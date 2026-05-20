El vestido midi de tul con lunares de Stradivarius que arrasa este verano por un precio ridículo

Reconócelo, a ti también te da pereza buscar un vestido que te haga sentir bien sin gastar un dineral. Yo ya lo he encontrado y te lo cuento sin rodeos. Se llama vestido midi de tul con lunares, es de Stradivarius y cuesta 25,99 euros. Punto. Si eso no es un chollo de verano, que baje Inditex y lo vea.

Qué tiene este vestido para que medio Instagram esté hablando de él

El diseño es de esos que entran por los ojos y convencen en cuanto te lo pruebas. Se trata de un vestido midi en color marrón chocolate con lunares blancos. Un estampado alegre que hace que el look pase de aburrido a especial en un segundo. La clave: el tejido de tul, que le da un movimiento ligero y lo aleja de cualquier rigidez.

Además, incorpora un fruncido estratégico en el cuerpo que favorece muchísimo sin apretar. Las mangas son a la sisa, perfectas para los días de calor, y el cuello redondo añade un punto clásico. Vamos, que Stradi ha dado en el clavo con un básico de armario que parece recién salido de una colección cápsula de lujo.

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El precio es lo mejor: 25,99 euros por un vestido de tul con ese corte. Teniendo en cuenta que otras marcas del grupo Inditex facturan modelos similares a partir de 40 euros, aquí el sobrecoste brilla por su ausencia.

Cómo combinarlo para que luzca como si costara 100 euros

La gracia de los lunares es que aguantan todo el protagonismo, así que el resto del look debe ser discreto. Para un plan de tarde con amigos o una cena tempranera en terraza, las sandalias planas de tiras finas son un acierto total. Si quieres alargar la silueta, unas alpargatas de cuña en tono chocolate, como las de Latouche, hacen el truco sin robarle foco al estampado.

En cuanto al bolso, apuesta por una bandolera pequeña en color neutro (arena, beige o camel). Nada de estridencias. Lo he visto en Instagram y me ha parecido una idea redonda: la usuaria @paulaordovas lo combinó con un mini bolso marrón y el resultado era de sobremesa elegante.

Es de esos vestidos que te pones y ya no quieres quitarte. Sí, he puesto un doble espacio, pero lo importante es que esta prenda sobrevive al verano y con un cambio de zapato y de chaqueta se cuela en el entretiempo sin problema.

Análisis de la jugada: ¿merece la pena comprarlo antes de que vuele?

En la redacción llevamos unas cuantas temporadas viendo cómo los lunares y el tul se van turnando en los escaparates, pero casi nunca coinciden en una sola pieza con un precio tan bajo. El año pasado Zara tenía un vestido midi de popelín con lunares a 39,95 euros y se agotó en dos semanas. Este de Stradivarius es más barato, más femenino —el fruncido hace magia— y además el tul le da un aire más cuidado.

Yo lo compraría con los ojos cerrados. No es solo un vestido monísimo, es un comodín de armario que te saca de cualquier apuro estival. Si dudas por la talla: la web de Stradivarius ofrece desde XS hasta XL, y el corte midi con mangas a la sisa no penaliza ni las caderas ni los hombros. Talla normal, sin sorpresas.

Así que, si lo ves en tu tienda habitual o en la web, no le des muchas vueltas. A 25,99 euros, es una compra inteligente. Y si alguien te pregunta que de dónde lo has sacado, tú di que de Stradivarius, pero con la sonrisa de quien sabe que ha fichado un chollo.

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🛒 Directo al grano

Precio: 25,99 euros. Disponibilidad: en tiendas físicas de Stradivarius y en su web oficial. Tallas: XS, S, M, L, XL. Consejo extra: si te gusta, pídelo ya. Como nos ha pasado con los básicos de verano, una semana de duda basta para que desaparezca.