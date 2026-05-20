Las nuevas Nike Air Jordan 4 color cereza de Nigel Sylvester llegan el 22 de mayo

Me he enterado antes que nadie: las Air Jordan 4 más golosas del año llegan este viernes. Y sí, digo golosas porque el color cereza que ha elegido Nigel Sylvester para esta colaboración es un antojo visual que te va a costar quitarte de la cabeza. Las BIKE AIR x Nigel Sylvester x Air Jordan 4 se ponen a la venta el 22 de mayo a las 9:00 de la mañana en la app de Nike y en tiendas seleccionadas, con un precio de 199,99 euros.

La silueta es la de siempre, la que Tinker Hatfield diseñó en 1989, pero el rider de BMX la ha llevado a otro nivel. Las Air Jordan 4 se renuevan con un rojo cereza que ya es puro objeto de deseo, combinado con paneles de piel premium en color crema y detalles en malla que recuerdan al modelo original. Los ojales flotantes y la suela visible le dan ese aire retro que tanto nos gusta, pero el cambio de nombre en la etiqueta es lo que más va a dar que hablar.

Por qué el 'Bike Air' no es un error de imprenta

Si te fijas bien, donde antes ponía 'Nike Air' ahora lees 'BIKE AIR'. No, no es una errata: es el tributo de Nigel a su filosofía 'Brick After Brick'. Él mismo explica que cada logro se construye sobre el anterior, como si fueran ladrillos. De ahí que estas zapatillas sean un guiño a su carrera sobre dos ruedas, con la palabra 'bike' tachando sutilmente al gigante del swoosh. El resultado es una colaboración que respira lujo callejero y actitud BMX, sin perder la esencia de las Air Jordan.

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Nike Air Jordan 4 | Fuente: Nike

En los foros de sneakerheads ya se están pegando por ellas, y no es para menos. La combinación de colores es tan limpia como llamativa, perfecta para darle un toque de color a cualquier look básico sin resultar estridente. Te va a encantar.

199,99 euros: el precio de la exclusividad (y del hype)

Hablemos claro: 199,99 euros no es una compra impulsiva para la mayoría, pero en el mundo de las Jordan colaborativas es un precio más que razonable. Para que te hagas una idea, las Air Jordan 4 'Military Blue' que salieron a principios de año se agotaron en minutos y ahora se revenden por encima de los 250 euros. Si las cereza repiten el patrón, el día 22 será una carrera contrarreloj.

La cita es en la app de Nike, así que tenla descargada y con los datos de pago listos. También se espera que lleguen a tiendas físicas como Foot Locker o JD Sports, aunque la disponibilidad será más limitada. Si quieres asegurarte un par, madruga o confía en tu velocidad de pulgar.

Las Jordan 4 que ya hicieron historia sin ser de baloncesto

No es la primera vez que una Air Jordan 4 se sale del circuito NBA y nos deja con la boca abierta. Ahí están las colaboraciones con Travis Scott, Union o Off-White, que elevaron la silueta a icono de la moda urbana. Lo interesante aquí es que Nigel Sylvester no es un jugador de baloncesto ni un rapero, sino un rider de BMX que entiende la calle como nadie. Su anterior 'Rattan' Jordan 4 ya fue un éxito, y estas cereza prometen superarlo. Mi opinión: si te gustan las zapatillas con historia y un diseño que no pasa desapercibido, vale muchísimo la pena.

🛒 Directo al grano

Precio: 199,99 €. Fecha de la promo: 22 de mayo (lanzamiento único). Dónde: app de Nike y tiendas seleccionadas. La hora estimada es las 9:00 de la mañana, pero la app suele dar acceso unos minutos antes.