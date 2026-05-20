El rifirrafe entre Marcos Llorente y Pablo Motos por la crema solar que ha incendiado 'El Hormiguero'

Ayer en El Hormiguero se montó una que ni con protector solar factor 50. Marcos Llorente y Pablo Motos se enzarzaron en un debate sobre la crema solar que ya es el tema del día en Twitter. Y ojo, porque el rifirrafe dejó momentos de auténtica tensión televisiva.

Lo que dijo Llorente que dejó a todos con la boca abierta

El futbolista del Atlético de Madrid llegó al programa con las ideas muy claras. «Es lo que siento. Muchos dermatólogos y profesionales de la salud defienden este estilo de vida», soltó cuando Motos le preguntó si no era peligroso ir en contra de los oncólogos. Llorente comparó la exposición solar con el ejercicio: «Si no haces deporte en todo el año y el primer día te cascas 200 kilos de sentadillas y te partes la espalda, ¿de quién es la culpa?».

.@marcosllorente vuelve a abrir debate con uno de sus temas más comentados: no usar crema solar #LlorenteEH pic.twitter.com/uqaaKtLTFR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 19, 2026

La defensa de una «relación coherente con el sol» fue lo que incendió las redes. Pero ahí no quedó la cosa. El jugador insistió en que la piel también sufre de forma «útil» y que hay dermatólogos que opinan distinto, lo que provocó que el presentador pusiera cara de pocos amigos.

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La réplica de Pablo Motos que incendió el plató

Pablo Motos no se anduvo con rodeos. «El 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol acumulado. ¿No estás de acuerdo?», espetó citando a la Asociación Española de Dermatología. La respuesta de Llorente fue aún más polémica: «¿Cómo miden eso? También influye la luz azul de las pantallas». El presentador dio por zanjada la discusión con un incómodo «No estamos de acuerdo en todo».

El momento reveló que los dos estaban a años luz de entenderse. Las redes se partieron entre quienes apoyan al futbolista y los que piden que se ponga crema de una vez. Y es que, el debate subió de tono cuando Motos preguntó si siempre que tomas el sol la piel paga un precio.

El gesto final que demuestra que no hay química ni con bloqueador

La escena dejó un poso agridulce. Motos no quiso seguir alargando una discusión que ya se había convertido en un diálogo de sordos. En la redacción ya lo hemos visto dos veces y la tensión se mascaba. No es la primera vez que El Hormiguero se convierte en un ring: recordemos el careo de Ibai Llanos con un nutricionista que también acabó en meme. Aquí el problema es que el presentador estaba defendiendo el consenso médico frente a la experiencia personal de un deportista de élite, y esa mezcla nunca acaba bien.

Lo que está claro es que el vídeo va a correr como la pólvora. El rifirrafe entre Llorente y Motos es de esos momentos que definen el tono de la temporada televisiva. Veremos si la Asociación de Dermatología se pronuncia o si el Atleti incluye el protector en su merchandising. Agárrate, porque este debate no ha hecho más que empezar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)