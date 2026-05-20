Amaia Romero interpreta 'Volver' en Cannes y las redes se incendian

Amaia Romero ha puesto Cannes patas arriba con una interpretación de Volver que ya es historia viral del festival. Pedro Almodóvar estrenaba Amarga Navidad, pero fue su voz la que realmente incendió el Grand Théâtre Lumière.

La excusa era el cine. El resultado fue un recital mayúsculo de la navarra en el escenario más glamuroso del planeta. La ovación de más de ocho minutos que se llevó el equipo de Almodóvar tuvo banda sonora propia y, curiosamente, no pertenecía a la película en sí, sino a ese momento mágico en directo.

Lo de anoche en el Grand Théâtre Lumière

El director manchego, visiblemente emocionado, apenas podía articular palabra tras la proyección. Rodeado de Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón y Leo Sbaraglia, Almodóvar se abrazó a su equipo mientras el teatro, con más de 2.200 personas, se rendía a sus pies durante ocho minutos interminables. Amaia, en cambio, no salió a saludar al final. Pero su ausencia resultó ser el mayor acierto de la noche: ella ya lo había dado todo minutos antes.

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Amaia cantando “Volver” en Cannes pic.twitter.com/IgnM7QccBa — Amaia On The Brain (@amaiaontbrain) May 19, 2026

El tuit que ha incendiado Twitter (y todo lo demás)

El clásico de Carlos Gardel se transformó en la voz de Amaia y, automáticamente, en el meme/tuit/sensación del festival. Las redes, como era de esperar, se incendiaron con un mensaje que resume a la perfección el sentimiento colectivo: "Me temo que no hay nadie más artista que ella". Y con eso bastó. Desde OT 2017 tenemos claro que Amaia juega en otra liga, pero ver cómo vertebró el glamour de Cannes con el tango, es, es algo que cuesta procesar incluso a sus fans más acérrimos.

Lo de Amaia ya no es un rumor: es un histórico de nuestra música

No es casualidad que Almodóvar, un director que marcó a fuego la banda sonora de una generación, la haya elegido como catalizador emocional. En los 90 fue la copla y Chavela, en 2026 es la dulzura y la precisión técnica de la pamplonica. El empeño de Almodóvar en darle a Amaia un rol destacado en el apartado sonoro de Amarga Navidad no no es una simple apuesta. Él sabe cómo funciona el mecanismo: un buen tango en el momento justo, y Cannes se rinde. Si a eso le sumamos el factor sorpresa de una ex-triunfita que ya es puro músculo interpretativo, la fórmula es devastadora. La pantalla se queda pequeña para tanto talento.

El chisme en 3 claves (TL;DR)