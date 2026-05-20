Apple Martin, hija de Gwyneth Paltrow, ficha por el cine de la mano de Nancy Meyers

Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, acaba de cerrar su etapa universitaria y ya ha dicho que sí al proyecto que puede convertirla en el próximo bombazo de Hollywood. La ha fichado nada menos que Nancy Meyers para ‘Paris Paramount’, un filme de Warner Bros. que llegará a los cines en diciembre de 2027.

De Vanderbilt a un set con Penélope Cruz

A sus 22 años, Apple acaba de graduarse en Derecho, Historia y Sociedad por la Universidad Vanderbilt. Hasta ahora solo la habíamos visto en campañas de moda para Gap y Chloé, pero este giro al cine es el salto definitivo. La agencia CAA ya la representa y, según confirma ¡Hola!, su debut en en la gran pantalla es una realidad. El rodaje arranca en Los Ángeles y quién sabe si Nancy Meyers le reserva un papel con miga.

Qué sabemos (y qué no) de ‘Paris Paramount’

La película mantiene la trama bajo siete llaves, como manda el estilo Meyers. Lo que sí ha trascendido es que la directora de ‘El becario’ o ‘Cuando menos te lo esperas’ vuelve a ponerse detrás de la cámara tras un parón de varios años. La propia Meyers ha contado que el guion contiene elementos semiautobiográficos sobre los entresijos de hacer una película. En el reparto, agárrate: Penélope Cruz, Kieran Culkin, Erin Doherty, Owen Wilson, Jude Law, Beverly D’Angelo y Tony Hale. Un casting que parece sacado de una gala de los Oscar. ¿El plan de estreno? Nochebuena de 2027. O sea, dos años para que el hype empiece a cocerse a fuego lento. Mientras, Apple Martin ya está en Los Ángeles aprendiendo el oficio de la mano de una leyenda.

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El legado familiar que Apple lleva en los genes

No es ningún secreto que Apple Martin viene de una estirpe artística. Gwyneth Paltrow, su madre, la ha criado con ese radar para el talento, y su abuela Blythe Danner es una veterana actriz. Sin olvidar a Chris Martin que llena estadios con Coldplay. Pero lo que llama la atención es que Apple haya esperado a terminar la carrera para lanzarse. Gwyneth contó en su día que la despedida de la universidad fue horrible para ella, pero ahora la ve feliz e independiente. Si algo nos ha enseñado el nepo-baby discourse es que el pedigrí no garantiza el éxito, pero con Nancy Meyers detrás y un reparto así, las expectativas están justificadas. Veremos si Apple es más que un apellido en los créditos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)