensajería de WhatsApp no son poca cosa.

El ecosistema de Meta funciona como un reloj

La estrategia de Meta se apoya en el crecimiento sincronizado de todo su ecosistema. Esos son sus pilares. La compañía incrementó sus ingresos publicitarios un 22,1 % en 2025 y acelerará hasta el 24,1 % en 2026, una tasa poco habitual para un actor de su tamaño. Google mantendrá un ritmo más moderado, en torno al 11,9 % anual, suficiente para seguir creciendo en valor absoluto, pero insuficiente para defender el liderazgo.

Analistas como Max Willens aseveran que el éxito de Meta no se explica solo por volumen de usuarios; la combinación de escala, efectos de red y hábitos de uso tiene mucho que ver. El grupo ha logrado convertir sus plataformas sociales en una infraestructura casi obligada para la publicidad de respuesta directa y para un número creciente de campañas de construcción de marca. Para la mayoría de los anunciantes, el dilema ya no es si invertir o no en Facebook e Instagram, sino cuánto presupuesto desviar hacia ellas.

Y, cómo no, hablemos del crecimiento sostenido de unidades de producto como Reels, el formato de vídeo corto que Meta ha impulsado como respuesta a TikTok. Lejos de ser una simple copia, Reels se ha integrado en el motor publicitario principal de la compañía, de forma que las herramientas automatizadas de optimización dirigen inversión hacia allí cuando detectan mejor rendimiento. Más inventario de calidad, mayores tasas de engagement, mejores métricas de retorno para los anunciantes... todo les sonríe.

La compañía está quedándose con una porción cada vez más grande del pastel global, especialmente en el segmento de redes sociales, donde supera con holgura el crecimiento medio del mercado.

Reels en Instagram | Fuente: Meta

Otro de los factores que explican el sorpasso de Meta es su fuerte apuesta por la automatización basada en inteligencia artificial aplicada a la compra de medios digitales. Bajo marcas como Advantage+ y un amplio abanico de soluciones de campañas automatizadas, el grupo ha simplificado de forma radical la configuración y la optimización de anuncios. En lugar de que el anunciante defina al detalle audiencias, ubicaciones y creatividades, cede más control al algoritmo, que gestiona en tiempo real pujas, segmentación y formatos.

Combinar la capa de automatización con modelos de IA capaces de generar y adaptar creatividades ha elevado el rendimiento medio de las campañas, especialmente para e‑commerce y negocios directos al consumidor. Los anunciantes reportan mejores ratios de conversión y un coste de adquisición más bajo, lo que termina justificando un mayor peso presupuestario de Meta en sus planes anuales.

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Google tiene todo para darle la vuelta a la situación

En el otro lado, aunque Alphabet sigue dominando de forma abrumadora el tráfico de búsqueda y conserva una posición central en el ecosistema digital —desde Android hasta YouTube, pasando por Chrome o Maps—, ese liderazgo no se traduce de forma tan directa en crecimiento acelerado de sus ingresos publicitarios. Hay que tener en cuenta el cambio en el comportamiento de los usuarios, con más búsqueda de recomendaciones dentro de redes sociales o marketplaces, y el impacto de los asistentes basados en IA generativa, algo a lo que ya reaccionó rápidamente Google con Gemini.

En este sentido, la diversificación del negocio de Google, que obtiene miles de millones en ingresos de suscripciones (como YouTube Premium) y de servicios en la nube, hace que la publicidad ya no concentre todo el foco estratégico. No poner todos los huevos en la misma cesta es una fortaleza a largo plazo, pero limita su urgencia por exprimir al máximo el crecimiento de su facturación publicitaria justo en el momento en el que Meta ha decidido apretar el acelerador.

Pero el adelantamiento de Meta en ingresos publicitarios no implica que Google pierda su posición central como puerta de entrada a la información y a numerosos servicios digitales. El buscador continúa siendo, de facto, el punto de partida de buena parte de la navegación en internet pese a ChatGPT, y su sistema operativo móvil, Android, mantiene un peso crucial en el acceso a contenidos y aplicaciones. La compañía también sigue liderando la categoría de vídeo online a través de YouTube, un activo con una fortísima tracción comercial.

Es posible que este 2026 Meta se erija como líder indiscutible del negocio publicitario, pero lo hace dentro de un ecosistema digital que continúa fuertemente condicionado por las propiedades de Google. La firma de Zuckerberg ha sabido aprovechar ese entorno para convertirse en la máquina más eficiente de monetización de audiencias mediante anuncios, y sin embargo Alphabet capitaliza su dominio en ámbitos como la búsqueda, el navegador o el vídeo de larga duración.

Evidentemente, la pugna entre ambos actores estará marcada en los próximos años por la evolución de la inteligencia artificial generativa y por la capacidad de traducir esa tecnología en productos publicitarios concretos, algo que va a empezar a ocurrir ya. Si Google consigue integrar de forma convincente sus modelos de IA en formatos comerciales que mantengan o mejoren el rendimiento de sus campañas, podría frenar el avance de Meta. Por su parte, el grupo de Menlo Park ya está usando IA para automatizar la compra de medios, la generación de contenidos y la personalización a gran escala.

La tercera pata es Amazon, que consolida su posición como tercer gran polo de atracción de inversión publicitaria digital, apoyado en la potencia de su negocio de comercio electrónico y en la riqueza de sus datos de transacción. Su facturación publicitaria mundial podrá los 82.000 millones de dólares en 2026 y rozar los 100.000 millones un año después, elevando hasta el 9 % su cuota global. Entre los tres gigantes concentrarán más del 60 % del gasto publicitario digital en el mundo.