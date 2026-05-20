Similitudes del Mundial 2026 con 2010 que afectan a España: grupo H, Shakira y el posible cruce con Bielsa

A ver, es verdad que los paralelismos no marcan goles. Pero el Mundial 2026 se empeña en ser un calco del de 2010, y a los españoles nos gusta. La selección llega como campeona de Europa, repite grupo H y hasta Shakira vuelve a poner la banda sonora. El guion es tan descarado que casi da miedo. Casi.

El grupo H, la primera señal de la providencia

Sí, España cae en el mismo grupo que en Sudáfrica. En aquella edición, el H nos trajo a Suiza, Honduras y Chile; ahora toca Cabo Verde, Costa de Marfil y… atención, otra vez Marcelo Bielsa al frente de Uruguay. Casillas ya lo verbalizó: «Esperemos que sea una continuidad de lo que pasó en Sudáfrica». Y el dato es una inyección de optimismo que la afición mastica como chicle.

Lo siguiente es aún más jugoso: México y Sudáfrica repiten partido inaugural. Exacto, el que en 2010 nos regaló el golazo de Tshabalala. Esta vez los mexicanos son anfitriones, pero la foto ya está hecha. El fútbol quiere que miremos atrás.

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Shakira, el amuleto que vuelve sin pedir permiso

Si en 2010 el Waka Waka fue la banda sonora de nuestra coronación, en 2026 la colombiana repite con Dai Dai («vamos, vamos» en italiano). Tres mundiales consecutivos cantados por la misma artista y España metida en los dos donde ella ha aparecido. No sabemos si es superstición o marketing, pero en la redacción ya la hemos puesto en bucle.

Ahora, el dato que une todo: Luis de la Fuente aterriza en Estados Unidos como vigente campeón de Europa, con una foto calcada a la de 2008. Aquella final con gol de Torres se repite ahora con Oyarzabal. La historia se empeña en rimar.

El factor de los técnicos también suma. Javier Aguirre repetirá al frente de México, igual que en 2010. Y en la otra esquina, Marcelo Bielsa vuelve a estar en un grupo de España. De aquel Chile nos salvó Iniesta con un gol que aún escuece en Santiago; ahora, el rosarino dirige a una Uruguay con muchísima hambre.

¿Suerte o guion? El peso de las coincidencias

Huelga decirlo: las analogías no sirven de nada si no se rinde en el campo. Pero en un torneo tan abierto, el espejo de 2010 puede ser un motor anímico que otras selecciones no tienen. Tener a Shakira de amuleto musical y un cruce pendiente con Bielsa añade pimienta a una campaña que ya huele a gesta.

España debuta el 15 de junio ante Cabo Verde. A partir de ahí, la suerte está echada. Las coincidencias están sobre la mesa, pero el fútbol no vive de recuerdos, sino de goles. Y eso sí que no lo escribe nadie.

El chisme en 3 claves (TL;DR)