Warhorse Studios confirma un RPG de El Señor de los Anillos y una nueva aventura de Kingdom Come

Warhorse Studios ha decidido que dos bombazos nucleares son mejor que uno. Y si no has terminado de digerir el tramo final de Kingdom Come: Deliverance 2, más te vale espabilar, porque el estudio checo acaba de confirmar que tiene entre manos un RPG de El Señor de los Anillos ambientado en la Tierra Media y una nueva entrega de su saga de caballeros con barro en las grebas. Sin edulcorar, con el barro justo y la pluma que ya les conocemos.

Una Tierra Media que no necesita anillos de poder para brillar

Los detalles son prácticamente inexistentes. Pero el simple hecho de que un estudio como Warhorse vaya a meter las manos en la obra de Tolkien despierta más expectación que un Silmarillion firmado por Christopher Nolan. Sabemos que será un RPG de mundo abierto en la Tierra Media, y conociendo su obsesión por la autenticidad histórica, cabe esperar que el viaje no se parezca a nada que hayamos visto en adaptaciones anteriores de la franquicia. Porque, seamos sinceros, esto no va de repetir la fórmula Sombras de Mordor ni de hacer un Skyrim con hobbits. Warhorse siempre ha apostado por la verosimilitud, la crudeza y un ritmo pausado, y si logran trasladar esa filosofía a la Comarca o a las ruinas de Arnor, el resultado puede ser histórico.

Lo más jugoso del anuncio es lo que no se ha dicho. ¿Estará ambientado en la Tercera Edad, con cameos de Gandalf y Aragorn? ¿O nos mandarán a la Segunda Edad, siguiendo la estela de la serie de Prime Video? La nota de prensa oficial, publicada este 20 de mayo de 2026, se limita a confirmar el proyecto sin soltar una sola migaja cronológica. Y eso, en plena fiebre rolera, es casi cruel.

Publicidad

El regreso a Bohemia que nadie esperaba tan pronto

Como si el anuncio tolkeniano no bastase, Warhorse también ha dejado caer —con un desparpajo que roza lo insultante— que están trabajando en una nueva entrega de Kingdom Come. Nada de remasterizaciones ni parches de última hora. Un título nuevo, con todo lo que eso implica: más hectáreas de bosque centroeuropeo, más peleas con espadas que se atascan en la vaina y casi seguro más misiones de robar vino para un monje borracho. El original demostró que se podía hacer un RPG sin dragones y sin magia, apoyándose únicamente en un contexto histórico detalladísimo y un protagonista que empieza siendo más patán que Frodo en las minas de Moria. Ahora, con el músculo técnico que han ganado tras la secuela, esta tercera entrega (o spin-off, aún no está claro) apunta a ser el verdadero salto generacional.

Por qué este doble anuncio es más grande que un olifante

Hay varias razones para que el hype esté justificado. La primera y más evidente es que el mundo lleva años pidiendo un buen RPG de El Señor de los Anillos que no dependa de licencias machacadas ni de mecánicas multijugador depredadoras. La segunda es que Warhorse ha demostrado que puede construir mundos creíbles sin recurrir a atajos, y la Tierra Media tiene suficiente trasfondo como para que el estudio se luzca durante años. La tercera, y quizá la más preocupante para otras desarrolladoras, es que están llevando dos proyectos AAA en paralelo cuando la mayoría del sector apenas logra sacar uno sin que explote en la cara.

En la redacción lo hemos hablado mientras repasábamos en bucle el tráiler de presentación (sí, no hay gameplay, pero la cinemática deja claro que el tono va a ser seco y serio): esto puede ser el principio de una nueva era dorada para los RPG de corte histórico y fantástico a la vez, como si Peter Jackson se hubiera ido de birras con los guionistas de Kingdom Come y alguien hubiera grabado la conversación. Eso sí, las fechas de lanzamiento siguen siendo una quimera, y ya sabemos lo que pasa cuando un estudio promete mucho sin poner un año en el calendario. Cautela, pero con los dientes apretados.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Warhorse en la Tierra Media es el crossover que nadie se atrevía a soñar. Con su historial de RPG sólidos y la promesa de un mundo abierto sin concesiones, el listón está por las nubes. Si anuncian fecha, vendemos la guitarra.

El resumen para vagos (TL;DR)