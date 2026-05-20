El chef José Andrés enseña a cocinar mejillones al limón como palomitas

Como las palomitas, pero con salitre. José Andrés lo ha vuelto a hacer: ha compartido la forma más sencilla de cocinar mejillones al limón que te va a salvar cualquier cena improvisada. Solo necesitas una olla, un chorro de aceite, un ajo y el zumo de un limón. Ni agua, ni vino blanco, ni complicaciones: los mejillones se cocinan con el mismo principio que las palomitas, esperando pacientemente a que se abran.

La receta que rompe con todo lo que sabías (adiós al vino blanco)

El chef asturiano lo explica en su cuenta de Instagram con un vídeo que no tiene desperdicio. Según su método, no hay que cocer los mejillones en exceso: basta con calentarlos en una olla con un buen chorro de aceite de oliva, un ajo laminado dorado y el zumo de un limón, además de unas tiras de la piel del limón (sin la parte blanca para que no amargue). El calor hace que se abran solos, justo como las palomitas explotan en la sartén. Lo bueno es que la salsa resultante, con aroma a mar y al cítrico, es perfecta para mojar pan o mezclar con arroz.

Paso a paso para que te salgan perfectos (y el momento palomita que no puedes perderte)

1. Limpia los mejillones pasándolos por agua fría y retirando las barbas. Si no sabes cómo, cualquier vídeo de cocina te orienta, aunque José Andrés insiste en que no es necesario ser un experto.

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2. En una olla grande, pon un chorro generoso de aceite de oliva y un diente de ajo laminado. Cuando empiece a dorarse, sube el fuego al máximo y añade los mejillones ya escurridos.

3. Exprime medio limón (o uno entero según la cantidad) y echa también unas tiras de la piel, siempre con cuidado de no coger la parte blanca. Tapa inmediatamente.

4. Espera a que se abran, tal cual harías con las palomitas. En menos de cinco minutos estarán listos. Cuando veas que todos o casi todos se han abierto, apaga el fuego y saca los mejillones. El chef avisa: si los dejas demasiado, se vuelven gomosos y pierden la gracia. “Sácalos en cuanto se abran”, repite. La salsa que queda en el fondo es un tesoro: salina, cítrica y perfecta para una rebanada de pan crujiente.

¿Merece la pena? La opinión de quien ha reventado más de una olla

He de reconocerlo: yo era de los que cocía los mejillones con medio vaso de vino y luego los dejaba un par de minutos más por si acaso. El resultado: goma pura. El truco de tratarlos como palomitas cambia la textura por completo. Quedan jugosos, con el sabor intenso del mar y ese punto ácido justo. Además, es una receta limpia, rápida y sin ensuciar más que una olla.

No es la primera vez que José Andrés da un giro sencillo a un clásico. Su cocina siempre busca la emoción con poco artificio, y esta receta es un ejemplo perfecto: ingredientes que ya tienes en casa, cero complicación y un resultado que parece de restaurante. Si te pasas de cocción, no pasa nada: la próxima vez estarás más atento al “pop” de las conchas. Como con el maíz, la práctica hace al maestro.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 10 minutos. Nivel de dificultad: muy fácil. Un consejo extra: no te separes de la olla; en cuanto oigas que se abren, retira los mejillones, porque como las palomitas, un segundo de más y se pasan.