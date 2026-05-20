El Gobierno destina 56 millones a psicólogos y prevención del suicidio

El Gobierno ha anunciado una inversión de 56 millones de euros para 2026, la mayor partida destinada hasta ahora a la salud mental. El dinero se repartirá entre la contratación de más psicólogos en los centros de atención primaria y campañas de prevención del suicidio. Si llevas meses esperando una cita con el psicólogo de la Seguridad Social, este plan intenta reducir ese tiempo de espera.

¿A qué se destinan los 56 millones exactamente?

La partida se divide en dos grandes bloques. Por un lado, la contratación de psicólogos clínicos en los centros de salud para que cualquier persona pueda acudir directamente sin necesidad de pasar antes por el médico de familia, una reivindicación histórica de los profesionales y los pacientes. Por otro, campañas de sensibilización y prevención del suicidio dirigidas especialmente a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.

El plan también incluye formación para los profesionales de atención primaria en la detección precoz de problemas de salud mental, algo que en la práctica supone que tu médico de cabecera estará mejor preparado para derivarte cuando realmente lo necesites. Un detalle importante: los 56 millones son para 2026, pero se enmarcan dentro de una estrategia plurianual que el Ministerio de Sanidad pretende consolidar.

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Más psicólogos en la sanidad pública, pero ¿para todos?

El refuerzo se centrará en en la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema. La idea es que haya al menos un psicólogo por cada centro de salud en las zonas con mayor demanda, aunque la distribución final dependerá de cada comunidad autónoma. No habrá un psicólogo en cada ambulatorio mañana, ni mucho menos, pero sí se espera que antes de final de año las zonas más tensionadas noten el cambio.

Para que te hagas una idea: según datos del propio ministerio, la lista de espera para una primera consulta de psicología clínica en la sanidad pública supera los seis meses en varias comunidades. Con esta inyección, el objetivo es reducir ese plazo a la mitad en los próximos dos años. ¿Es realista? Eso dependerá de la ejecución real de los fondos, no solo del anuncio.

¿Es suficiente o se queda corto? El historial de promesas en salud mental

España lleva años arrastrando un déficit de profesionales de la salud mental en el sistema público. En 2022 se aprobó la Estrategia de Salud Mental con el compromiso de aumentar la inversión, pero los números no han dejado de empeorar: la tasa de psicólogos por habitante en la pública sigue estando muy por debajo de la media europea (según Eurostat, es de las más bajas de la UE).

Los 56 millones son un récord sí pero en términos absolutos no llegan a 1,20 euros por persona. Con ese dinero se pueden contratar alrededor de 700 psicólogos a jornada completa durante un año (asumiendo un coste laboral de unos 80.000 euros por profesional), lo que apenas cubre las jubilaciones previstas en el sector público para este mismo año. Vamos, que no se crea red, se evita que la red se caiga.

La prevención del suicidio, por su parte, es un ámbito en el que España sigue sin tener un plan nacional concreto. La línea 024 se puso en marcha en 2022 tras mucha presión social, pero las campañas de sensibilización han sido intermitentes. Este dinero servirá para financiar acciones coordinadas con las CCAA y ONG, aunque la clave estará en que se mantengan en el tiempo y no se queden en un cartel.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)

💸 ¿Qué ha cambiado? El Gobierno ha aprobado 56 millones extra para salud mental en 2026, la mayor cifra hasta ahora.

El Gobierno ha aprobado 56 millones extra para salud mental en 2026, la mayor cifra hasta ahora. 👥 ¿A quién afecta exactamente? A cualquier persona que use la sanidad pública: se contratarán más psicólogos en los centros de salud y se lanzarán campañas de prevención.

A cualquier persona que use la sanidad pública: se contratarán más psicólogos en los centros de salud y se lanzarán campañas de prevención. ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Si necesitas ayuda, pide cita en tu centro de salud; la derivación a salud mental puede ser más ágil en los próximos meses.

Si necesitas ayuda

Si estás pasando por un momento difícil, puedes llamar al 024, la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad, disponible 24 horas, todos los días, gratis y confidencial.